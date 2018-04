Pirmajā “Vudlande” Vidzemes basketbola līgas čempionātā noskaidrojušies uzvarētāji

14.aprīlī Smiltenes sporta hallē notika “Vudlande” VBL (Vidzemes basketbola līgas) pirmās sezonas pēdējās spēles. Tās bija jau otrās finālspēles, kurās bija jānoskaidrojas galīgajam vietu sadalījumam.

Vispirms gan vēl notika spēle par Cerību kausu (9.vietu kopvērtējumā). Šajā spēlē tikās komanda “Grotes” no Smiltenes ar komandu “Rakšī” no Cēsīm. Spēle sākās ar abpusēji veiksmīgiem uzbrukumiem un rezultāts auga līdzīgi. Spēle bija ātra, bagāta kļūdām un mazrezultatīva, jo aizsardzība prevalēja pār uzbrukumu. To apliecina arī rezultāts – pēc pirmās ceturtdaļas 15:14 smiltenieši vadībā. Otrajā ceturtdaļā nedaudz labāk veicās cēsiniekiem, bet rezultāts pieauga ļoti lēni. Pēc puslaika 28:24. Otrajā puslaikā turpinājās tāda pati bezkompromisa cīņa kā pirmajā, tikai arvien vairāk varēja manīt, ka cēsinieku pieredze nosver svaru kausus uz viņu pusi. Smiltenieši 27.minūtē gan spēja rezultātu panākt 36:37, taču spēles turpinājumā rezultāts lēni un nepiekāpīgi auga komandas “Rakši” labā. Pēc 3.ceturtdaļas jau 50:40. “Grotes spēlētāji gan centās kaut ko mainīt, taču nespēja. Līdz ar to spēles pēdējās 3 minūtes bija tikai formalitāšu kārtošana, pie tam rezultāts strauji pieauga cēsinieku labā un spēle beidzās ar rezultātu 85:54 par labu komandai “Rakši”.

Rezultatīvākie komandai “Grotes” – Armīns Ozoliņš 29 punkti, Ingars Čakārnis 9, Jānis Dzenītis 8.

Rezultatīvākie komandai “Rakši” – Kārlis Struka 21 punkts, Edvīns Dzudzilo 14, Iļja Praličs 11.

Otrā spēle par bronzas medaļām notika starp komandām “Vudlande” un “Baltic Steelarc/SK Urvaste”. Pēc pirmās spēles komanda “Vudlande” bija iekrājusi 23 punktu handikapu, taču pēc iepriekšējām spēlēm bija zināms, ka igauņi nav tā komanda, kura tikai formalitātes dēļ spēlēs spēli, vēl jo vairāk tāpēc, ka mūsdienu basketbolā 20 un vairāk punkti ir atspēlējami pāris minūtēs. Ņemot vērā visu iepriekš teikto, cerējām uz labu un sīvu cīniņu. Tā arī notika. Spēle bija interesanta un saistoša, lai gan “Vudlande” diez kādas cerības uzvarēt divu spēļu summā igauņiem nedeva. Toties principiāla uzvara igauņiem bija nozīmīga. Šoreiz viņi bija atbraukuši sešu spēlētāju sastāvā, līdz ar to, kaut nedaudz, bet spēlētāji varēja ik pa laikam atpūsties. Viņi uzturēja augstu spēles tempu un veica ļoti ātras pārejas no aizsardzības uz uzbrukumu, ko bieži vien veiksmīgi arī noslēdza. Smilteniešiem sastāvā šodien nebija Edgara Bergmaņa, toties izveseļojies bija Kārlis Muižnieks. Pēc pirmās ceturtdaļas 22:25, pēc otrās 39:47 smiltenieši iedzinējos. Spēles turpinājumā, lielākais ko spēja igauņi, tas bija 13 punktu pārsvars 23.minūtē. Neskatoties uz to, ka atradās iedzinējos, komanda “Vudlande” spēlēja nosvērti un pārliecinoši un arvien vairāk samazināja rezultātu starpību, 36.minūtē panākot arī izlīdzinājumu. Spēles galotne bija principiāli saspringta, kurā veiksmīgāki tomēr izrādījās igauņi 90:89, taču neskatoties uz to, divu spēļu summā uzvarēja komanda “Vudlande” un ieguva bronzas medaļas.

Rezultatīvākie komandai “Vudlande” – Jānis Pāže 30 punkti, Uldis Slapjums 19, Jānis Uiska 18.

Rezultatīvākie komandai “Baltic Steelarc/SK Urvaste” – Jan-Samuel Vogelainen 29 punkti, Eriko Roosimoo un Kaidar Taal 26.

Trešā un galvenā spēle par čempiontitulu starp komandām “Apse” un “ Pata Strenči” bija gaidāma ar interesi un aizrautību, jo strencēniešiem bija neliels, tikai 5 punktu, pārsvars pēc pirmās spēles. Komandai “Apse” šoreiz sastāvā bija arī viņu līderis Mārtiņš Vīņauds. Spēles rezultāts līdz septītajai minūtei attīstījās līdzīgi, taču pēc tam strencēniešiem padevās labs izrāviens un spēles 1.ceturtdaļa noslēdzās 31:17 viņu labā. Varbūt tas radīja viņos pārliecību, ka darbiņš padarīts un spēles rezultāts skaidrs, bet otrajā ceturtdaļā rezultāta pārsvars 5 minūtēs izzuda un spēles intriga atjaunojās. Nevar noliegt arī “Apses” spēlētāju mobilizēšanos aizsardzībai, tā radot lielas problēmas “PATA Strenči”” spēlētājiem realizēt brīvus un precīzus metienus. Spēle izlīdzinājās un ritēja mainīgiem panākumiem. Puslaiks beidzās 42:39 jau komandas “Apse” labā.

Otrajā puslaikā pirmās 5 minūtes spēles rezultāts turpināja augt līdzīgi, taču “Apses” neatlaidība aizsardzībā arvien vairāk sāka dot rezultātu. Strenču komandas līderu aktīva “segšana” neļāva viņiem nobeigt uzbrukumus ar sekmīgiem metieniem. Ja Oto Grīnbergam tas vēl kaut cik izdevās, tad Gvido Balodim bumba neklausīja un retu reizi pēc viņa metieniem krita grozā. Arī Artūram Rozītim vairs neveicās ar punktu gūšanu. Turpretim komandas “Apse” spēlētāji kļuva arvien precīzāki, pie tam sekmīgi uzbruka gandrīz visi laukuma spēlētāji. Rezultāts diezgan strauji pieauga cēsinieku labā, līdz sasniedza 20 punktu pārsvaru. Pēc tam tas apmēram tā arī turējās līdz spēles beigām. Pēdējās spēles piecas minūtes bija tikai formalitāšu kārtošana, jo izskatījās, ka strencēnieši samierinājušies ar otro vietu. Gala rezultāts 82:61 komandas “Apse” labā.

Rezultatīvākie komandai “Apse” – Mārtiņš Vīņauds 29 punkti, Rinalds Mihailovs 18, Jānis Kopeika 11, Audris Mihailovs un Kaspars Jomerts pa 10.

Rezultatīvākie komandai “PATA Strenči” – Oto Grīnbergs 27 punkti, Artūrs Rozītis 15, Gvido Balodis 13.

Pirmais “Vudlande” VBL čempionāts ir noslēdzies un galīgais vietu sadalījums ir šāds:

“Apse” no Cēsīm

“PATA Strenči” no Strenčiem

“Vudlande” no Smiltenes

“Baltic Steelarc/SK Urvaste” no Valgas apriņķa

“Cerību kauss” komandai “Rakši” no Cēsīm.

Sīkāka informācija pieejama: http://basket.lv/turniri/vidzemes-basketbola-liga

Organizatoru vārdā “Paldies” sakām galvenajiem atbalstītājiem AS “Vudlande” un personīgi Mārim Zālītim, Smiltenes novada domei un Cēsu novada domei. Paldies arī pārējiem atbalstītājiem – Priekuļu baseinam “Rifs”, veikalam “Elektronams”, AS “Smiltenes piens”. Paldies par izturību galvenajam tiesnesim Mihailam Mihailovam un laukuma tiesnešiem Borisam Cibankovam un Andrim Akmentiņam, spēļu sekretariātam - Viktoram Bērziņam, Ģirtam Udrasam un Artūram Beļakovam, kā arī pārējiem, kuri epizodiski pieslēdzās spēļu tiesāšanā.

Visa turnīra MVP balvu saņēma Mārtiņš Vīņauds (komanda “Apse”).

No katras komandas viens spēlētājs saņēma balvu “Komandas balsts”:

1. Vudlande Uldis Slapjums

2. Apse Mārtiņš Vīņauds

3. MK/BKC Ģirts Logins

4. Baltic Steelarc/SK Urvaste Renee Kilter

5. ”top!” Artis Joksts

6. Grundzāle Ivars Blīgzna

7. PATA Strenči Oto Grīnbergs

8. Valga Welg Erki Säks

9. Lauki Mārtiņš Milbergs

10. Valgamaa Kutseöppekeskus Olver Kaljuvee

11. Grotes Armīns Ozoliņš

12.CPSS Edgars Mednis

13. Rakši Mārtiņš Ošenieks

14. Smiltenes BJSS U-19 Aleksis Eduards Brālītis

15. BK Smiltene 35+ Mārtiņš Sorokins

16. 3solis Intars Siliņš

17. U-16 Jānis Toms Kalniņš

VBL pirmā sezona ir sekmīgi aizvadīta. Paldies komandu dalībniekiem par izturību sezonas garumā un parādīto cīņassparu. Pateicība arī viņu atbalstītājiem un sponsoriem. Tiekamies VBL 2.sezonā!