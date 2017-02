"Valka"/"Valga" latviešu basketbolisti: Neviens no mums nav iesaistījies spēļu sarunāšanā

Neviens no Latvijas un Igaunijas apvienotās basketbola komandas "Valka"/"Valga" spēlētājiem nav iesaistījies spēļu sarunāšana, aģentūrai LETA adresētā vēstulē atklāj vienības latviešu basketbolisti Sandis Silavs, Reinis Strupovičs, Kristaps Kanbergs un Ivars Žvīgurs.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis trešdien atklāja, ka "Valka"/"Valga" vērsusies policijā ar iesniegumu, jo tai radušās aizdomas par dažiem saviem spēlētājiem, ka tie piedalījušies spēļu rezultātu sarunāšanā.

"Esam šī brīža "Valka"/"Valga" latviešu spēlētāji un ļoti neapmierina ar organizāciju oficiāli nesaistīta cilvēka Venta Armanda Kraukļa paustais viedoklis medijiem par mūsu saistību ar totalizatoru. Atgādināsim, ka mums ir parakstīts līgums ar "MTU Valga Spordiselts Kalev" organizāciju, kuras vadībā, pēc mums pieejamās informācijas, Venta Armanda Kraukļa nav," vēstulē raksta basketbolisti.

Spēlētāji pauž sapratni, ka Valkas dome ir viens no komandas sponsoriem, taču viņuprāt pilsētas mēra apgalvojumi ir aplami.

"Nav skaidrības, kāpēc Valkas mērs izsaka tik nekompetentu un aplamu viedokli par mums. Iespējams, savas popularitātes gūšanai medijos. Vienīgā mūsu saskaršanās ar Valkas mēru ir pirms mājas spēlēm, kad viņš uzstāj savu vēlmi dziedāt Latvijas himnu un redzot viņu "Best4Sport TV" reklāmā par tīru spēli, kurā netika nevienam no kluba spēlētājiem piedāvāts uzstāties, bet atkal klāt bija ar organizāciju nesaistītais Vents. Protams, prieks, ka Valkas mērs spēj himnu nodziedāt, bet šobrīd izskatās, ka mēs esam kļuvuši par tuvojošās Valkas domes vēlēšanu upuriem. Valka kā pilsēta grimst nabadzībā, tikmēr Valga plaukst un attīstās. Lūgums Ventam Krauklim strādāt pie Valkas sakārtošanas, nevis mūsu apmelošanas," uzsver basketbolisti.

Kaut Krauklis pauda, ka iesniegumā nav minēti konkrēti vārdi, viņš nenoliedza, ka no sastāva arī šāda iemesla dēļ atskaitīts Artūrs Bricis, kurš trešdien Kraukļa teikto nosauca par neobjektīvu un neprofesionālu informāciju.

"Mēs saprotam, ka jebkurš cilvēks Latvijā var vērsties policijā ar aizdomām par jebko, bet šajā gadījumā tas pazemo mūs un klubu. Neviens no mums nav iesaistījies šajā krimināli sodāmajā aktivitātē un lūgums Ventam Armandam Krauklim publiski atvainoties pēc tam, kad policija apstiprinās, ka nekāda totalizatora spēlēšana nav notikusi. Šobrīd tas ir tikai laika jautājums," skaidro basketbolisti.

"Sezona mums nav bijusi viegla. Igauņu spēlētāji diemžēl traumējušies un pametuši klubu biežāk kā vēlams, bet mēs cīnāmies un šādi apmelojumi nepalīdz. Biežās kolēģu traumas nav nākušas par labu mūsu stabilitātei laukumā. Tas iespējams tiek pārprasts kā mūsu vēlme ietekmēt spēles rezultāta," raksta basketbolisti.

Vēstules noslēguma Silavs, Strupovičs, Kanbergs un Žvīgurs atzīmē, ka Latvijas Basketbola savienība (LBS) nav kostatējusi nekādus pārkāpumus sadarbībā ar likmju uzraugiem.

Kā sarunā ar aģentūru LETA trešdien teica LBS ģenerālsekretārs Edgars Šneps, aizdomīgu spēļu šosezon nav bijis ne "OlyBet" Latvijas Basketbola līgā (LBL), ne "Triobet" Baltijas Basketbola līgā (BBL).

Savā debijas sezonā pērn "Valka"/"Valga" LBL turnīrā izcīnīja sesto vietu un ceturtdaļfinālā vienā no spēlēm nopietni pretendēja uz uzvaru duelī ar "VEF Rīga" komandu, tomēr šosezon tā ar trim panākumiem 15 mačos ir noslēdzošajā - desmitajā - pozīcijā.

Vienība ar nosaukumu "Valga-Valka"/"Maks&Moorits" startē arī Igaunijas meistarsacīkstēs, kur ar astoņiem panākumiem 23 mačos atrodama sestajā pozīcijā.

