Volejbols: Tālāk tiks četras labākās

Smiltenes novada atklātajā čempionātā volejbolā vīriešu komandām (6:6) aizvadītas pirmās divas kārtas. Pēc tām līdere ir komanda “Smiltenes pagasts” ar 15 punktiem, kurai uz papēžiem min “Migla” (Valkas novads) ar 12 punktiem.





Šajā sezonā Smiltenes novada čempionātā volejbolā sacenšas deviņas komandas, kas pēc pirmajiem diviem posmiem ierindojušās šādā secībā: 1. “Smiltenes pagasts” (15 punkti), 2. “Migla” (12 p.), 3. “Smiltene” (10 p.), 4. “Alūksne” (deviņi p.), 5. “SarsAuto” no Cēsīm (septiņi p.), 6. “Rauna” (seši p.), 7. “Plosta prieks” no Strenču novada (četri p.), 8. “Perra” no Smiltenes (trīs p.), 9. “Blome” (0 p.). Viens no sacensību organizatoriem Jānis Dudelis norāda, ka šajā tabulā jāņem vērā arī tas, ka komandām līdz šim bijis atšķirīgs spēļu skaits.

Komanda “Smiltenes pagasts” par līderi izvirzījusies pārliecinoši, jo līdz šim uzvarējusi visās piecās spēlēs. Komandas pamatsastāvā spēlē Rolands Aģis, Andris Rieksts, Matīss Spalva, Nauris Pulkstenis, Ivars Blīgzna, Miks Bisenieks un Elīna Aģe.

Komandas kapteinis Rolands Aģis atzīst, ka šajā čempionātā konkurence ir stipri sīvāka, nekā pērn, taču līdz ar to spēlēt kļuvis interesantāk. Par respektējamiem pretiniekiem viņš atzīst gan jau agrāk turnīrā iepazītos pretiniekus Valkas novada “Miglu” un Smiltenes novada volejbolistus (tagad vienā komandā “Smiltene” apvienojušies divu komandu “Lāgom” un “Mid - Land/Piens” volejbolisti), kā arī pagaidām maz zināmās komandas “SarsAuto” un “Alūksne”.

Komanda no Cēsīm “SarsAuto” Smiltenes novada volejbola turnīrā ir jaunpienācēji. Arī komandā “Alūksne” viena daļa spēlētāju agrāk Smiltenes turnīros nav spēlējuši.

“Pamatturnīru ļoti pārliecinoši iesākusi Smiltenes pagasta komanda (kapteinis Rolands Aģis). Tai seko Valkas (kapteinis Reinis Bukšs), Smiltenes (kapteinis Jānis Lapiņš) un Alūksnes (kapteinis Juris Kalniņš) komandas. Pamatturnīrā paredzēta vēl viena kārta, un tajā arī izšķirsies vietu sadalījums un kļūs zināmas četras labākās komandas, kas tiks uz Final4 izspēli (pusfināli, fināls, spēle par 3. vietu - redakcijas piezīme),” skaidro J. Dudelis.

Precīzu datumu, kad notiks šī kārta, organizatori vēl nenosauc, taču prognozē, ka tā varētu būt janvāra otrā pusē.

Komandām, kuras paliks ārpus labāko četrinieka, turnīrs līdz ar to būs noslēdzies. 5. - 9. vieta tiks sadalīta atbilstoši iegūto punktu skaitam.