“Vudlande” Vidzemes basketbola līgā notikušas pusfinālspēles

31.martā Smiltenes sporta hallē notika “Vudlande” VBL (Vidzemes basketbola līgas) pusfināla spēles. Kā arī tas bija gaidāms, spēles bija interesantas, sīvas un aizraujošas, jo kā ne kā tika noskaidrots, kuras komandas turpinājumā cīnīsies par pirmo “Vudlande” VBL čempiona titulu un kuras komandas sadalīs pārējās vietas. Vispirms spēlēja komandas, kuras cīnījās par Cerību kausu (9.vietu kopvērtējumā).

Spēle “Lauki” – “ Rakšī” - sākums liecināja, ka komanda “Lauki” apņēmīga pierādīt, ka ne velti pēc I un II posma spēlēm atradusies krietni augstākā vietā nekā komanda “Rakši”, lai gan atbraukuši tikai 5 vīru sastāvā. Pēc pirmās ceturtdaļas 30:21. Viss kārtībā, tā domāja “Lauku” spēlētāji, tikai ne “Rakšu”. Lai gan otrajā ceturtdaļā vēļ neizdevās sadeldēt rezultāta starpību (pēc pirmā puslaika 44:35) “Rakši” spēlētājiem, tomēr varēja manīt, ka visi galvenie notikumi vēl priekšā. Tā arī bija. Ar neatlaidību, biežām spēlētāju maiņām un augsta spēles tempa uzturēšanu, komanda “Rakši” 3.ceturtdaļu uzvarēja 24:17 un spēle principā bija izlīdzinājusies. Turpinājumā varēja redzēt, ka tas, ka “Lauki” komandai nebija maiņu arī izšķīra spēles galīgo rezultātu, jo metieni zaudēja savu precizitāti arvien vairāk. 4.ceturtdaļa beidzās 16: 6 komandas “Rakši” labā. Galīgais spēles rezultāts 75:67, uzvarēja “Rakši”.

Rezultatīvākie komandai “Lauki” – Raimonds Eglītis 24, Jurijs Timaškovs 23, Jānis Rūsa 13.

Rezultatīvākie komandai “Rakši” – Mārtiņš Ošenieks 24 punkti, Kārlis Struka 17, Edvīns Dudzilo 13.

Spēle “Grotes” – Smiltenes BJSS U-19 - spēle sākās ar “Grotes” spēlētāju stabilu un pārliecinātu darbību, kas bija redzams arī pēc rezultāta. Epizodiski sporta skolas jaunie spēlētāji gan saņēmās, taču kopumā pieredzējušākie “Grotes” spēlētāji noteica toni. Īpaši izcēlās viņu centra spēlētājs Armīns Ozoliņš, kurš jau pēc 1.puslaika bija guvis vairāk par 20 punktiem, kopējais rezultāts pēc spēles pirmās puses 52:29 “Grotes” komandas labā. Otrajā puslaikā sporta skolas komanda mainīja taktiku aizsardzībā, sāka spēlēt aktīvāk un agresīvāk pa visu laukumu un tas deva rezultātu. Tika pārķertas vairākas bumbas un realizēti ātrie uzbrukumi. 3.cetrutdaļas rezultāts 25:15 U-19 spēlētāju labā. Kopējais rezultāts 67:54 joprojām stabilā vadībā “Grotes” spēlētāji, un atkal pateicoties galvenokārt Armīna Ozoliņa veiksmīgajai spēlei. Arī 4. ceturtdaļā Armīns turpināja tikpat veiksmīgi. Lai kā centās sporta skolas audzēkņi, bet Armīnu apturēt viņi nevarēja. Spēles intriga gan atgriezās pedējās minūtēs, tomēr apdraudēt “Grotes” uzvaru tā īsti sporta skolas spēlētāji nespēja. Jo tiklīdz tika nospēlētas vairākas veiksmīgas epizodes, tā nākošajā tika pieļauta kļūda aizsardzībā. Spēle kopumā bija ātra un aizraujoša. Rezultāts 85:77 “Grotes” komandas labā.

Rezultatīvākie komandai “Grotes” – Armīns Ozoliņš 35 punkti, Ingars Čakārnis 16, Jānis Stepītis 15, Edgars Avotiņš 13.

Rezultatīvākie komandai Smiltenes BJSS U-19 – Aleksis Brālītis 31, Druvis Čakārnis 15 , Ilvars Joksts 11.

Tādejādi 14.aprīlī par Cerību kausu cīnīsies komandas “Rakši” un “Grotes”.

Spēle “Vudlande” – “PATA Strenči” – spēle iesākās diezgan mierīgā tempā un tā arī turpinājās. Abas komandas apmainījās precīziem metieniem. Strenču basketbolisti spēlēja ļoti mierīgi un nosvērti ik pa laikam realizējot kādu 3-punktnieku vai tālāku 2-punktnieku. Groza apakšu “Vudlande” labi noslēdza, tāpēc atlika uzbrukt pārsvarā no distances un veiksmīgi. Kā jau bija gaidāms tie bija galvenokārt Oto Grīnbergs un Gvido Balodis. “Vudlande” spēlētājiem savukārt ne tik veiksmīgi izdevās uzbrukt no distances, bet groza apakšā ļoti veiksmīgi darbojās Uldis Slapjums. Pateicoties metienu precizitātei 1.puslaiku strencēnieši nospēlēja rezultatīvāk. Komanda “Vudlande” savukārt iedzinējos nonāca pieļauto kļūdu uzbrukumā un neprecīzu metienu dēļ. 1.puslaika rezultāts 43:38 strencēniešu labā.

2.puslaiksā praktiski nekas nemainījās. Spēle aizritēja mierīgā gultnē. Visu noteica līderu spēle uzbrukumā, īpaši strencēniešiem. Jāsaka, ka viņi attaisnoja uz viņiem liktās cerības. Joprojām precīzi bija Oto un Gvido, reizēm izšāva arī Kristaps Bormanis un Dāvis Bajārs. Savukārt komandā Vudlande beidzot savu meistarību sāka rādīt arī Jānis Pāže. Kā parasti stabili spēlēja Uldis Slapjums. Ne pārāk spēle vedās Edgaram Bergmanim, lai gan viņa loma komandas spēlē bija ļoti liela.

Spēles galotne bija intrigējoša, jo visu varēja izšķirt viens veiksmīgs metiens. Šajā spēlē tas veiksmīgāk sanāca strencēniešiem un viņi svinēja uzvaru 82:76, tādejādi iekļūstot finālā un turpinās cīnīties par “Vudlande” VBL čempionu titulu.

Rezultatīvākie komandai “PATA Strenči” – Gvido Balodis 34 punkti, Oto Grīnbergs 30, Dāvis Bajārs 10.

Rezultatīvākie komandai “Vudlande” – Jānis Pāže un Uldis Slapjums 23 punkti, Edgars Bergmanis 17.

Spēle “Apse” – “Baltic Steelarc/SK Urvaste” – Spēle sākās diezgan negaidīti, jo igauņu komanda iesāka ļoti veiksmīgi un nedaudz apmulsināja cēsiniekus. Viņi nebija gaidījuši tik ātru un agresīvu spēli no igauņu puses,kā rezultātā nācās būt iedzinēju lomā. Taču tas nebija ilgi. Cēsinieki sakārtoja savu spēli un arvien veiksmīgāk sāka uzbrukt igauņu grozam. Šeit lielu lomu nospēlēja Mārtiņa Vīnauda un Artūra Līmaņa stabilā un rezultatīvā spēle gan groza tuvumā, gan no distances. Ja 1.ceturtdaļa beidzās 27:27, tad pēc puslaika cēsinieki jau bija nelielā vadībā ar 50:44. Otrajā puslaikā cēsinieki spēlēja brīvi un atraisīti. Artūrs joprojām lieliski darbojās groza tuvumā, nobeidzot uzbrukumus pats vai atdodot skaistas un rezultatīvas piespēles. Savukārt Mārtiņš varēja mest jebkādu metienu no jebkuras laukuma vietas un tie gandrīz visi bija precīzi. Lai kā centās igauņi nosegt Mārtiņu, tas nebija iespējams. Neskatoties uz to, ka komanda “Apse” vienu brīdi vadībā bija jau gandrīz 30 punktu, igauņi turpināja cīnīties ar maksimālu atdevi un spēles beigās samazināja rezultātu starpību. Spēle beidzās ar rezultātu 105:91 komandas “Apse” labā.

Rezultatīvākie komandai “Apse” – Mārtiņš Vīņauds 47 punkti, Artūrs Līmanis 24, Jānis Kopeika un Kaspars Jomerts pa 11.

Rezultatīvākie komandai “Baltic Steelarc/SK Urvaste” – Eriko Roosimaa 27, Jan-Samuel Vogelainen 19, Renee Kitler 16, Kaidar Taal 13.

“Vudlande” VBL pirmās finālspēles notiks jau 7.aprīlī. Komandas, kuras cīnīsies par 1. un 3.vietu sacentīsies līdz uzvarai divu spēļu summā. Otrā spēļu diena, čempiona kronēšana un Cerību kausa ieguvēja noskaidrošana 14.aprīlī.

Aicinām skatītājus un atbalstītājus!!!