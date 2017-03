Atklātās šaušanas sacensības jauniešiem Valkā

Valkas pilsētas stadiona šautuvē notika Valkas novada BJSS organizētās atklātās šaušanas sacensības no pneimatiskajām šautenēm ar dioptrisko tēmekli bērniem un jauniešiem “LEĢIONS 2017”.

Pirmo reizi Valkas novada BJSS organizētās šaušanas sacensības bija oficiāli reģistrētas Latvijas Šaušanas federācijā. Šajās sacensībās reģistrējās rekordliels dalībnieku skaits-81, no kuriem 40-Valkas novadā deklarētie, 23 no Igaunijas, 17-Smiltenes novads un 1 no Valmieras.

Valkā palika 2 zelta medaļas, 2 sudraba medaļas un 2 bronzas medaļas.

Nākošās šaušanas sacensības no pneimatiskajiem ieročiem notiks maijā Valkas pilsētas stadiona šautuvē.

Jauniešiem, kuri dzimuši 2003.-2005.g., ir iespēja trenēties Valkas novada BJSS ložu šaušanas treniņgrupā. Interesentiem pieteikties pie šaušaunas trenera Dzintara Stočkas, tālr.26346999.