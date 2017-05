Finišē jau 19. “top!” ielu stafetes

Pirmdien, 1. maijā, Smiltenē aizvadītas tradicionālās, pēc kārtas jau 19. “top!” ielu stafetes, kas sapulcināja gandrīz 100 komandu no 19 skolām gan no Smiltenes un kaimiņu novadiem, gan arī no kaimiņvalsts Igaunijas.Kā vienmēr dalībniekus un viņu līdzjutējus pasākumā sagaidīja sportiski azartiska gaisotne.

Šogad bija iespēja vērot džudo kluba “Dinamo Lat” paraugdemonstrējumus.Sportistus apciemoja īpašs ciemiņš - pasaules vicečempione un Eiropas čempione tāllēkšanā Ineta Radeviča, ar kuru gribēja fotografēties daudzi bērni un pusaudži.

Katrs ielu stafešu dalībnieks saņēma garšīgas balvas.“top!” ielu stafetes organizēja Smiltenes sporta centrs sadarbībā ar Smiltenes novada domi un veikalu tīklu “top!”.Par rezultātiem un dalībnieku iespaidiem lasiet laikrakstā “Ziemeļlatvija” trešdien, 3. maijā.