Latvijas skolu ziemas olimpiskais festivāls

Uz Latvijas skolu ziemas 21. olimpisko festivālu Grundzāles komanda devās kuplā skaitā. No skolas festivālā startēja 27 dalībnieki, kas bija visu laiku skolas pārstāvniecības rekords.

Azimuts OK- Sm BJSS sportiste un Grundzāles pamatskolas skolniece Anete Anna Strazdiņa izcīna bronzas medaļu ziemas orientēšanās distancē 2003.-2004.gadā dzimušo meiteņu grupā. Šajā vecuma grupā veiksmīgs starts arī Hannai Gabrielai Ziemiņai finišējot 4. vietā. Zēniem šajā grupā Renārs Kļaviņš izcīna astoto vietu. 2001.-2002. gadā dzimušajām meitenēm Zandai Stabiņai 5. vieta un Agnijai Caunei 7. vieta. Vienīgā Smiltenes vidusskolas pārstāve Elīna Skopāne meitenēm vecākajā grupā izcīnīja 5. vietu. Šajā grupā zēniem 7. vieta Ilgvaram Caunem. Savukārt jaunākajā grupā meitenēm Agnija Kalēja finišēja 9. vietā. Jaunākajā grupā zēniem Daināram Bušam septītā vieta. Ģirts Harkins šoreiz uzrāda devīto rezultātu.

Grundzāles pamatskolas komandai sacensību pirmajā dienā panākums arī 2001.-2003. gadā dzimušo grupā kamaniņu stafetē. Grundzālieši tika pie bronzas medaļām. Komandā startēja: Annija Slikšjāne , Klāvs Ozoliņš , Sandis Rakovs , Inguss Vilemsons , Krists Jānis Dundars un Jānis Zvirbulis.

Jaunākajā grupā Grundzāles pamatskolas komanda ierindojās 5. vietā. Komandā startēja: Laura Andersone, Evelīna Valaine , Sandis Janovs , Katrīna Līva Lagzdiņa , Karīna Rubņikoviča un Gustavs Kristers Melbārdis.

Slidošanā starp gandrīz 200 dalībniekiem startēja pieci grundzālieši Renārs Akmins , Ronalds Orniks , Einārs Pamils-Pamiljāns, Ronalds Kalniņš un Daniela Karazieja. 222m šortreka distancē vislabāk veicās Renāram Akminam un Danielai Karaziejai. Viņiem savās grupās dalītas 7.-12. vietas , savukārt šķēršļu slidojumā veiklākais no grundzāliešiem bija Ronalds Orniks izcīnot 10. vietu.

Pirmās dienas vakarā pirms apbalvošanas ceremonijas notika gājiens no Ērgļu vidusskolas uz Ērgļu saieta namu. Gājienā piedalījās visas skolas –kopskaitā 128. Sacensībās piedalījās vairāk kā 1000 dalībnieku. Gājiena kulminācija bija tradicionālais salūts, kas šoreiz bija īpaši krāšņs.

Medaļu pasniegšanā piedalījās arī smilteniete Līna Mūze. Īpašus aplausus no priekšnesumiem izpelnījās Rīgas ielu vingrotāji.

Otrajā dienā tika dots starts lielajai skolu stafetei, kas gan īstenībā bija piedzīvojumu sacensības, bet organizatori bija izdomājuši ka lai nosaukums paliek tāds pats kā sākumā nolemts. Startēja 10 skolas. Interesanti ka pamatskolas tika vērtētas vienā grupā ar vidusskolām, tas nozīmē ka Grundzāles 7.-9. klašu skolēniem bija jāsacenšas ar citu skolu 10.-12. klašu skolēniem. Distancē izvēles secībā bija jāapmeklē 13 kontrolpunkti visā Ērgļu teritorijā un tajos jāpilda uzdevumi par ko varēja nopelnīt punktus. Katrā uzdevumā varēja piedalīties dažāds dalībnieku skaits un arī nopelnamo punktu skaits bija dažāds. Komanda varēja sadalīties un vienlaicīgi pildīt uzdevumus pat trijos KP. Toties citos KP komandai bija jādarbojas visiem reizē. Lai to visu saplānotu bija dots laiks 10 minūtes. Spriežot pēc pulsometriem katram nācās noskriet vidēji 8 km. Grundzāles pamatskolas komandai izdevās ielauzties olimpiskajā sešiniekā cīņā ar gados vecākām komandām. Sev priekšā 5. vietā palaižot Strenču vidusskolas komandu ( skolotājs Aigars Savickis).









Lūk daži no uzdevumiem kas bija jāveic distancē: šaušana pa biatlona mērķiem, kērlings , trāpi desmitniekā , našķotavā jāatpazīst dažādi pārtikas produkti, viktorīna par Ērgļiem , ziemu un Blaumani., LMT aktivitāte , jaunsardzes uzdevumi, disku golfs, arborists, naglu sišana ( šajā uzdevumā grundzālieši pazaudēja pirmo vietu kopvērtējumā, jo tā kā tas bija viens no tālākajiem KP uz to devās labākie skrējēji, nevis naglu sitēji).









Kopvērtējumā Grundzāles pamatskolai ar divām bronzas medaļām 57. vieta. Strenču novada vidusskolai ar zelta (Alvīne Krumholce 222m šortrekā) un bronzas medaļām( Amanda Paegle 222m šortrekā) dalītā 25. vieta. Vijciema pamatskolai viena sudraba medaļa. To izcīnīja Eva Melbārde 222m šortrekā. Vēl piedalījās Blomes pamatskolas komanda (skolotājs Juris Bērziņš) Blomēnieši startēja slidošanā , kur labāk veicās brāļiem Eberhardiem.