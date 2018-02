Vidzemes čempionātā hokejā notiks Zvaigžņu spēles

3.martā no plkst.15:00 Vidzemes Olimpiskajā centrā norisināsies Vidzemes čempionāta hokejā (VČH) 1. un 2.līgas zvaigžņu spēles. Kā pirmie konkursos uz ledus dosies 2.līgas pārstāvji. 1.līgas zvaigžņu spēles sākums paredzēts 18:30.

Šobrīd vēl notiek komandu sastāvu noteikšana. VČH organizatori komandu pārstāvjiem ir lūguši līdz 23.02 iesūtīt savas komandas izvēlētus zvaigžņu spēles dalībniekus (1.līgā – 7+1 (vārtsargs), 2.līgā - 5+1 no katras komandas). Šogad balsošanas nebūs - katra komanda to veic patstāvīgi. No komandu iesūtītajiem dalībniekiem VČH organizatori, sekretariāts un tiesneši pēc vairākiem kritērijiem noteiks starta pieciniekus un zvaigžņu komandas sastāvus katrā līgā.

2.līgas “Balto” komandu veidos spēlētāji no komandām: Biko-Logi, Cēsis, Vilki, Alūksne, Cēsu auto/Stingers.

2.līgas “Melno” komandu veidos spēlētāji no komandām: Skorpions, HK Smiltene’09, Ledus vilki, SCO Centrs un SK Pārgauja komandām.

1.līgas “Balto” komandu veidos spēlētāji no komandām: Woltec, Raunas bruģakmens, HK Buta.

1.līgas “Melno” komandu veidos spēlētāji no komandām: Inflekss, Vijciems, Smiltenes vanagi.