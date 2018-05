Apsītis uguņo uzbrukumā; “Smiltene/ BJSS” ielaužas 1. līgas labāko četriniekā

Ceturto uzvaru pēc kārtas komanda.lv 1. līgas čempionātā izcīnījusi futbola kluba “Smiltene/ BJSS” vienība, kas sestās kārtas spēlē izbraukumā ar rezultātu 4:0 pārspēja “Preiļu BJSS” vienību. Trīs vārtus smilteniešu labā guva Ralfs Apsītis, kamēr pirmais precīzais sitiens 1. līgas čempionātā Kristapam Kuprišam.





Pēc diviem zaudējumiem Tukumā un Olainē, lielisku ritmu komanda.lv 1. līgas čempionāta uzņēmusi Raimonda Dūmiņa vadītā “Smiltene/ BJSS” vienība. Smiltenieši pirms sestās kārtas spēles bija iekrājuši trīs uzvaru sēriju. Pārspētas tika “Grobiņas SC”, “Audas” un “Balvu SC” komandas.





Aizvadītās nedēļas svētdienā vidzemnieki devās uz Preiļiem, lai tur tiktos ar vietējo vienību. Latgalieši turnīra tabulā bija iekrājuši trīs punktus, kas gūti uzvarā (2:1) pār “RTU/ Skonto Academy” vienību. Iepriekšējās kārtas spēlē Preiļu futbolisti cieta sakāvi ar 0:6 pret galvenajiem favorītiem “BFC Daugavpils/ Progress” komandu.





Uz Latgali smiltenieši devās 13 spēlētāju sastāvā. No pamatspēkiem iztrūka komandas kapteinis Kristers Aldis Puriņš, kurš spēlē pret Balviem iedzīvojās nelielā savainojumā. Nespēlēja arī Jānis Priede un Olafs Putrālis. Vārtus tikmēr sargāja Toms Mežulis, kamēr uzbrukuma smailē darbojās Ralfs Apsītis, kuram lieliski priekšējā līnijā palīdzēja Elvis Teremko un Kārlis Rozītis. Spēlēt gatavi bija arī vadošie pussargi un aizsargi ar pieredzējušo Dāvi Gaigalu, raženo Eduardu Deiču un nepiekāpīgo Reinholdu Klotu priekšgalā.





Spēles sākumā nedaudz vairāk bumbu kontrolēja mājinieki, kamēr smiltenieši kompakti spēlēja laukuma vidusdaļā. Pirmie bīstamie momenti radās pie Preiļu komandas vārtsarga Denisa Pankova sargātajiem vārtiem. Pēc Kristapa Kupriša centrējuma tuvu rezultāta atklāšanai bija Ralfs Apsītis. Tieši viņš arī nedaudz kuriozā veidā atklāja spēles rezultātu. Pēc Kārļa Rozīša lieliski veikta centrējuma, Ralfs nepiekāpīgi pacīnījās vārtu priekšā. Bumbu vispirms atsita Pankovs, tomēr tā uzkrita tieši uz muguras Apsītim un ielidoja vārtos. Turpmākajās minūtēs abas komandas apmainījās ar labiem uzbrukumiem, tomēr abas reizes uzdevumu augstumos bija vārtsargi.





34. minūtē viesi dubultoja savu pārsvaru. Smilteniešiem padevās lieliska saspēlē visa laukuma garumā. Uzbrukuma noslēguma fāzē bumba nonāca pie Mārtiņa Rakšteļa, kurš ātri to pāradresēja Apsītim. Smilteniešu uzbrucējs apspēlēja gan pretinieku aizsargu, gan arī mirkli vēlāk otro reizi sarūgtināja Preiļu vārtsargu. Jāatzīmē arī, ka vienā no epizodēm, pēc stūra sitiena, ļoti tuvu pirmajiem vārtiem šosezon bija Eduards Deičs, tomēr bumba pēc viņa sitiena atsitās pret Pankova sargāto vārtu stabu.





Vidzemnieki gan drīz vien guva arī trešo vārtus. Sekmīgu centrējumu no kreisās laukuma malas veica Rūdis Rozītis. Jau piespēles brīdī savu pozīciju izkaroja Apsītis, kurš tehniski apspēlēja pretinieku aizsargus un vārtsargu, burtiski ieskrienot ar visu bumbu mājinieku cietoksnī. Līdz puslaika pārtraukumiem iespēju samazināt pārsvaru neizmantoja “Preiļu BJSS” spēlētājs Valters Reinis. Pārtraukumā abas komandas devās pie rezultāta 0:3 “Smiltene/ BJSS” labā.





Otro puslaiku enerģiski iesāka mājinieki, kas ar bīstamu sitienu no distances centās pārspēt Smiltenes vārtu vīru. Tomēr Toms Mežulis skaistā lēcienā bumbu atsita. Nedaudz vēlāk no vārtu zaudējuma Smiltenes vīrus glāba ne tikai Mežuļa lieliskā spēle, bet arī vārtu stabs. Punktu intrigai par uzvarētāju šajā cīņā gan pilnībā pielika jaunais smilteniešu spēlētājs Kristaps Kuprišs, kurš saņēmis lielisku piespēli no Elvja Teremko, sita Pankova sargāto vārtu stūrī. Kristapam šis bija pirmais vārtu guvums pirmajā līgā.





Puslaika otrajā daļā Raimonds Dūmiņš laukumā sūtīja Valteru Valtu Siliņu, kā arī Ralfu Akminu, kurš ilgāku laiku bija spiests izlaist traumas dēļ. Laukumā tikmēr atstāja Kārlis Rozītis un vārtu guvējs Kristaps Kuprišs.





87. minūtē kārtējo lielisko izrāvienu veica Ralfs Apsītis, kuru Preiļu aizsargs savā soda laukumā apturēja ar noteikumu pārkāpumu. Tiesnesis Vitālijs Spasjonņikovs nekavējoties nozīmēja 11 metru soda sitienu, ko izpildīja Elvis Teremko. Viņa izpildīto sitienu gan atsita Pankovs. Dūmiņa vadītie vīri tika pie atsistās bumbas, tomēr pie piekto bumbu pretinieku vārtos iesist neizdevās. Pašā spēles izskaņā “Preiļu BJSS” bija tuvu goda vārtiem, tomēr bumbu no vārtu līnijas izsita lielisku spēli aizvadošais Reinholds Klots.





“Smiltene/ BJSS” izcīnīja ceturto uzvaru pēc kārtas, pārspējot “Preiļu BJSS” ar rezultātu 4:0. Turnīra tabulā tas ļāvis pakāpties jau uz dalītu trešo un ceturto vietu. Tik pat daudz punktu (12) ir arī “Super Nova” komandai. Otrajā vietā esošie tukumnieki iekrājuši par trijiem punktiem vairāk, kamēr līderi ar 16 punktiem ir “BFC Daugavpils/ Progress”. Uzreiz aiz “Smiltene/ BJSS” atrodas Dagņa Sausā pārstāvētā JDFS “Alberts” vienība, kas iekrājusi 11 punktus.





Nākamo spēli komanda.lv 1. līgas čempionātā smiltenieši aizvadīs savā laukumā. Sestdien pulksten 17:00 pievakarē Tepera stadionā tiks uzņemta “Rēzekne FA/ BJSS” vienība, kas spēja atņemt punktus spēcīgajai Daugavpils vienībai un ar iegūtajiem 10 punktiem atrodas septītajā pozīcijā 12 komandu konkurencē. Šī smilteniešiem būs noslēdzošā spēle pirms lielā vasaras pārtraukuma. Ikviens Smiltenes novada sporta līdzjutējs tiek aicināts klātienē apmeklēt gaidāmo cīņu, lai atbalstītu savu vienību.





Preiļu BJSS – Smiltene/ BJSS: 0:4 (0:3) Apsītis 30', 34', 39', Kuprišs 67'





Smiltene/ BJSS sastāvs: Toms Mežulis, Mārtiņš Rakštelis, Ričards Rullis, Kārlis Rozītis (līdz 68'), Ralfs Apsītis, Elvis Teremko, Rūdis Rozītis, Reinholds Klots, Eduards Deičs, Kristaps Kuprišs (līdz 82'), Dāvis Gaigals, Valters Valts Siliņš (no 68'), Ralfs Akmins (no 82')