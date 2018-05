“Smiltene/ BJSS” atspēlējas un viesos sakauj “Audu”

Komanda.lv Latvijas Futbola čempionāta 1. līgas ceturtās kārtas spēlē Raimonda Dūmiņa vadītā “Smiltene/ BJSS” vienība izbraukumā prata atspēlēties no 0:1, un ar rezultātu 3:1 pārspēja “Audas” komandu. Ar vārtu guvumiem smilteniešu labā izcēlās Elvis Teremko, Rūdis Rozītis un Kristers Aldis Puriņš.

Trešo izbraukuma cīņu četrās spēlēs komanda.lv 1. līgā sestdien aizvadījusi “Smiltene/ BJSS” vienība. Ķekavā smiltenieši mērojās spēkiem ar 1. līgas ilgdzīvotājiem – futbola klubu “Auda”. Pirms šīs spēles Smiltenes spēlētāju bilance bija viena uzvara un divi zaudējumi. Tikmēr “Auda” guva divas uzvaras, pēc kurām sekoja smaga sagrāve pret BFC “Daugavpils/ Progress” ar rezultātu 0:6. “Smiltene/ BJSS” tikmēr savu skatītāju priekšā rezultatīvā cīņā aizvadītajā nedēļā ar 5:3 pārspēja “Grobiņas SC”.

No pamatsastāva spēlētājiem smilteniešu rindās laukumā nedevās Ralfs Akmins, kurš joprojām līdz galam nav atlabis no savainojuma. Spēlēt toties varēja divi citi spēlētāji – Ričards Rullis un Rūdis Rozītis – kuri nedevās laukumā pirmajā mājas spēlē. Komandas vārtus sargāja šīs sezonas pirmais numurs Toms Mežulis.

Spēli smiltenieši iesāka disciplinēti, cenšoties realizēt savus uzdevumus. Vairākkārt tas deva rezultātu, ļaujot izveidot uzbrukumus pie mājinieku vārtiem. Spēles 22. minūtē gan vadībā pirmā izvirzījās “Audas” komanda. Cenšoties glābt situāciju savu vārtu tuvumā, soda laukumā noteikumu pārkāpums tiks fiksēts Dāvja Gaigala darbībā. 11 metru soda sitienu realizēja viens no pretinieku jaunpienācējiem Staņislavs Pihockis. Raimonda Dūmiņa vadītie vīri galvas nenolaida, bet gan turpināja cīnīties par katru laukuma metru.

Tas deva rezultātu. Spēles 37. minūtē, pēc stūra sitiena, vārtus ar galvu guva Elvis Teremko, panākot līdzsvaru uz rezultāta tablo. Viņam tas bija jau trešais precīzais sitiens pēdējās divās spēlēs. Jāatzīmē, ka pirms tam laukumu neliela savainojuma dēļ atstāja Ralfs Apsītis, kura vietā devās divus vārtus pret “Grobiņas SC” guvušais Kārlis Rozītis. Tieši viņa lieliskā darbība puslaika pašā izskaņā ļāva smilteniešiem izvirzīties vadībā. Kārlis lieliskā pozīcijā atrada savu brāli Rūdi Rozīti, kurš ar skaistu sitienu vārtu devītniekā no tuvas distances, panāca 2:1.

Otrā puslaika sākumā laukumā turpinājās līdzvērtīga cīņa. Savas iespējas centās realizēt arī mājinieki, tomēr smilteniešu kompaktā spēle aizsardzībā, to neļāva panākt. Vēl vairāk. 63. minūtē “Audas” spēlētājs ārpus sava soda laukuma pārkāpa noteikumus pret Ričardu Rulli. Standartsituāciju izpildīja “Smiltene/ BJSS” kapteinis un Latvijas U19 izlases spēlētājs Kristers Aldis Puriņš. Bumba pēc viņa izpildītā sitiena atrada ceļu Alfrēda Mežuļa sargātajā cietoksnī. Spēles pēdējā daļā viesi sekmīgi aizsargājās, neļaujot “Audai” lauzt cīņas gaitu. Līdz galvenā tiesneša Mareka Ķeres veiktajai svilpei par spēles beigām, rezultāts vairs nemainījās. “Smiltene/ BJSS” izcīnīja otro uzvaru četrās aizvadītājās spēlēs, pārspējot “Audu” ar rezultātu 3:1.

Turnīra tabulā vidzemnieki pakāpušies uz dalītu ceturto – astoto vietu. Tik pat daudz punktu – seši - ir arī JDFS “Alberts”, SK “Super Nova”, “Audai” un “RTU/ FC Sconto Academy”. Līderi ar 12 punktiem ir daugavpilieši, kas kā vienīgie cīnās bez zaudējumiem.

Savu nākamo spēli komanda.lv 1. līgā “Smiltene/ BJSS” aizvadīs savu līdzjutēju priekšā. Visi Smiltenes sporta draugi aicināti uz Tepera stadionu sestdien, 19. maijā, kad “Smiltene/ BJSS” pulksten 14:00 uzņems līgas jaunpienācēju – “Balvu SC” komandu.

Auda – Smiltenes/ BJSS: 1:3 Pihockis 22' (11m) - Teremko 37'; Rozītis 45'; Puriņš 63'

Smiltene/ BJSS sastāvs: Toms Mežulis, Kristers Aldis Puriņš, Kristaps Kuprišs (līdz 86'), Elvis Teremko, Ralfs Apsītis (līdz 29'), Dāvis Gaigals, Rūdis Rozītis (līdz 66'), Reinholds Klots, Mārtiņš Rakštelis, Eduards Deičs, Ričards Rullis, Artūrs Stūris (rezervē), Olafs Putrālis (rezervē), Kārlis Rozītis (no 29'), Valters Valts Siliņš (no 86'), Jānis Priede (no 66').