“Smiltene/ BJSS” jaunajā 1. līgas sezonā saglabā sastāvu; ar līdzjutēju atbalstu cer spert nākamo soli

Jau sestdien, 15. aprīlī, ar mājas spēli Tepera stadionā pret “Grobiņas” komandu, 2017. gada komanda.lv 1. līgas čempionātu uzsāks futbola kluba “Smiltene/ BJSS” vienība. Pēc veiksmīgās iepriekšējās sezonas, kurā tika izcīnīta septītā vieta, smilteniešiem izdevies saglabāt komandas kodolu. Par gatavošanos sezonai, komandas sastāvu, čempionāta līmeni, līdzjutēju atbalsta nozīmīgumu un citām aktualitātēm pastāstīja “Smiltene/ BJSS” komandas treneris Raimonds Dūmiņš.

Pastāsti par gatavošanos jaunajai 1. līgas sezonai. Kā tā atšķīrās no iepriekšējā gada sezonas?

Gatavošanās sezonai īpaši neatšķīrās no iepriekšējiem gadiem. Būtiskākā atšķirība ir tajā, ka ātrāk pārgājam uz āra treniņiem stadionā. Līdz sezonas pirmajai spēlei būsim aizvadījuši arī vairāk pārbaudes spēļu. Pirmās trīs spēles tiks aizvadītas Latvijas U-18 čempionātā, kur spēlē liela daļa 1. līgas spēlētāju.





Komandai izdevies saglabāt savu sastāva kodolu. Vai ir kāds spēlētājs papildinājis komandas sastāvu, vai arī to atstājis?

Prieks, ka kodols ir saglabājies. Mums ir tikai divas izmaiņas. Uz Valmieras komandu pārcēlies pussargs Dāvis Rutks, bet no FK “Ventspils” sistēmas Smiltenē atgriezies mūsu pašu audzēknis Rūdis Rozītis. Jāņem vērā, ka mūsu gados jaunie spēlētāji ir kļuvuši par gadu vecāki un pieredzes bagātāki. Varam būt lepni, ka arī šogad komandas sastāvu veido Smiltenes novada spēlētāji.





Aizvadīto sezonu noslēdzāt ar ļoti emocionālu uzvaru pār Valmieru. Vai starpsezonas periodā šī uzvara un parādītais sniegumus sezonā kopumā ir vēl vairāk motivējis komandas spēlētājus, krājot spēkus un meistarību šai sezonai?

Uzreiz jāsaka, ka ne spēlētāji, ne treneri nav samierinājušies ar to, ka pērn bijām līgas progresējušākā komanda. Mēs esam gatavi ar smagu darbu sper soli augšup. Jāsaprot, ka viena uzvara nevar būt kā pamats motivācijai uz nākamo sezonu. Mūsu puišus vairāk motivē tās spēles, kurās varējām izcīnīt uzvaru, tomēr to izlaidām no rokām, tādējādi zaudējot vērtīgus punktus.





Pērn neizvirzījāt mērķi par konkrētu vietu, bet gan cīnījāties katrā spēlē par uzvaru. Kāds mērķis ir šajā sezonā?

Mūsu mērķis ir tikt par kādu vietu augstāk turnīra tabulā nekā iepriekšējā gadā. Šogad tas ir labāko sešinieks. Redzot citu 1. līgas komandu komplektāciju starpsezonā, tas nebūs viegli paveicams, bet uz to iesim.





Kuri būs Smiltenes komandas trumpji šajā 1. līgas sezonā?

Kolektīvs un ticība tam, ka ieguldot smagu darbu treniņos un spēlēs, nav komandas kuras mēs nevarētu uzvarēt šajā līgā.













Kuras lietas spēlētāju sniegumā vēlētos uzlabot?

Tā ir pieredze, kuru nevar uzlabot. Tā nāk ar gadiem. Vēlamies pielikt domāšanas ātrumā un bumbas kustībā. Vēlos iztikt bez ielaistiem vārtiem, ko paši noorganizējam uz saviem vārtiem. Vēlos, lai katrs treniņos darbojas ar atbildību un izpilda treneru norādījumus. Tas būs pamats labam sniegumam spēlēs.





Redzot kopumā 1. līgas spēlētāju pārejas un komandu sastāvu aprises, kāds ir tavs viedoklis par gaidāmo čempionāta līmeni

Čempionāts solās būt spēcīgāks nekā pērn. Neizprotu gan atsevišķu klubu filozofiju un nākotnes vīziju. Nesaprotu leģionāru pieplūdumu un jēgu no tā. Tajā gan vairāk nevēlos iedziļināties. Koncentrēsimies uz savu spēli un sniegumu.





Sezonas pirmo spēli aizvadīsiet savā laukumā, uzņemot debitantus – “Grobiņas” komandu. Vai jau esat pētījuši pirmos pretiniekus?

“Grobiņa” ir iepriekšējās sezonas 2. līgas uzvarētāji. Domāju, ka tā ir laba komanda. Atceros, ka ar veiksmes palīdzību Grobiņas spēlētāji 2. līgas finālā pārspēja “Cēsu” komandu. Komandai pievienojies treneris ar vārdu - Viktors Dobrecovs un četri FK “Liepāja” audzēkņi ar virslīgas pieredzi. Tas tikai parāda, ka ar šo komandu būs jārēķinās ne tikai mums, bet arī pārējām 1. līgas komandām.





Iepriekšējos divus gadus Smiltene ieņēma trešo vietu pēc līdzjutēju skaita mājas spēlēs. Kāds būtu tavs aicinājums visiem Smiltenes novada iedzīvotājiem nākt un atbalstīt savas pilsētas komandu šajā gadā?

Varu atkārtot to vēl un vēl! Mūsu kluba līdzjutēji ir paši labākie! Apsolu, ka komanda darīs visu iespējamo, lai iepriecinātu mūsu līdzjutējus ar rezultātiem. Strādāsim arī pie jaunu līdzjutēju piesaistes un labas atmosfēras radīšanas mūsu stadionā. Līdzīgi kā tas bija sezonas pēdējā spēlē pret Valmieru.





Smiltenes stadions turpina attīstīties. Šajā gadā tiks uzsākta tribīņu un mūsdienīgu ģērbtuvju izbūve. Kā tas tavuprāt ietekmēs komandas ikdienas darbu?

Tas būs milzīgs ieguvums gan mūsu kluba sistēmai, gan arī līdzjutējiem. Tiks atvieglots darbs treneriem. Arī spēlētāji varēs nākt uz treniņiem ar lielāku prieku, jo būs iespēja pēc spēles izmantot kvalitatīvas ģērbtuves un dušas. Arī mūsu faniem būs daudz ērtāka futbola baudīšana. Liels paldies Smiltenes novada pašvaldībai un mūsu kluba prezidentam Aināram Mežulim par darbu un finansiālo ieguldījumu.





Vairāki Smiltenes 1. līgas komandas spēlētāji tika iekļauti Latvijas jaunatnes izlašu sastāvos. Kristers Aldis Puriņš U19 izlases sastāvā federāciju kausa izcīņas spēlē pret Maķedoniju guva arī vārtus. Kas tavuprāt ir panākumu atslēga, ka no mūsu mazās pilsētas futbolisti tiek aicināti uz izlasēm?

Tas ir vairāku apstākļu kopums. Ieguldītais darbs, treneru nenogurstošais entuziasms un, protams, puišu mērķtiecība.





Kāds būtu tavs novēlējums jaunajā sezonā visiem komandas līdzjutējiem?

Turpināt tikpat kuplā un vēl kuplākā skaitā apmeklēt komandas spēles. Jūsu atbalsts mūsu puišiem ir svarīgs. Lielais līdzjutēju skaits ir papildus motivācija, kas arī iepriekš ir ļāvis parādīt raksturu un atspēlēties grūtās situācijās.