Tāda spēle Smiltenes sporta hallē vēl nav piedzīvota

Kaut kas tāds Smiltenes sporta hallē nebija redzēts. Agresīvā noskaņojuma dēļ teju trillera sižeta cienīga izvērsās finālspēle starp komandām “Elektronams” (Smiltene) un “SK Spēks” (Valmiera) Vidzemes čempionātā telpu futbolā. Viena no epizodēm ārpus laukuma pat vainagojās ar zāles reģipša sienā dusmu karstumā izsistu robu.





Turnīra pēdējā, ceturtā posma finālā ar rezultātu 2:0 uzvarēja Valmieras komanda “FK Spēks”, pēc spēles pamatīgi gavilējot, jo attiecīgi kļuva par čempioni sacensību kopvērtējumā. Komandai “Elektronams” - otrā vieta noslēdzošajā posmā un arī kopvērtējumā.





Vieni savaldās, citi - ne

Finālspēlē valmierieši gandrīz visu laiku saglabāja kontroli pār bumbu, veidojot uzbrukuma pozīcijas pie komandas “Elektronams” vārtiem, tomēr mājinieku aizsardzības dēļ vārtus guva tikai divas reizes. Par spēles asumu liecināja arī piešķirtās sarkanās kartītes (par rupjību) Dāvim Gaigalam (komanda “SK “ Spēks”) un Kristeram Aldim Puriņam (komanda “Elektronams”), kuri tika noraidīti no laukuma, kā arī biežās konfliktsituācijas starp abu komandu spēlētājiem, apšaubot spēles tiesnešu lēmumus.

“Spēle bija ļoti agresīva, abas komandas ļoti gribēja uzvarēt, tāpēc arī bija visādas kartītes - sarkanās un dzeltenās. Bija, kam nervi neizturēja,” laukumā notikušo vērtē komandas “SK Spēks” vārtsargs Matīss Kučinskis.

Uz emociju virsroku pār disciplīnu norāda arī komandas “Elektronams” futbolists Raimonds Dūmiņš. “Spēle bija līdzīga, uzvarētājs nebija zināms līdz pat beigām. Ir, kurš var savaldīties tādā situācijā, un ir, kurš nevar. Ir, kuru apmierina tiesnešu lēmumi, ir, kuru nepamierina. Katram savs raksturs, katrs citādāk to uztver un uzvedas,” agresīvo finālspēli komentē R. Dūmiņš.

Ar spēles rezultātu viņš ir apmierināts. “Tas būtu jocīgi, ja mēs būtu pārāki par Latvijas čempionāta 1. līgas vicelīderiem. Viņi visu ziemu spēlē futzālu. Mēs speciāli netrenējamies,” piebilst R. Dūmiņš.

Komandā “Elektronams” spēlē lielā futbola komandas “FK Smiltene/BJSS” futbolisti. Tā ir komanda.lv 1. līgas čempionāta vienība.





Sadalītas vietas kopvērtējumā

Vidzemes telpu futbola čempionātā 2016./2017. gada sezonā sacentās sešas komandas: “SK Spēks”, “Valmiera Glass VIA” un “Kvartāls” no Valmieras, “Elektronams” un “Smiltenes vidusskola” no Smiltenes, un “Zellis” no Gulbenes. Jāpiebilst, ka čempionāta līmenis ir augsts, tajā startējošās Valmieras komandas atzīstami spēlē Latvijas telpu futbola čempionāta pirmajā līgā.

“Šajā gadā pilnībā tika mainīts Vidzemes čempionāta formāts. Komandas izspēlēja katra ar katru vienu pilnu apli, un pēc tā - spēles par vietām (divi čempionāta posmi notika Valmierā, divi Smiltenē - redakcijas piezīme),” informē viens no čempionāta organizatoriem Arnis Platpīrs, kurš rīkoja sacensības kopā ar Uldi Pūcīti no Valmieras sporta kluba (SK) “Spēks”.

Kopvērtējumā Vidzemes telpu futbola čempionātā šajā sezonā komandas ierindojās šādā secībā:

1. “SK Spēks”, 2. “Elektronams”, 3. “Valmiera Glass VIA”, 4. “Smiltenes vidusskola”, 5. “Kvartāls”, 6. “Zellis”.

Rezultatīvākā spēlētāja titulu ieguva Elvis Arnavs no komandas “Valmiera Glass VIA”.

Vidzemes telpu futbola čempionāta organizatori pateicas par sadarbību sacensību rīkošanā Smiltenes novada domes Sporta pārvaldei. Savukārt uzrunātie futbolisti šo čempionātu atzīst par ļoti interesantu, labu, “kurā patīk spēlēt,” kā vērtē M. Kučinskis.

Jau rakstījām, ka šomēnes noslēdzās arī Smiltenes atklātais čempionāts telpu futbolā 2. līgā, kurā piedalījās daudz vietējo komandu. Vai nākamajā sezonā kādai no tām būtu vērts izmēģināt spēkus augstākā līmenī, Vidzemes čempionātā?

Raimonds Dūmiņš to apšauba: “Spēku samērs ir pārāk atšķirīgs. 2. līgā tomēr spēlē puikas amatieri. Vidzemes čempionātā līmenis ir augsts. Mēs (komanda “Elektronams” - redakcijas piezīme) piedalāmies Vidzemes turnīrā tikai treniņa pēc un tāpēc, ka to organizē tepat. Mums galvenais ir āra futbols, un tur Valmieru varam arī vinnēt,” piebilst R. Dūmiņš. Pērn rudenī smiltenieši ar rezultātu 1:0 uzvarēja "Valmieras Glass FK/BSS".