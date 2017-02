Ieva Melle izcīna sudraba godalgu sacensībās Dubaijā

Piedaloties Dubaijas 3.atklātajā AAE Prinča Fazzas loka šaušanas čempionātā, sportiste Ieva Melle izcīnījusi sudraba godalgu individuālajā disciplīnā, kā arī Mix Team komandu sacensībās, bet Gints Jonasts savā klasē ieguvis 5.vietu individuālajās un 4.vietu Mix Team komandu sacensībās, vietnē www.lpkomiteja.lv ziņo Daiga Dadzīte.



Ieva Melle startēja vienā grupā ar vēl trīs meitenēm, un ņemot vērā, ka viņa kvalifikācijā bija pirmā, viņai izpalika 1/8 fināls. Sākot cīņu no otrās kārtas ar sportisti no Irākas, Ieva parādīja pārliecinošu pārspēku, tomēr beigās shoot off laikā, Ievas raidītā bulta trāpīja 8, bet Irākiete trāpīja 9, tādejādi Ieva izcīnīja sudraba medaļu, bet pārstāvei no Irākas – zelts.

Ginta Jonasta individuālās cīņas aizritēja ne mazāk interesanti. Sākotnēji kvalificējoties 9.vietā, Gints uzvarēja savu pirmo pretinieku vien ar 2 mm – Ginta raidītā bult shoot off laikā trāpīja tajā pašā aplī, kurā viņa pretinieka Alžīrijas pārstāvja bulta, tomēr Ginta bulta bija 2 mm tuvāk centram, nekā otram sportistam. Lai gan Gints nokļuva līdz 2.kārtai, pretinieks nežēloja un ar rezultātu 6:3 viņa pretinieka – indieša – labā, Gints kopvērtējumā izcīnīja 5.vietu 12 vīriešu konkurencē.

Dubaijā notiekošais loka šaušanas čempionāts, kas šogad pulcējis vairāk nekā 15 valstu pārstāvjus, īpaši atšķiries ar neparasto Mix Team disciplīnas norisi – atšķirīgi no sacensībām, kur Mix Team komandā piedalīties drīkst divi cilvēki, kuriem obligāti jābūt no vienas valsts, nepilnīgo Mix Team komandu skaita dēļ šis noteikums tika atcelts.

„Mix komanda bija tikai divām valstīm – mums un Lielbritānijai, tādēļ organizatori nolēma salikt dažādus sastāvus no dažādām valstīm. Sākumā sūdzējāmies, jo esam ar Ievu viens pie otra pieraduši, tomēr sapratām, ka neko nepanāksim. Rezultātā Ieva Mix team disciplīnā startēja ar pārstāvi no Indonēzijas, bet es ar sportistu no Turcijas,” par amizanto situāciju stāsta Gints Jonasts, kurš Mix team disciplīnā ar sacensību partneri no Turcijas pārvarēja pirmo kārtu, tomēr otrajai pāri netika un ieguva 4.vietu. Ieva, kas startēja pārī ar indonēzieti, nokļuva līdz finālam, tomēr spraigā cīņā pret Lielbritānijas komandu zaudēja ar 5:3 un ieguva sudrabu.

Kā atzīst abi sportisti, rezultāti ir atbilstoši treniņos sasniegtajam, tomēr vērā jāņem tas, ka loka šaušanas sezona vēl kārtīgi nav atklāta, kā arī tas, ka ikdienā Ieva un Gints trenējas āra apstākļos. Gints atzīst, ka nereti nākas ģērbties īpaši silti, jo treniņi notiek vairākas stundas. Dubaijā startēt varēja vienā kreklā, un tas palīdz labāk izjust loku, kā arī netraucē roku kustībām.

Jau nākamgad sacensību organizatori cer piesaistīt divreiz vairāk valstu – 30, jo 2018.gadā tiks pabeigts viņu jaunais loka šaušanas stadions, kas būs viens no modernākajiem AAE.