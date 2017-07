Nedēļas nogalē Smiltenē notiks VII Latvijas Jaunatnes olimpiādes sacensības

No 7. līdz 9.jūlijam norisināsies viens no lielākajiem šīs vasaras sporta pasākumiem - VII Latvijas Jaunatnes olimpiāde, kas pulcēs jaunos sportistus no visas Latvijas. Tā ietvaros pirmo reizi Smiltenē notiks sacensības četros sporta veidos.

Latvijas Jaunatnes olimpiāde ir valsts mēroga sporta sacensības, tās laikā tiks noskaidrota sportiskākā Latvijas pašvaldība un labākie sportisti 28 vasaras Olimpisko spēļu sporta veidos, kā arī florbolā un orientēšanās. Olimpiādes sacensības no 7. līdz 9.jūlijam notiks Cēsīs, Smiltenē, Valmierā, kā arī citviet Latvijā. Smiltenē norisināsies sacensības BMX riteņbraukšanā, svarcelšanā, pludmales volejbolā un klasiskajā volejbolā. Cēsīs notiks sacensības basketbolā, cīņā, džudo, galda tenisā, karatē, loka šaušanā, paukošanā, kalnu divriteņu riteņbraukšanā, šosejas riteņbraukšanā, skeitbordā, taekvondo, tenisā, triatlonā, florbolā un orientēšanās sportā. Valmierā sportisti sacentīsies handbolā, airēšanas slalomā un futbolā. Priekuļos notiks boksa un regbija sacensības, Burtniekos – golfs, Engurē – burāšana, Jelgavā – peldēšana, Jūrmalā – airēšana, Limbažos – kanoe un smaiļošana, Rīgā – jātnieku sports, mākslas un sporta vingrošana, Siguldā – badmintons, Valkā – šaušana.

Smiltenes novada komanda Jaunatnes olimpiādē startēs 34 sportistu un 8 treneru sastāvā, pārstāvot 7 sporta veidus. Smiltenes novada sportisti sacentīsies pludmales volejbolā, BMX, MTB un šosejas riteņbraukšanas sacensībās, vieglatlētikā, orientēšanās sportā un futbolā.

Smiltenes novada pašvaldība kā sadarbības partneris Latvijas Jaunatnes olimpiādes organizēšanā piedalās pirmos reizi, līdz ar to arī šāda mēroga sacensības Smiltenē notiks pirmo reizi. 7.jūlijā no plkst. 16.00 sporta un atpūtas kompleksā “Silva” norisināsies BMX riteņbraukšanas sacensības (plkst. 17.40 sāksies 1.priekšbraucieni, 18.45 - pusfināla braucieni un 19.15 – finālbraucieni). 8.jūlijā Smiltenes vidusskolas zālē, Rīgas ielā 16, plkst. 10.00 sāksies svarcelšanas sacensības. No 7.-9.jūlijam sporta un atpūtas kompleksā “Teperis” notiks pludmales volejbols, sacensību sākums 7.jūlijā no plkst.11.00, savukārt Smiltenes tehnikuma zālē notiks klasiskais volejbols jaunietēm un Smiltenes sporta hallē klasiskais volejbols jauniešiem, pirmajā dienā sacensību sākums abās norises vietās ir no plkst. 13.00.

Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiāde notiek reizi divos gados. 2015.gadā tā norisinājās Valmierā un Cēsīs, 2013.gadā dalībnieki pulcējās Ventspilī, 2011.gadā – Jūrmalā, Valmiera sportistus uzņēma arī 2009.gadā.