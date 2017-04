Ar “Kurzemes pavasari” sāksies 2017. gada Latvijas Kausa izcīņa orientēšanās sportā

Jau šīs nedēļas nogalē, 8. un 9. aprīlī, Talsu novada Mācītājmuižā ar sacensībām “Kurzemes pavasaris” tiks atklāta 2017. gada Latvijas Kausa izcīņa orientēšanās sportā. Tās būs pirmās sezonas Pasaules ranga (WRE) sacensības Baltijā, kurās savu meistarību pierādīs kopumā teju 800 orientieristi gan no Latvijas, gan tuvākām un tālākām kaimiņvalstīm.





Savā 15. jubilejas gadā „Kurzemes pavasaris” orientieristiem piedāvās gana interesantas un meistarību izaicinošas distances. Pirmajā sacensību dienā, 8. aprīlī, dalībnieki dosies vidējā distancē, bet 9. aprīlī veiks garo distanci, kas vīriešu elites grupai sasniegs 14,6 km, bet sieviešu elitei – 8,7 km.





"Apvidus, kurā notiks "Kurzemes pavasaris", ir īsts atklājums - nekad iepriekš šajā apvidū sacensības nav notikušas. Tas būs īsts orientieristu meistarības pārbaudījums, turklāt jau pašā sezonas sākumā," par gaidāmajām sacensībām stāsta to organizators Oskars Zērnis. Jaunā karte sagatavota 2016./2017. gadā, un tās autors ir Leonīds Malankovs.





Sacensību organizēšanai izvēlēts pārsvarā vidēji skrienams jaukta tipa mežs, kur lielu formu reljefs mainās ar mikroreljefa formām. Distancē gaidāmi purvi un purviņi ar dažādu skrienamības pakāpi un neizteikts stigu un taku tīkls. Savukārt garās distances apvidū augstuma starpība būs 45 metri; gaidāmas izteiktas reljefa formas ar stāvām gravotām nogāzēm.





Pirmās sacensību dienas vakarā Talsu pilsētā norisināsies arī “Kurzemes pavasara” sprints, kas būs Latvijas sprinta kausa pirmais posms. Sprinta distancei šobrīd pieteikušies jau vairāk nekā 350 dalībnieki.





Vīriešu elites grupā uz starta līnijas abās sacensību dienās kopumā stāsies 36 sportisti. Starp pretendentiem cīņā par uzvaru kopvērtējumā ir zviedru orientieristi Martin Regborn un William Lind, taču viņiem pretī var stāties arī Artūrs Pauliņš, kurš uzvarēja pagājušā gada „Kurzemes pavasarī”, Andris Jubelis, lietuvietis Jonas Vytautas Gvildys, igaunis Lauri Sild un baltkrievs Andrey Salin, kurus noteikti izaicinās arī mājinieki Jānis Krūmiņš, Artjoms Rekuņenko, Anatolijs Tarasovs, Andris Kivlenieks, Dāvis Dišlers un Jānis Tamužs.





Tāpat spēcīgāko orientieristu vidū, kuri gan nestartēs abas dienas, ir divi sprinta speciālisti – Yannick Michiels no Beļģijas, kurš ir viens no ātrākajiem orientieristiem pasaulē un, paredzams, plūks uzvaras laurus sprinta distancē, un Øystein Kvaal Østerbø no Norvēģijas.





Dāmu konkurencē, salīdzinot ar pagājušo gadu, dalībnieču skaits ir dubultojies – interesantu cīņu šogad nodrošinās kopumā 28 dalībnieces. Starp viņām ir arī pagājušā gada uzvarētāja Aija Skrastiņa, taču par uzvaru noteikti cīnīsies arī Krievijas pārstāve Svetlana Mironova, zviedrietes Alva Olssonu un Emma Johansson, Nadiya Volynska no Ukrainas, lietuviete Sandra Paužaitė un, protams, pašmāju labākās orientieristes – Irita Puķīte, Sandra Grosberga, Līga Valdmane, Līga Ārniece, Laura Vīķe un Elīna Kārkliņa.





Sacensībās laipni gaidīts ikviens orientierists un orientēšanās skrējiena interesents. Dalībnieki var startēt sev atbilstošā vecuma un sportiskās sagatavotības grupā, jo organizatori ir parūpējušies par dažādas sarežģītības un grūtības pakāpes distancēm.





Latvijas kausa izcīņa ir Latvijas Orientēšanās federācijas organizēts orientēšanās sacensību seriāls, kas 2017. gadā sastāv no 16 posmiem un notiek no aprīļa līdz oktobrim. Sacensību kopvērtējumā tiek noskaidroti Latvijas kausa ieguvēji 34 vecuma un meistarības grupās, tostarp arī vīriešu un sieviešu elites grupās. Atsevišķi tiek organizēta arī Latvijas kausa izcīņa orientēšanās sprintā un stafetēs.