Artūrs Pauliņš izcīna “Lieldienu balvu”

Otrajās Lieldienās Sarkandaugavā aizvadītas orientēšanās sacensības "Lieldienu balva", kur savus spēkus, orientējoties pilsētvidē, izmēģināja aptuveni 300 dalībnieki. Uzvaru elites grupās starp vīriem izcīnīja Artūrs Pauliņš (Azimuts OK-Sm BJSS), bet starp dāmām - Elizabete Blūmentāle (Ozons/RSP).





Orientēšanās kluba "Mona" rīkotā "Lieldienu balva" ir sezonas trešais Latvijas Sprinta kausa posms, turklāt pirmo gadu tām piešķirts Starptautiskās Orientēšanās federācijas (IOF) pasaules ranga sacensību (WRE) statuss.





Otro Lieldienu rīts dalībniekiem sagādāja īpašu pārsteigumu – sniegu –, kas mazliet apgrūtināja distances veikšanu un ko saule nespēja Sarkandaugavas ielās nokausēt līdz pat sacensību noslēgumam pēcpusdienā.





Sieviešu elitē uz pjedestāla augstākā pakāpiena kāpa Elizabete Blūmentāle, kura 3,3 km garo distanci veica 15 minūtēs 24 sekundēs, atstājot aiz sevis vairākas favorītes un svinot jau otro uzvaru Latvijas Sprinta kausa izcīņā.





"Šogad augstākus rezultātus gaidīju tieši sprintā, jo treniņos tika likts uzsvars tieši uz sprintu, veicot specifiskus vingrinājumus. Varbūt tieši šodien negaidīju uzvaru, bet sanāca izdarīt visu, varbūt ne tīri distanci veikt, bet labāk nekā pārējām gan," pēc apbalvošanas atzina uzvarētāja.





"Sāku labi, ātri ielasījos kartē un biju diezgan piesardzīga pagriezienos, lai neizslīdētu, jo vēl bija ledus. Pieļāvu pusminūtes kļūdu uz piekto punktu, kur uzreiz iezaudēju līderēm, bet tad savācos un centos izvēlēties labākos variantus. Uz beigām skrēju tik ātri, cik varēju, turklāt uz pirmspēdējo kontrolpunktu izvēlējos pareizo variantu, kur arī visu zaudēto laiku atguvu," turpina E. Blūmentāle.





Otrajā vietā starp dāmām ierindojās Gabija Ražaitīte (Igtisa) no Lietuvas, bet trešajā vietā - orientieriste Elifa Gokce Avci (Oklubali SK) no Turcijas. Irita Puķīte (Kāpa OK), kura līdz distances otrajai pusei vēl bija pirmā, finišā palika ceturtajā vietā, bet Sandra Grosberga ieguva piekto vietu, no uzvarētājas atpaliekot 50 sekundes.





Vīru elitē uzvarētāju trijnieks tika noteikts tikai pašā sacensību izskaņā, kad uzvaru 4,0 km garajā sprintā ar rezultātu 13 minūtes 34 sekundes izcīnīja Artūrs Pauliņš (Azimuts OK-Sm BJSS). Viņa tuvākais sekotājs un kluba biedrs Artjoms Rekuņenko atpalika 42 sekundes, bet trešo vietu ieguva Andris Kivlenieks (Ogre OK/SC), 53 sekundes aiz uzvarētāja.





"Tehniskā ziņā veicās ļoti labi. Jau no paša sākuma sapratu, ka fiziski jutīšos labi, atlika tikai realizēt visus variantus. Pa lielam viss sanāca; varbūt tikai pirmspēdējā punktā ieskrēju nepareizi un zaudēju kādas piecas sekundes, bet vairāk par piecām sekundēm šodien arī nekļūdījos," stāsta A. Pauliņš. "Likās, ka būs vienkāršs apvidus, bet kādi divi trīs punkti bija tiešām ļoti āķīgi, prasīja koncentrēšanos. Beigas bija labi skrienamas, bet neko labāku šajā apvidū organizatori arī nevarēja izplānot."





Ar šodienas sniegumu A. Pauliņš ir apmierināts un sezonu turpinās ar gatavošanos jūlija sākumā gaidāmajam Pasaules čempionātam, kur centīsies uzlabot savus labākos rezultātus, pēc iespējas pietuvojoties pasaules elitei.





Ar visiem sacensību rezultātiem iespējams iepazīties sacensību mājas lapā: http://www.parks.mona.lv. Pēc nedēļas, 22. un 23. aprīlī, 2017. gada Latvijas kausa izcīņa orientēšanās sportā turpināsies ar sacensībām “Rīgas kausi” Vecāķos.





Latvijas kausa izcīņa ir Latvijas Orientēšanās federācijas organizēts orientēšanās sacensību seriāls, kas 2017. gadā sastāv no 16 posmiem un notiek no aprīļa līdz oktobrim. Sacensību kopvērtējumā tiek noskaidroti Latvijas kausa ieguvēji 34 vecuma un meistarības grupās, tostarp arī vīriešu un sieviešu elites grupās. Atsevišķi tiek organizēta arī Latvijas kausa izcīņa orientēšanās sprintā un stafetēs.