Azimuts OK-Sm BJSS komanda izcīna sesto vietu klubu stafetēs

Sestdien, 16. septembrī, Lilastes ezera Ziemeļu daļā pie Dvēseļu kalniem norisinājās KLUBU STAFETES 2017, kurās Latvijas orientēšanās klubi satikās aci pret aci, lai spraigā sacīkstē noskaidrotu gada spēcīgāko orientēšanās klubu.

Sacīkstes bija aizraujošas gan sportistiem, gan līdzjutējiem. Īsti viegls bija tikai viens - piektais etaps. Cīņa bija spraiga, ātrumi lieli, bet arī kļūdīties bija iespēja. No līdzi jušanas viedokļa sacensību centrs bija ļoti skatāms un iekārtots tā, ka no kalna kores varēja labi redzēt gan skatītāju punktus, gan kā dalībnieki veic etapu starp skatītāju punktiem, gan divus dažādos pēdējos kontrolpunktus, finiša taisni un pašu finišu - maiņas punktu! Turklāt bija arī GPS sekošana.

Lai dotos distancē, klubiem bija jānokomplektē komanda 10 dažāda vecuma skrējēju sastāvā, kas kopumā veica 7 etapus. Stafetes šogad notika skaistā priežu meža apvidū, ar daudz dažādiem armijas poligona elementiem - mākslīgām bedrēm, ierakumiem un bumbu bedrēm. Organizatori nebija skopojušies ar kontrolpunktiem – to bija ļoti daudz, vietām tie atradās arī ļoti tuvu viens otram.

Sacensību norisē labāk orientēties palīdzēja zinošais orientēšanās sporta komentētājs Andris Rupais. Klubiem bija iespēja uzņemt profesionālu kluba kopbildi.

KLUBU STAFETES 2017 organizēja OK KĀPA sadarbībā ar Latvijas Orientēšanās federāciju. Sacensības atbalstīja žurnāls “EJ”, Aerodium un Bungee Sigulda.

Pērn klubu stafetēs uzvarēja IK Auseklis, bet stiprāko sešiniekā iekļuva arī OK Ozons, OK Azimuts/SM BJSS, CPSS/Meridiāns/Pārgauja, Alnis - JNSC un OK Kāpa stafešu komandas. Kā tad OK Azimuts -Sm BJSS klubam veicās šogad?

Nebija viegli nokomplektēt iespējami spēcīgāko komandu, jo virkne Azimuta vadošie sportisti dažādu iemeslu dēļ netika uz šīm sacensībām. Šogad izdevās nokomplektēt divas komandas.

Azimuta pirmajai komandai veiksmīgi pirmo etapu veica Smiltenes BJSS audzēknis Matīss Slikšjānis. Viņam stafetes maiņas zonā izdevās ierasties otrajam solīdā 46 pirmā etapa veicēju konkurencē. Tālāk komandai gāja kā pa viļniem. Pēc piektā etapa komandai bija pat divpadsmitā pozīcija. Nedaudz to uzlaboja pāru etaps kurā skrēja Elīna Skopāne un Zanda Stabiņa. Pēdējā etapa veicējam Ilgvaram Caunem gandrīz nevainojami veicot savu etapu izdevās komandu no devītās vietas pacelt uz sesto vietu.

Tas nebija viegli, jo Ilgvaram lai noturētu un izcīnītu šo vietu bija jācīnās ar vienu no labākajiem Latvijas pieaugušo izlases dalībniekiem Andri Jubeli, kas distances beigu daļā bija pietuvojies Ilgvaram. Jāpiebilst ka pagājušā gada čempioni Ausekļa pirmā komanda finišēja bez rezultāta.

Azimuts OK-Sm BJSS komanda izcīnīja sesto vietu. Komandā startēja Matīss Slikšjānis , Dainis Bormanis , Rolands Rudītis , Otārs Putrālis , Agnija Caune , Ieva Godiņa , Anete Stabiņa , Zanda Stabiņa , Elīna Skopāne un Ilgvars Caune. Otrajai Azimuta komandai 21 rezultāts. Šajā komandā startēja: Vents Lupkins, Aldis Lapiņš, Māris Stabiņš, Jānis Matvejs, Daniela Brikmane, Renārs Kļaviņš, Matīss Kalniņš, Agnese Jaunmuktāne, Anda Jaunmuktāne un Artūrs Gulbis.