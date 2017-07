Azimuts OK-Sm BJSS komanda Kāpā startē bez saviem līderiem

No šī gada 30. jūnija līdz 2. jūlijam trīs dienu orientēšanās sacensības “Kāpa” notika dabas parkā “Daugavas loki”, Krāslavas novadā. Sacensībām bija pieteikušies vairāk nekā 1500 dalībnieki no 11 valstīm – ASV, Itālijas, Lielbritānijas, Polijas, Zviedrijas, Turcijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Krievijas, Igaunijas un, protams, Latvijas, vēlreiz apliecinot, ka “Kāpa” ir gada vērienīgākais orientēšanās sporta notikums visā Baltijā.

Sacensību dalībniekus sagaidīja izcils orientēšanās apvidus, pārsvarā skuju koku mežs. Piesātināts reljefs ar dažādām formām. Max augstumu starpība 50m. Caurejamība laba, vidēja. Ļoti maz izcirtumu , bet līdzjutējus priecēja Daugavas loku neskartās dabas skaistums. Bija padomāts arī par vienkāršām distancēm bez iepriekšējas reģistrēšanās, lai sniegtu iespēju ikvienam interesentam spert pirmos soļus orientēšanās sportā un iepazīt šī sporta veida burvību.

Sacensību direktors Indulis Peilāns teica: ““Kāpā” uzsvaru vienmēr liekam uz interesantām, kvalitatīvi plānotām distancēm un jaunu apvidu. Šogad apvidus ir vienkārši ekselents, būtībā pasaules čempionāta cienīgs – skrienamība laba, redzamība ierobežota, ļoti daudz dažāda lieluma reljefa formu. Turklāt arī Krāslavas pašvaldība bijusi ļoti atsaucīga un sniegusi savu atbalstu sacensību organizēšanā".

Līdztekus orientēšanās skrējiena sacensībām, kur tradicionāli sacenšas vairāk nekā 1500 dalībnieku 60 dažādās vecuma un meistarības grupās, bija iespēja startēt arī taku orientēšanās sacensībās un orientēšanās sprinta stafetē sacensību centrā. Vīriešu un sieviešu elites grupām dalība “Kāpā” deva iespēju izcīnīt pasaules ranga ieskaites punktus.

Sacensību centrs bija zirgu sētā “Klajumi”, kur apmeklētāji varēja doties arī kādā mierīgā pastaigā zirga mugurā, bērni varēja piedalīties radošajās darbnīcās un atrakcijās, bet sestdienas vakarā visus izkustināja jautra brīvdabas ballīte atraktīvu mūziķu vadībā.

Azimuts OK-Sm BJSS komanda uz Kāpu devās bez saviem līderiem: Artūra Pauliņa (starts Pasaules čempionātā) kā arī Ilgvara un Agnijas Caunēm ( starts Eiropas jauniešu čempionātā). Komandā startēja 70 dalībnieki, kas bija trešā daudzskaitīgākā komanda šajās sacensībās.

31. "Kāpa", kas bija arī Latvijas Kausa orientēšanās sportā 8. posms, šogad atradās dziļi Latgalē, Krāslavas novadā, kas daudziem orientieristiem no Latvijas austrumu puses bijis sapnis vairāku gadu garumā. Uz kārā zoba orientēšanās gardēžiem organizatori lika gana pievilcīgu un sarežģītu apvidu.

Pirmās un otrās dienas apvidus Tartaks unikāls ar to, ka atrodas Daugavpils loku dabas parka teritorijā, tādējādi šobrīd ir viena no retajām vietām Latvijā ar vienlaidus mežu. No orientēšanās viedokļa raugoties, tas ir pats interesantākais Daugavas loks visā parka teritorijā. Vieta bija ļoti pateicīga sacensību rīkošanai, jo tajā ir iespaidīgs reljefs un liela apvidu dažādība - sākot no purviem un mikroreljefa līdz iespaidīgam reljefam ieplaku un kalnu veidā. Uzmanības vērts arīdzan ir fakts, ka nākamgad šeit notiks Baltijas čempionāts. Apvidus iespējas nav izsmeltas, jo "Kāpas" dalībniekiem bija iespēja iemēģināt tikai daļu no loka teritorijas.

Sacensību pirmajā dienā komandas līderu lomu ,izcīnot uzvaras savās grupās, uzņēmās Liene Brūvele W21L , Zanda Stabiņa W16 L , Renārs Akmins M16** un Elīza Zeiļuka W12*.

Klubu vērtējumā tika vērtēti katras dienas 10 labāko dalībnieku koeficientu summa.

Desmit Azimuts OK-Sm BJSS komandas labāko skaitā tika arī Videga Gaigala W50L 3. vieta , Ieva Godiņa W-40L 3. vieta , Anete Stabiņa W-10 3. vieta, Jānis Biezais M-65 2. vieta , Anna Godiņa W-8 4. vieta un Jānis Nulle M50L 6. vieta.

Sacensību otrajā dienā savu meistarību izcīnot uzvaru vēlreiz apliecināja Liene Brūvele. Uzvara arī Ievai Godiņai W40L. Pārējie augstvērīgākie rezultāti Elīzai Zeiļukai W-12* 3. vieta , Jānim Biezajam M-65 5. vieta , Anetei Stabiņai W-10 4. vieta , Jānim Nullem M50L 2.vieta. Savu

sniegumu salīdzinot ar pirmo dienu uzlabojuši un tikuši Azimuta labāko desmitniekā Agnese Jaunmuktāne W14L 5. vieta , Artjoms Rekuņenko M21E 6. vieta un Māris Stabiņš M45S 8. vieta.

Trešā diena Klajumos bija pilnīgi atšķirīga no pirmajām divām sacensību dienām. Distanču sākums veda caur dažāda vecuma jaunaudzēm kur netrūka arī nātru un meža ar "peldošu" reljefu, noslēdzoties ar "odziņu" - gravām pie Daugavas, kas līdzinās nākamā gada Pasaules čempionāta apvidum Siguldā.

Sacensības dalībnieki vērtē kā izdevušās. To norisei netraucēja ne nerimstošais lietus, ne dubļu vannas sacensību centrā.

Trešajā dienā mūsējiem tikai viena uzvara. To izcīna Anete Anna Strazdiņa W-14**,

Veiksmīgs starts savā dzimšanas dienā izcīnot 2. vietu Elīnai Skopānei W-18. Punktus komandas kopvērtējumam vēl izcīna Aldis Lapiņš M65 3. vieta , Artjoms Rekuņenko M21E 4. vieta, Anete Stabiņa W-10 3. vieta , Ieva Godiņa W-40L 3. vieta , Dace Vilka W16** 2. vieta , Kitija Abula W- 10 7. vieta , Liene Brūvele W21L 2. vieta un Vita Cīrule W45L 3. vieta.

Sacensību kopvērtējumā balvas par pirmajām vietām saņēma Elīza Zeiļuka W12* ,Liene Brūvele W21L un Oto Rainers Strazdiņš M21O** ,

Otrajās vietās Ieva Godiņa W-40L , Videga Gaigala W-50L , kā arī Būdaskalna pārstāvis Anatolijs Tarasovs.

Trešās vietas Annijai Slikšjānei W16** , Janai Martai Ivanovskai W-20 un Vitai Cīrulei W-45L. Ceturtās vietas Annai Godiņai W-8 , Anetei Stabiņai W-10 , Elīnai Skopānei W-18.

Piektās vietas Artjomam Rekuņenko M21E , Matīsam Kalniņam M-10 , Kitijai Abulai W-10.

Sestās vietas Aigaram Dudelim M-50L un Guntai Dudelei W-50L.

Tradicionāli Kāpā ir arī grupa OPEN -100 kurā var startēt tie kam 100kg un vairāk. Šajā grupā startēja Mārtiņš Latvers un būdams vecākais dalībnieks grupā izcīnīja 11. vietu.

Klubu vērtējumā Azimuts OK-Sm BJSS komandai 5. vieta.

Ģimeņu vērtējumā augstā 5. vieta Godiņu ģimenei..

Katru dienu tika izcīnītas balvas par ātrāko finiša spurtu. Pirmajā dienā jau tradiconāli pie tās tika Artjoms Rekuņenko un otrajā dienā Būdaskalna pārstāvis Jurģis Dudelis. Trešajā dienā sieviešu vērtējumā tuvu balvai bija Smiltenes BJSS audzēkne Anda Jaunmuktāne, bet tā kā trīs dalībneces bija uzrādījušas vienādu rezultātu , tad uzvarētāju noteica loterija kur Andai nepaveicās.

Sacensībās lielākās dalībnieku grupas bija W-10 ar 60 dalībniecēm un M21S ar 82 dalībniekiem.

Otrās dienas vakarā sacensību centrā notika jauktās sprinta stafetes kur Smiltenes BJSS komanda mix14 grupā izcīnīja otro vietu. Komandā startēja Agnese Jaunmuktāne , Austris Kalniņš un Anda Jaunmuktāne.

Visi sacensību rezultāti un cita aktuālā informācija pieejama sacensību mājas lapā: 2017.kapa.lv

Nākošās Latvijas kausa sacensības Azimuta trīsdienas notiks Smiltenes novadā 28-30 . jūlijā. Sacensību centrs būs Grundzāles pagasta Trīssaliņās.