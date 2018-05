Baltijas čempionāts orientēšanās sportā

Azimuts OK-Sm BJSS sportistiem veiksmīgākais starts Baltijas čempionātu vēsturē.

Vai esi dzirdējis dabas skaistāko melodiju, kad putnu čalas, sienāžu sisināšana , varžu kurkstēšana , vēju šalkas un orientieristu soļu dipoņa apvienojas kopīgā skaņdarbā?

Vai esi redzējis dabas skaistāko kino? Tās ir zilas, zilas debesis un spoži dzeltena saule , kas vizuļo pāri ezeru dzidrajiem ūdeņiem. Pa vienu rasas apmirdzētu stiebru rāpo zirneklītis , pa otru- čaklā skudriņa. Bet tam visam pāri senās zemes čuksti … Rīta miglai cauri dodas orientierists, kurš tik brīvi iekļaujas šajā pasakā , ka šķiet, savādāk nemēdz būt. Ir vietas kur ,rast laiku ieskatīties skudras gājumā , ieklausīties putnu vēstījumā un saredzēt sevi, kur var noņemt ikdienas uzliktās maskas un būt pašam sev.

Tādu neskartās dabas stūrīti bija atraduši Baltijas čempionāta orientēšanās sportā rīkotāji , kas aicināja orientieristus izbaudīt brīvdienas Krāslavas apkārtnē.

Pēc trīs gadu pārtraukuma Baltijas čempionāts atkal norisinājās Latvijā 26. un 27. maijā uz Krāslavas pusi devās gan visi stiprākie orientieristi Baltijā, gan arī astotā Latvijas kausa posma dalībnieki un Baltijas veterānu čempionāta dalībnieki.

Baltijas čempionāta rīkošanai šoreiz bija izvēlēts apvidus ap Tartaku, kur pagājušajā vasarā norisinājās sacensības “Kāpa”. Dalībniekus sagaidīja gan fiziski, gan tehniski izaicinošs apvidus ar dažāda lieluma kalniņiem un ieplakām, skrienamību no labas līdz vidējai. Maksimālā augstumu atšķirība apvidū 50m.

Sacensību pirmajā dienā valstu izlases tradicionāli sacentās garajā distancē, bet otrajā dienā norisinājās stafetes sacensības. Čempionātā startēja vairāk kā 250 Baltijas valstu labākie sportisti, kā arī orientieristi no Krievijas, Zviedrijas, Francijas un Lielbritānijas. Latvijas kausa atklātajās sacensībās un Baltijas veterānu čempionātā gandrīz 450 dalībnieki veica garo distanci sestdienā un vidējo distanci svētdienā.

Latvijas izlasei ļoti veiksmīgs starts Baltijas čempionātā, Tartaka ezera apkārtnē. Pēdējo reizi latvieši Elites grupās zelta medaļas Baltijas čempionātā izcīnīja pirms vairāk kā 5 gadiem!

Garajā distancē M21E grupā ar vairāk kā minūtes pārsvaru pār tuvāko konkurentu Andrey Salin uzvara Azimuts OK sportistam grundzālietim Artūram Pauliņam. Šī viņam ir pirmā uzvara Baltijas čempionātos.

Panākums vēl vienam grundzālietim Ilgvaram Caunem M20E grupā. Ilgvaram izdodas viens no labākajiem startiem šajā gadā izcīnot Baltijas čempionāta bronzas godalgu.

Lielu prieku savai trenerei Lienei Brūvelei sagādāja Agnese Jaunmuktāne, kas W14E grupā debitējot Latvijas izlasē izcīnīja pāliecinošu uzvaru savu tuvāko sekotāju Lauru Berķi pārspējot par nedaudz vairāk kā četrām minūtēm.

Baltijas veterānu čempionātā garajā distancē uzvaru M65 grupā 21 dalībnieka konkurencē izcīnīja Aldis Lapiņš. Trešā vieta W-40 grupā Ievai Godiņai.

Latvijas kausa sacensībās W-12 grupā trešajā vietā Anete Stabiņa un W-14 grupā uzvara Andai Jaunmuktānei.

Svētdien Azimuts OK-Sm BJSS sportisti Latvijas izlases sastāvā Baltijas čempionāta stafešu sacensībās izcīna piecas zelta medaļas.

Savu otro zelta medaļu Baltijas čempionātā izcīnīja Artūrs Pauliņš. Tas viņam izdevās kopā ar saviem komandas biedriem Andri Jubeli un Edgaru Bertuku. Artūrs veica otro etapu stafeti no Andra Jubeļa saņemot kā pirmais un arī tālāk Edgaram Bertukam Artūrs stafeti nodeva kā pirmais. Igaunijas pirmo komandu viņiem izdevās pārspēt par +1:13.

Otru zelta medaļu izcīnīja arī Agnese Jaunmuktāne kurai izlases treneri uzticēja veikt trešo etapu Latvijas otrajā komandā grupā W-16 E. Viņa stafeti no savas komandas biedrenes saņēma kā otrā. Distancē viņai izdevās apdzīt un par 55 sekundēm aizbēgt no Latvijas pirmās komandas dalībnieces.

Zelta medaļas savās komandās izcīnīja arī mūsu junioru grupu dalībnieki. M20E grupā Smiltenes BJSS audzēkņi grundzālieši Matīss Slikšjānis un Ilgvars Caune kopā ar savu komandas biedru no OK Kāpa Uldi Upīti savus tuvākos sekotājus no Lietuvas pirmās komandas pārspēja par septiņām minūtēm.

Pēc brīža grupā W20E ar Latvijas karogu rokās finišēja vēl viena grundzāliete Agnija Caune kopā ar savām komandas biedrenēm Signi Sirmo un Elīzu Ozolu. Arī viņām uzvara pārliecinoša pārspējot otrās vietas ieguvējas Lietuvas pirmo komandu par +5:36 un komandu Saint Petersburg par +11:43.

Baltijas čempionāta veterānu sacensību vidējā distancē uzvaru grupā M-50 izcīnīja Māris Stabiņš. Diemžēl ar to nepietika lai divu dienu summā tiktu pie bronzas godalgas. Toties W-40 grupā otrajā vietā Ieva Godiņa. Viņai tāds pat rezultāts divu dienu summā. Neskatoties uz sesto vietu vidējā distancē Aldim Lapiņam M-65 grupā izdevās nosargāt garajā distancē izcīnīto pirmo vietu un pirmo reizi šogad uz goda pjedestāla stāvēt augstāk par siguldieti Ilmāru Limbēnu.

Nākošās lielās orientēšanās sacensības notiks jau 2. un 3. jūnijā Madonā kad sportisti sadalīs Latvijas čempionātu medaļas sprintā un jauktajās sprinta stafetēs.