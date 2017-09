No sacensībām ar uzvaru atgriežas Smiltenes BJSS audzēknis Ilgvars Caune M-18 grupā, kā arī Smiltenes BJSS meiteņu stafešu komanda grupā W-18. Visu goda pjedestālu OPEN2 grupā iekaro Smiltenes jaunsargi.

23. un 24. septembrī orientēšanās klubs (OK) "Meridiāns" aicināja orientieristus izbaudīt rudens vēsmas Cēsu pusē, piedaloties orientēšanās sacensībās "Cēsu rudens 2017". Pirmajā dienā sacensības noritēja garajā distancē, bet nākamajā dienā dalībnieki startēja orientēšanās stafetēs.

Jāuzsver, ka šis bija "Cēsu rudens" norises 50. gads - OK ''Meridiāns'' izdevies šo gadu laikā uzturēt spēcīgas šo sacensību tradīcijas un nodrošināt to ilgu vēsturi. "To centušies panākt gan iepriekšējie organizatori, gan nu jau pusi no šiem gadiem arī "Cēsu rudens" organizators Juris Knēts.

Sacensībām izvēlēts skaists apvidus, kas bija ļoti līdzīgs Siguldas apvidum, kur nākamgad norisināsies Pasaules čempionāts orientēšanās sportā. Sportistiem tā ir ideāla vieta, kur čempionātam trenēties. "Apvidus pie Ķūķu klintīm kalnains, taču vairākās vietās aizsargājamo biotopu dēļ skriet nedrīkstēja. Viena daļa kartes zīmēta 80. gadu sākumā, bet otrā kartes daļā orientēšanās sacensības nekad nav notikušas.

Sacensībām bija pieteikušies 616 dalībnieki un 83 stafešu komandas. Organizatori piedāvāja gan tehniski, gan fiziski sarežģītas distances - bija daudz jādomā, kur skriet un kā orientēties.

Pēdējos piecus gadus šo sacensību otrajā dienā dalībnieki sacentās sprintā, bet šoreiz tradīcijas mainītas - atgriezušās stafetes, kas ilgāku laiku "Cēsu rudens" otrajā dienā nav notikušas. Abas dienas sacensību centrs atradās Pārgaujas novada, Raiskuma pagasta, Ķūķu klinšu apkārtnē. Sestdien, 23. septembrī garajā distancē devās arī kupls skaits Azimuts OK-Sm BJSS sportistu. Viņu pulku šoreiz kuplināja arī jaunsargi. Pieredzējušākie jaunsargi startēja savu vecuma grupu distancēs, bet mazāk pieredzējušie veica OPEN2 distanci. Jāuzslavē Smiltenes jaunsargu panākumi. OPEN 2 distancē pirmā vieta Ralfam Zvaigznem , otrā Danielam Sindijam Blāķim, bet trešajā vietā Toms Zvaigzne. Jāpiebilst ka šie puiši kopā ar savu instruktoru Mārtiņu Latveru aktīvi piedalās sacensībās Azimuts , kur viņi pilnveido jaunsardzes nodarbībās iegūtās iemaņas orientēšanās sportā.

No Smiltenes BJSS sportistiem pārliecinošu uzvaru grupā M-18 izcīnīja Ilgvars Caune. Viņš otrās vietas ieguvēju Rihardu Krūmiņu no Jelgavas pārspēja par astoņām minūtēm. Šī vecuma meitenēm trešajā vietā Elīna Skopāne. Vēl pie skaistās māla medaļas tika Kitija Abula, finišējot otrajā vietā grupā W-10 tikai 4 sekundes piekāpjoties uzvarētājai Ilzei Jumiķei no Jelgavas. Šajā grupā veiksmīgs starts Martai Morītei 5. vieta. W-12 grupā 5. vieta Agnijai Kalējai. Tāpat veicas arī Zandai Stabiņai W-16. W-14 grupā veiksmīgākā no Smiltenes BJSS meitenēm finišējot sestajā vietā ir Anda Jaunmuktāne. Junioru grupā W-20 pie trešās vietas godalgas tiek Laura Savicka. Ceturtā viņas treniņu biedrene Jana Marta Ivanovska.

Vīriešu elites grupā trešo apbalvošanas pjedestāla pakāpienu iekaro Artūrs Pauliņš.

M-50 grupā pie otrās vietas tiek Dainis Bormanis , W-45 grupā trešā vieta Vitai Cīrulei.

Ceturtā vieta grupā M-35 Jānim Matvejam. Tāpat veicas arī M-40 grupas pārstāvim Otāram Putrālim un W-50 grupas dalībniecei Guntai Dudelei. Piektais finišē Aldis Lapiņš. M65 grupā un M21B grupā Māris Zeiļuks.





Ar "Cēsu rudens" stafetēm noslēdzās 2017. gada Latvijas Stafešu kauss - kļuva zināms, kura Latvijas klubu stafešu komanda ir labākā katrā vecuma grupā.

No Azimuts OK-Sm BJSS komandām zelta godalgas saņēma Smiltenes BJSS meitenes izcīnot uzvaru W-18 grupā. Viņām izdevās otrās vietas ieguvējas spēcīgās Valmieras ZVOC meitenes pārspēt par 18 minūtēm, tādējādi nodrošinot sev uzvaru arī Latvijas stafešu kausa kopvērtējumā. Smiltenes BJSS komandā pirmajā etapā startēja Agnija Caune. Viņai izdevās iekrāt 5 minūšu pārsvaru pār ZVOC. Elīna Skopāne šo pārsvaru palielināja vēl par 13 minūtēm. Trešā etapa veicējai Zandai Stabiņai cīņā ar ZVOC spēcīgāko sportisti- Latvijas junioru izlases dalībnieci Vilmu Alberingu atlika šo solīdo pārsvaru nosargāt. Tas viņai arī izdevās atļaujot sev pietuvoties tikai par sešām sekundēm.

Otrajā vietā finišēja Azimuta veterānu komanda grupā M-145. Komandā startēja Aigars Savickis , Juris Rudītis un Aigars Dudelis.

Piektajā vietā finišēja Smiltenes BJSS jaunā maiņa grupā W-12 ar Aneti Stabiņu , Kitiju Abulu un Agniju Kalēju sastāvā. Grūti gan pateikt kā būtu beigusies šī sacīkste tad ja organizatori nebūtu kļūdījušies ar pirmā kontrolpunkta numerāciju šai grupai.

Piektā vieta Azimuta veterānu komandai grupā M-170 ar Jānis Biezo, Pēteri Kokarēviču un Daini Bormani sastāvā.