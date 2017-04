Latvijas skolu orientēšanās kausa finālposmā Grundzāles pamatskolai 6. vieta

Trešdien, 19. aprīlī, Jelgavā notika Latvijas Skolu orientēšanās kausa fināls. Vislatvijas labākās skolas titulu orientēšanās sportā 2017. gadā un galveno balvu – SportIdent atzīmēšanās komplektu skolai – izcīnījusi Siguldas Valsts ģimnāzija.

Tuvākos sekotājus, aizvadītā gada uzvarētājus no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni apsteidza par 29 punktiem, izcīnot 2938 punktus no maksimāli iegūstamajiem 3000. Savukārt trešo vietu ar 2856 punktiem izcīnīja Valmieras Pārgaujas ģimnāzija. Kuras sastāvā startēja Smiltenes BJSS audzēkņi grundzālieši Ilgvars Caune un Matīss Slikšjānis.

Grundzāles pamatskolai 6. vieta ar 2778 punktiem.

Uz starta līnijas Jelgavā, Pasta salā, stājās mazliet vairāk nekā 300 skolēni četrās vecuma grupās no 42 skolām – tie, kam 12 gadi un jaunāki (SV4 grupa), tie, kam no 13 līdz 14 gadiem (SV3 grupa), tie, kam no 15 līdz 16 gadiem (SV2 grupa), un tie, kam 17 līdz 19 gadi (SV1 grupa).

Noslēguma posmā notika gan pēdējais kvalifikācijas posms, gan pusfināls, kurā tikās paši labākie no visiem kvalifikācijas (jeb reģionālajiem) posmiem. Pusfinālam automātiski kvalificējās katras grupas reģionālo posmu pirmās un otrās vietas ieguvēji, lai labākie no pusfināla savukārt cīnītos par vietām finālā.

Skolu kopvērtējums tika rēkināts pēc priekšsacīkšu rezultātiem saskaitot kopā skolas trīs labāko dalībnieku punktus, ( no tiem vienai bija jābūt meitenei.) kas tika iegūti uzvarētāja rezultātu dalot ar konkrētā sportista rezultātu.





No Grundzāles pamatskolas augstvērtīgākais rezultāts priekšsacīkstēs Agnijai Caunei S-2 (21 dalībniece) grupā +0:36 uzrādot otro labāko rezultātu. Veiksmīgs starts priekšsacīkstēs Agnijas klasesbiedram Renāram Akminam grupā V-2 (29 dalībnieki) viņš labākā rezultāta īpašniekam zaudē 0:38 un uzrāda astoto rezultātu.

Trešais labākais priekšsacīkstēs Renārs Kļaviņš V-3 (33 dalībnieki) grupā uzvarētājam piekāpjas tieši minūti uzrādtot sesto rezultātu. Bez šiem nosauktajiem dalībniekiem pusfināliem no grundzāliešiem kvalificējās arī Agnija Kalēja 6. vieta S-4 (50 dalībnieces) grupā , Anete Anna Strazdiņa 8. vieta S-3 (28 dalībnieces) grupā , Zanda Stabiņa 9. vieta S-2 grupā. Pusfinālam kvalificējās 12 labākie no katras grupas.

Tā kā jau sestdien Agnija Caune dodas uz Pasaules skolēnu čempionātu Itālijā, viņai starts pusfinālā netika plānots. No pārējiem Grundzāles pamatskolas pusfināla dalībniekiem veiksmīgākais bija Renārs Akmins , kurš finālam kvalificējās ar otro rezultātu.

Renārs veiksmīgi iesāka fināla skrējienu. Netālu no finiša hokeja laukumā bija jāveic labirints tajā sameklējot kontrolpunktus. No labirinta Renārs izskrēja reizē ar vēl trijiem sportistiem. Tuvojoties finišam viņam izdevās no pārējiem atrauties un finišēt pirmajam. Liela bija vilšanās kad nolasot rezultātu izrādījās ka visi četri puiši ir izlaiduši labirintā vienu kontrolpunktu un pirmā , otrā vieta pienākas tiem kas finišēja aiz šīs četrotnes labu laiciņu.





No Smiltenes novada šajās sacensībās vēl startēja Smiltenes vidusskolas jaunsargu vienība. Labākais rezultāts Elīnai Skopānei, kas kvalificējās pusfinālam un pusfinālā finišēja 9. vietā.

Smiltenes vidusskolas jaunsargu vienībai 30. vieta komandu vērtējumā.