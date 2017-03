Latvijas skolu orientēšanās kauss 1. posms.

Grundzāles pamatskolai 5. vieta. Individuāli medaļas izcīnīja Agnija Caune 2. vieta , Anete Stabiņa 3. vieta.

Trešdien, 29. martā, ar gandrīz trīssimt skolēnu dalību norisinājās Latvijas Skolu orientēšanās kausa pirmais posms, kas notika Rīgā, Lucavsalā, un pulcēja kopumā 37 Rīgas apkārtnes skolas.

Sacensībās piedalījās arī astoņi Grundzāles pamatskolas pārstāvji.

Starts sacensībām tika dots Lucavsalā, kur pulksten 12 uz starta līnijas, spītējot aukstajam un vējainajam laikam, stājās pirmie dalībnieki četrās vecuma grupās – tie, kam 12 gadi un jaunāki (SV4 grupa), tie, kam no 13 līdz 14 gadiem (SV3 grupa), tie, kam no 15 līdz 16 gadiem (SV2 grupa), un tie, kam 17 līdz 19 gadi (SV1 grupa).

Latvijas Skolu orientēšanās kausa pirmā posma kopvērtējumā ( vērtēja skolas trīs labāko dalībnieku punktu summu) vislielāko punktu skaitu – 2867 – ieguva Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni, apsteidzot otrās vietas ieguvēju – Mežciema pamatskolu – par vairāk nekā 80 punktiem. Tikmēr trešajā vietā ierindojās Rīgas 64. vidusskola ar 2729 punktiem. Arī Grundzāles pamatskolai izdevās ielauzties Rīgas apkārtnes skolu olimpiskajā sešiniekā ar izcīnītajiem 2642 punktiem ierindojoties piektajā vietā.

Starp jaunietēm (S1 grupa) pārliecinošu uzvaru 2,1 km garajā distancē pa Lucavsalas parku izcīnīja Magda Cigle no Siguldas Valsts ģimnāzijas, finišējot pēc deviņām minūtēm un 40 sekundēm. Savukārt otro un trešo vietu izcīnīja skolnieces no Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas – Ada Paula Vītoliņa un Paula Līga Alksne. Jaunieši (V1 grupa) tikmēr savu orientēšanās prasmi pierādīja 2,8 km garā distancē. Par spēcīgāko tika titulēts Uldis Upītis, kurš finišēja pēc 10:24, otrās vietas ieguvēju Kristapu Bruneru no Siguldas Valsts ģimnāzijas apsteidzot par 45 sekundēm. Tikmēr Fricis Jēkabs Spektors no Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas, zaudējot uzvarētājam vairāk nekā pusminūti, kāpa uz pjedestāla trešā pakāpiena.

Arī starp meitenēm vecumā no 15 līdz 16 gadiem (S2 grupa 27 dalībnieces) uzvaru izcīnīja skolniece no Siguldas Valsts ģimnāzijas Kristīne Brunere ,kura 1,9 km garo distanci veica 8 minūšu un 31 sekundes laikā. Otrajā vietā ierindojās Agnija Caune no Grundzāles pamatskolas, bet trešo vietu izcīnīja Kristīne Berķe no Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas. Agnijas klasesbiedrene Zanda Stabiņa uzrādīja astoto rezultātu. Puiši vecumā no 15 līdz 16 gadiem (V2 grupa) sacentās 2,1 km garā distancē. Puišu konkurencē vislabāk orientēšanās šodien padevās Dāvim Šolmanim no Rīgas 64. vidusskolas. Viņš finišēja pēc astoņām minūtēm 18 sekundēm, par pusminūti apsteidzot otrās vietas ieguvēju Kārli Stradiņu no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas. Trešais – Rihards Gailis, kurš pārstāvēja Rīgas 64. vidusskolu.

Puiši un meitenes vecumā no 13 līdz 14 gadiem (SV3 grupa) veica 1,8 km garu distanci. Puišu konkurencē pirmā vieta Matīsam Saulītem no Mežciema pamatskolas (8:44), otrā vieta Gustavam Staņam no Rīgas 49. vidusskolas (9:04), bet trešā vieta Emīlam Lazdānam no Ādažu Brīvās Valdorfa skolas (9:15). Grundzāles pamatskolas pārstāvis Renārs Kļaviņš ar rezultātu 10:37 tika pie piektā rezultāta. Tikmēr starp meitenēm pirmā Aiga Irbe Blūma no Rīgas Valdorfa skolas (8:28), otrā vietā, atpaliekot pusminūti, Tīna Kate Spektore no Pamatskolas “Rīdze”, bet trešā – Laura Berķe no Rīgas 45. vidusskolas. Grundzāles pamatskolas pārstāve Anete Anna Strazdiņa ar rezultātu 9:49 finišēja 4. vietā.

Savukārt zēniem un meitenēm līdz 12 gadiem (SV4 grupa) Lucavsalas atpūtas parkā bija jāveic 1,5 km gara orientēšanās distance. Zēnu konkurencē par līderi, finišējot pēc septiņām minūtēm un astoņām sekundēm, kļuva Emīls Saulīte no Mežciema pamatskolas. Tikmēr otrajā vietā ierindojās Markus Grasis no Babītes vidusskolas, bet trešajā – Emīls Šulcs no Ogres sākumskolas, no uzvarētāja atpaliekot 23 sekundes. No Grundzāles pamatskolas ātrākais bija Matīss Kalniņš 11. vieta , Ģirts Harkins 13. vieta un Dainārs Bušs 19. vietā. Šī bija kuplākā grupa ar 49 dalībniekiem.

Meiteņu līdz 12 gadu vecumam konkurencē labākā bija Daniela Krasovska no Salas vidusskolas. Viņai distanci izdevās veikt septiņās minūtēs un 49 sekundēs, kamēr otrās vietas ieguvēja Anna Stradiņa no Privātās vidusskolas “Patnis” finišu sasniedza 45 sekundes vēlāk nekā uzvarētāja. Trešajā vietā – Anete Stabiņa no Grundzāles pamatskolas.

Diemžēl sacensību nolikums ir tāds kāds ir. Priekšrocība ir vidusskolām ar to ka pamatskolas jau nemaz nevar V1 un S1 grupā pieteikt dalībniekus, jo šāda vecuma skolēnu skolā nav. Līdz ar to pamatskolām nav nekādu iespēju ietekmēt notikumus šajās grupās. Kopvērtējumā gan vidusskolas gan pamatskolas tiek vērtētas vienā vērtējumā.

Jauniešiem bija iespēja veikt ne tikai obligāto orientēšanās distanci, bet piedalīties arī orientēšanās labirintā un izzinošā un aizraujošā orientēšanās spēlē par Rīgas apkaimēm. Par dabas aizsardzības jautājumiem skolēnus izglītoja Latvijas Valsts meži galvenais cīnītājs pret atkritumiem mežos – Cūkmens –, bet pirmos soļus militārajā karjerā ierādīja Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji.

Latvijas Skolu orientēšanās kauss turpināsies ar Kurzemes-Zemgales posmu Tērvetē 5. aprīlī. Dalība sacensībās ir bezmaksas. Startēt skolēni varēs sev ērtā laikā no pulksten 12 līdz 14, iepriekš aizpildot skolas komandas pieteikumu sacensību mājas lapā www.skolukauss.lof.lv.









Pēc tam 12. aprīlī sacensības turpināsies ar Vidzemes-Latgales posmu Lubānas novada Ezerniekos, bet fināla posmā 19. aprīlī Jelgavā, kur vienkopus tiksies arī labākie no reģioniem, tiks izcīnīts Vislatvijas labākās skolas tituls orientēšanās sportā.

Sacensību norisi atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Jaunsardze, Latvijas Valsts meži, Latvijas Gāze, SportIdent, Dobeles dzirnavnieks, Suunto, Jāņa sēta, Rūķīšu tēja un Sport.Event.Print.