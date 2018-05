Orientēšanās sacensības Mazā balva

Nedēļas nogalē Grundzāles pagasta Smiltiņsilā aizvadītas orientēšanās kluba “Azimuts” rīkotās sacensības “Mazā balva”, kas pulcēja gandrīz 300 orientieristu. Uzvara elites grupās šoreiz Iritai Puķītei (Kāpa OK) un Anatolijam Tarasovam (Būdaskalns).

Dāmu elitē par uzvaru cīnījās tikai I. Puķīte un Aiga Tarasova (Būdaskalns), kura pirmajā sacensību dienā garajā distancē I. Puķītei piekāpās par nedaudz vairāk kā minūti. Otrajā dienā iedzīšanā krietni ātrāka bija I. Puķīte, izcīnot pirmo vietu ar vairāk kā 18 minūšu pārsvaru.

Vīru konkurencē sacensības noritēja bez lielas intrigas, jo jau pirmajā dienā trīs minūšu pārsvaru pār sekotājiem sev nodrošināja A. Tarasovs. Otrajā vietā pēc pirmās sacensību dienas ierindojās Ainārs Drozds (Meridiāns/CPSS/Pārgauja), bet trešajā pozīcijā Edijs Dzalbs (Meridiāns/CPSS/Pārgauja). Pirmajā dienā tikai 20 sekundes aiz goda pjedestāla finišēja Endijs Titomers (Alnis OK-JNSC), tomēr nedz viņam, nedz citiem konkurentiem iedzīšanā neizdevās mainīt vietu sadalījumu.

Sacensības organizēja orientēšanās klubs “Azimuts” un Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar Smiltenes novada domi un Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolu.

Kuplā pulkā startēja arī Azimuts OK-Sm BJSS sportisti. Startējot līdz šim neapgūtā apvidū mājinieku priekšrocības izpaudās tikai ar to ka uz sacensībām bija jāmēro tuvāks attālums kā konkurentiem.

Šīs Latvijas kausa sacensības no pārējām atšķīrās ar to ka otrajā dienā sacensības notika iedzīšanas distancē. Līdz ar to konkurentiem bieži nācās distancē cīnīties plecu pie pleca un pielietot dažādas taktiskās viltības , kā arī cerēt uz ātrām kājām finiša spurtā.

Divu dienu summā S-10 grupā dubultuzvaru izcīnīja vietējās Grundzāles meitenes, kas ir Smiltenes BJSS audzēknes. Pirmā vieta Kitijai Abulai un otrā vieta Martai Morītei. Dubultuzvara arī grupā S-50. Pirmā vieta Vitai Cīrulei un otrā vieta Videgai Gaigalai.

Vēl divu dienu summā par uzvarētājiem no Azimuts OK-Sm BJSS komandas savās grupās kļuva: Dārta Pauliņa S-8 , Agnija Caune S-18 , Ieva Godiņa S-40 , Emīls Tarass V-10 , Renārs Kļaviņš V-14 , Ilgvars Caune V-20 , Artūrs Gulbis V21A. Labākais rezultāts divu dienu summā Open 2 grupā Ģirtam Pakalnam (Probild). Viņam otrajā dienā konkurenci sastādīja vēl viens grundzālietis Nauris Priedītis.

Otrajās vietās Agnese Jaunmuktāne S-14 , Viktorija Brjuņina S21A ,Jānis Nulle V-50 , Jānis Biezais V-65.

Trešajā vietā Tarass Prosolkov V-8 , Jānis Matvejs V-35 , Otārs Putrālis V-45, Māris Lapiņš V-65 un Agris Kronbergs V-70.

Neiztikām arī bez ceturtajām vietām. S-12 grupā vienu sekundi aiz trešās vietas ieguvējas finišēja Anete Stabiņa. S-18 grupā ceturtā Elīna Skopāne , tāpat veicās arī Paulam Grabovskim V-10 un Mārtiņam Godiņam V-40 , kā arī Gatim Jansonam V-60.

Kopvērtējuma rezultāti pieejami šeit.

Latvijas kausa izcīņa nedēļas nogalē ar Baltijas čempionātu turpināsies Krāslavas pusē.

Sacensību galvenais tienesis Aldis Lapiņš OK Azimuts vārdā izsaku pateicību visiem tiesnešiem un palīgiem citu darbu veikšanā.