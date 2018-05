Orientēšanās sporta aktualitātes

Eiropas čempionāts orientēšanās sportā.

Eiropas čempionāts orientēšanās sportā 6. Maijā sākās ar sprinta sacensībām, kurās starp Latvijas izlases dalībniekiem labāko rezultātu uzrādījis Artūrs Pauliņš, finišējot 38. vietā. Finālam kvalificējās arī Andris Jubelis, kurš ierindojās 54. vietā. Šveicē notiekošais čempionāts turpināsies ar vidējās distances kvalifikāciju otrdien.

Šveicē, Tičīno kantona Mendrisio pilsētā sprinta distancēs tika sadalīti pirmie medaļu komplekti reizi divos gados notiekošajā Eiropas čempionātā orientēšanās sportā. Pēc kvalifikācijas sacensībām no rīta tapa skaidrs, ka pēcpusdienā finālā Latvijas izlasi pārstāvēs vienīgi Artūrs Pauliņš un Andris Jubelis.





Izšķirošajā distancē Latvijas pārstāvjiem neizdevās parādīt savu labāko sniegumu, pieļaujot orientēšanās kļūdas un cīņās par medaļām neiesaistoties. Par čempioniem vīriešu konkurencē kļuva Šveices sportisti Matiass Kiburcs un Daniels Hubmans, kuri uzrādīja vienādu laiku 14:44, bet Artūrs Pauliņš 4,1km garajā distancē atpalika 1:50, ierindojoties 38.vietā, bet Andris Jubelis distancē pavadīja 3:04 ilgāk nekā līderi un finišēja 54.vietā.





Sieviešu konkurencē par Eiropas čempioni kļuva zviedriete Tuve Aleksandersone.





Kvalifikācijas barjeru pārvarēt neizdevās pārējiem Latvijas izlases pārstāvjiem - Sandrai Grosbergai, Ingai Dambei, Iritai Puķītei, Elīnai Kārkliņai, Uldim Upītim, Endijam Titomeram, Andrim Kivleniekam un Dāvim Dišleram.





Eiropas čempionāta sacensību programma turpināsies ar vidējās distances kvalifikāciju otrdien.

Ziemeļu divdienas.

5. un 6. maijā Mežgarciemā, Carnikavas novadā ar “Ziemeļu divdienu” sacensībām turpinājās Latvijas kausa izcīņa. Paralēli norisināsies arī MTBO sacensības un kopā pulcējot vairāk kā 500 dalībnieku.

Sacensību pirmajā dienā dalībnieki sacentās vidējā distancē.

No Azimuts OK-Sm BJSS sportistiem vidējā distancē uzvaras izcīnīja Kitija Abula S-10 grupā ,Laura Savicka S21E grupā un Matīss Slikšjānis V-20 grupā. S-14 grupā attiecīgi otro un trešo vietu izcīnīja Agnese un Anda Jaunmuktānes. Otrais labākais rezultāts grupā S-40 Ievai Godiņai, kā arī trešais labākais rezultāts grupā V-50 Jānim Nullem.

Savukārt svētdien dalībnieki sacentās garajā distancē.

Uzvaras izcīnīja Ieva Godiņa S-40 un Emīls Tarass V-10. Otrajā vietā Jānis Matvejs V-35.

Trešajās vietās finišēja S-10 grupā Kitija Abula , S-14 grupā Anda Jaunmuktāne , S-18 grupā Elīna Skopāne , S21E grupā Laura Savicka, V21A grupā Artūrs Gulbis, V-50 grupā Jānis Nulle.

Divu dienu summā godalgas par pirmajām vietām saņēma S-10 grupā Kitija Abula un S-40 grupā Ieva Godiņa .

Par otrajām vietām S-14 grupā Anda Jaunmuktāne , S21E grupā Laura Savicka un V-35 grupā Jānis Matvejs.

Trešās vietas izcīnīja S-18 grupā Elīna Skopāne , V-20 grupā Ilgvars Caune , V21A grupā Artūrs Gulbis un V-50 grupā Jānis Nulle.

Ceturtās vietas Agnesei Jaunmuktānei S-14 un Renāram Kļaviņam V-14.

Piektajās vietās V-10 Emīls Tarass , V-50 Māris Stabiņš un V-20 Matīss Slikšjānis.

MTBO sacensībās sestdien Dzirnezera apkārtnē tika aizvadīta sprinta distance, bet svētdien Mežgarciemā norisinājās vidējā distance. Panākumi Azimuts OK sportistiem arī šeit. Abās distancēs un uzvaru kopvērtējumā grupā MTBO_V21 izcīnīja Aivis Zetmanis. Savukārt grupā MTBO_V40 abas dienas trešais un arī sacensību kopvērtējumā trešajā vietā Mārtiņš Godiņš.

Ziemeļu divdienu sprints.

5. maija vakarā plkst. 18:00 Ādažos norisinājās arī Latvijas sprinta kausa 2. posms “Ziemeļu divdienu sprints”, kurā startēja vairāk kā 200 dalībnieki.

Savu pirmo uzvaru sprinta sacensībās svinēja Anete Stabiņa S-12 grupā. Otrajā vietā S-14 grupā Anda Jaunmuktāne.

Sieviešu Elites grupā otrajā vietā Liene Brūvele un trešajā vietā Laura Savicka

Starptautiskās sacensības ILVES Igaunijā.

Pavisam trīs dienas no 4. Līdz 6. Maijam Iagunijā netālu no Munameģa notika starptautiskās 3 dienu sacensības ILVES. Uz šīm sacensībām devās arī Azimuts OK pārstāvji.

Lielisks starts šajās sacensībās gatavojoties nākošā gada Pasaules skolēnu čempionātam, kas notiks Igaunijā tieši pēc gada šajos apvidos izdevās Agnijai Caunei. Viņa grupā N-18 palika nepārspēta visas 3 dienas. Sacensību kopvērtējumā Agnija pārspēja otrās vietas ieguvēju par 17 minūtēm.

Uzvara arī Aldim Lapiņam grupā M-65. Arī viņam izdevās būt nepārspētam visas trīs sacensību dienas.

Tikpat veiksmīgs starts arī Otāram Putrālim grupā M-45. Viņš otrās vietas ieguvēju pārspēja par astoņām minūtēm.

Pārliecinoši savas konkurentes pārspēja arī Vita Cīrule grupā N-50. Viņas pārsvars triju dienu summā 12 minūtes.

Azimuta nākošā kārta notiks Igaunijā 9. maijā.

Publicējam informāciju, ko ir sagatavojuši igauņu draugi:

Kopkārta OK Võru / OK Alūksne/ OKAzimuts

Lielais Munamegis 09.05.2018

Mašīnas jānovieto lejā kādā no 2 stāvlaukumiem, ar somām var doties augšā uz Munameģi, tur būšot droša vieta, kur somas atstāt. Darbosies kafejnīca un orientēšanās piederumu veikals (Arvo Kivikas).

Visi dalībnieki varēs apmeklēt skatu torni par 3 EUR.

Sacensību norises vieta: https://kaart.delfi.ee/?bookmark=6a0e1922bd63efafa35f0890630a1483

Pavēles distance.

Katrs dalībnieks pats izvēlās distanci, distances ir drukātas uz kartēm

Leģendas piktogramu veidā ir drukātas uz kartes, vārdiskas leģendas uz infotāfeles

Distances:

1. distance – M18, M21(=VA,V21A), M35(=V35) – 6,9 km 16 KP

2. distance – N18, N21(=SA,S21A) N35(=S35), M45(=V45,V55), M16(=V16) – 4.6 km 15 KP

3. distance – N45(=S45,S55), N16(=S16), M14(=V14), M60(=V65), VB(=V21B), SB(=S21B) – 3,9 km 14 KP

4. distance – M12(=V12), N12(=S12), N14(=V14), N60(=S65) – 2,3 km 9 KP

5. distance – M10(=V10), N10(=S10) – 1,6 km 7 KP

6. distance – SH(=S21C) – 3,7 km 12 KP (vienkārša distance ”Sievetes Hobby”)

7. Distance - VH(=V21C) – 4,2 km 13KP (vienkārša distance”Vīrieši Hobby”)

Marķētā distance NR (=S8,V8,SO,VO) - 1,1/1,6 km 4 KP

Brīvā klasē izvēles orientēšanas

*Karte 1:10000, h 2,5m. Marķētā distance 1:7500 Kartes autors Madis Oras, 2016.

* Purvi ir samērā slapji, ūdens ir silts

* SI atmiņas dzēšana notiek startā.

* Aizliegtas teritorijas – privātmāju pagalmi un uz kartes ar sarkano aizlieguma zīmi norādītās vietas

Rajameister / Distanču priekšnieks: Erika Joonas