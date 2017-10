Orientieristi pārbauda izturību

Azimuts OK-Sm BJSS sportisti no Latvijas čempionāta pagarinātajā distancē atgriežas ar bagātīgu medaļu ražu.

Aizvadīts Latvijas orientēšanās sporta sezonas pēdējais un arī pats lielākais izturības pārbaudījums - Latvijas čempionāts orientēšanās maratonā, kas svētdien, 8. oktobrī, notika Krutspils novada Variešu pagasta Katlēros. Pēdējam šī gada Latvijas čempionātam un Latvijas kausa izcīņas posmam bija pieteikušies 340 dalībnieki. Visi no viņiem gan uz starta neizgāja. Vairāki no nespēja iziet „redzes pārbaudi”. Tā paši dalībnieki smējās par organizatoru ziņu kurā bija teikts ka vairākās veterānu grupās kartes mērogs būs vienā centimetrā 150 nevis 100 metri. Tā kā visu sacensību laiku lija lietus, tad tiem kas skrēja ar brillēm šis tiešām bija īsts redzes pārbaudījums.

Šī orientēšanās disciplīna patiesi ir piemērota tikai pašiem izturīgākajiem orientieristiem, jo distances ir ļoti garas. Piemēram, vīriešu elitē distances garums sasniedza 23,9 kilometrus, bet sieviešu elitē - 14,6 kilometrus. Tradicionāli distancē dalībnieki devās ar kopējo startu, taču savas orientēšanās prasmes katram bija jāpierāda pašam, jo organizatori bija ieplānojuši izkliedi jeb tā saucamo "taurenīti". Tā kā distances bija garas un ar lielu ceļu variantu izvēli, šajās sacensībās uzvarētājus bija grūti paredzēt līdz pat pēdējam kontrolpunktam.

"Domājot par orientēšanās maratona rīkošanu, organizatoriem vienmēr jāņem vērā, ka šādām sacensībām nepieciešama lielāka apvidus platība - ap 10 km2. Pēdējoreiz šajā apvidū sacensības notika 2016. gadā, un tās bija "Kāpas trīsdienas". Šī bija unikāla un, jāsaka, arī pēdējā iespēja šajā apvidū skriet tādā, kāds tas ir tagad, jo plānoti izciršanas darbi. Iebraukšana uz sacensībām bija organizēta pa jauno LVM ceļu.

Sacensībām izvēlētais apvidus galvenokārt bija skujkoku mežs ar labu skrienamību, kas mijas ar dažāda vecuma jaunaudzēm un izcirtumiem.

Vīriešu elitē par pēdējiem Latvijas kausa izcīņas punktiem bija ļoti sīva cīņa. Uz starta līnijas stājās 12 dalībnieki, no kuriem puse pretendēja uz uzvaru. Par to liecina tas, ka sestās vietas ieguvējs Jānis Kūms no Gaujienas uzvarētājam Azimuts OK sportistam grundzālietim Artūram Pauliņam zaudēja tikai +1:42. Savukārt otrās vietas ieguvējs Jānis Tamužs Artūram piekāpās 3 sekundes un trešās vietas ieguvējs Jānis Krūmiņš 10 sekundes. Artūrs sākot no piecpadsmitā KP atradās citiem dalībniekiem priekšā vienatnē, taču distancē pieļautās kļūdas dēļ finišā ieskrēja vien ar trīs sekunžu pārsvaru pār tuvāko sekotāju. "Jau ļoti ātri sākumā sajutu, ka esmu citā līmenī kā pārējie un spēju jau diezgan ātri no visiem aizskriet prom. Tā arī visu distanci skrēju pa priekšu, līdz kļūdījos vienā no taurenīša punktiem, kur zaudēju visu iekrāto trīs minūšu pārsvaru. Savukārt distances beigās atlika tikai noturēt visu baru aiz muguras," pēc finiša stāstīja Artūrs. Viņš distanci veica divās stundās, 35 minūtēs un 29 sekundēs.

A. Pauliņam šī ir sezonas Latvijas čempionātu ceturtā zelta medaļa; vēl viņš šogad izcīnījis čempiona titulus sprintā, sprinta stafetē un garajā distancē. Šo sezonu sportists dēvē par labāko savā karjerā.

"Lai gan biju šajā sezonā fokusējies uz sprinta distanci, Pasaules čempionātā neizdevās ne tuvu nostartēt tā, kā gribēju - nesasniedzu mērķi iekļūt TOP 15. Tomēr man izdevās ielauzties pasaules TOP 20 garajā distancē, kas nedaudz pārsteidza mani - sezonas garumā labāko sniegumu demonstrēju tieši garajās distancēs," norādīja A. Pauliņš. "Šī sezona manā karjerā ir liels solis uz augšu. To pierāda arī četri zelti Latvijas čempionātos un pārliecinošās uzvaras citās nozīmīgās sacensībās Latvijā. Protams, bija arī kritumi; it sevišķi sāpīgs man izvērtās Pasaules kausa posms Latvijā un vispār sezonas nobeigums, kur mocījos ar dažādām traumām, kas liedza būt savā līmenī un kvalitātē. Jāmin, ka progress nav tik ievērojams, kādu es to vēlos redzēt, bet ir ļoti daudz nianses un aspekti, kur es krietni varu uzlabot savu fizisko sagatavotību, kā arī ir tehniskās nianses, kas pieklibo. Esmu gatavs ieguldīt lielu darbu, lai viss izdotos jau nākamgad."





Otru zelta medaļu Azimutam ieguva grundzāliete Smiltenes BJSS audzēkne Agnija Caune grupā W-16 finišējot ar piecu minūšu atrāvienu. Agnija iepriekšējā vakarā vēlu atlidoja no Zviedrijas kur sava Zviedru kluba Klemingen sastāvā startēja stafetēs” 25 manna”.

Trešo zelta medaļu Azimuts OK-Sm BJSS komandai izcīnīja Laura Savicka W-20. Viņa tāpat kā Agnija finišēja ar nepilnu piecu minūšu pārsvaru.

Zelta medaļa arī Azimuta veterānu grupu pārstāvei Ievai Godiņai grupā W-40. Īpašs prieks par Ievas panākumu tieši šoreiz, jo viņai bija ieilgusi neveiksmīgo sacensību sērija. Ieva līdz 14 KP distanci veica kopā ar komandas „Bez kompasa” pārstāvi Aigu Kalniņu. Uz 15 KP Aiga no Ievas aizbēga, bet uz 16 KP pieļāva 3 minūšu kļūdu , kas ļāva Ievai izvirzīties vadībā , ko viņa skrienot uz atlikušajiem sešiem punktiem spēja nosargāt.

Mūsējiem neizpalika arī sudraba medaļas. W-18 grupā sudrabs Elīnai Skopānei un W-14 grupā Agnesei Jaunmuktānei. Dažas sekundes aiz Agneses trešajā vietā finišēja viņas māsa Anda.

Trešajā vietā grupā M21B Māris Zeiļuks. Šajā grupā gan medaļas netika izcīnītas. Dalībnieki tika apbalvoti ar balvām.

Sāpīgajās ceturtajās vietās šoreiz finišēja Jana Marta Ivanovska W-20 , Aigars Savickis M-50 un Dace Ikšele W-50. Piektie Rolands Rudītis M21A un Dainis Bormanis M-50. Olimpisko sešinieku 14-gadīgo grupās noslēdza Madara Celma un Renārs Kļaviņš