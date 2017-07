No 8. līdz 15. jūlijam Somijā, Tamperē, notika Pasaules Junioru čempionāts orientēšanās sportā (JWOC).

Pasaules Junioru čempionātā šogad piedalījās kopumā 39 valstis un 330 sportisti. Latviju tajā pārstāvēja izlase ar deviņiem sportistiem - 3 jaunietes un 6 jaunieši. Viņu skaitā arī Smiltenes BJSS audzēkņi un Azimuts OK sportisti Ilgvars Caune un Matīss Slikšjānis. Matīsam šis bija otrais Pasaules junioru čempionāts , savukārt Ilgvaram šogad bija debija junioru konkurencē.

Pirmdien, 10. jūlijā, čempionāts sākās ar vidējās distances kvalifikāciju. Vietu finālā izdevās izcīnīt diviem junioriem - Uldim Upītim un Endijam Titomeram -, kuri kvalifikācijā izcīnīja attiecīgi 7. un 14. vietu. Matīsam Slikšjānim kvalifikācijā 27. vieta grupā un Ilgvaram Caunem 36 vieta grupā. 11. jūlijā finālā, kurā iekļuva katras grupas 20 labākie , augstāko rezultātu no Latvijas sportistiem - 26. vietu - ieguva Uldis Upītis, no uzvarētāja atpaliekot 6 minūtes 30 sekundes, bet Endijs Titomers ierindojās 31.vietā, U. Upītim zaudējot gandrīz 1 minūti. Ilgvars startējot B finālā savā debijas reizē tika pie 76 vietas 174 dalībnieku konkurencē. Matīss lai labāk sagatavotos sprinta distancei uz starta B finālā neizgāja , bet tā vietā veica sprinta treniņu.

Puiši pirms junioru čempionāta šogad bija aizvadījuši treniņnometnes Somijas apvidos, viņi komentē ka vidējās distances kvalifikācijā karte bijusi priekš Somijas diezgan vieglā apvidū.

Uzvaras laurus starp junioriem plūca jaunais orientierists no Somijas Olli Ojanaho, kurš distanci veica 23 minūtēs 47 sekundēs. Sudraba medaļu savukārt ieguva norvēģis Auduns Heimdals, uzvarētājam zuadējot 1 minūti 21 sekundi, bet bronza Simonam Imarkam no Zviedrijas.

Trešdien, 12. jūlijā, čempionāts turpinājās ar sprinta distanci, kurā augstāko rezultātu starp Latvijas sportistiem izcīnīja Elizabete Blūmentāle. Viņai starp 138 finišējušām juniorēm 37. vieta, līderei zaudējot 2 minūtes 2 sekundes.

Lai uzrādītu labus rezutātus sprintā nepieciešams veikt tehniski stabilu skrējienu, gan redzot variantus, gan realizējot tos. Nepareizas ceļa izvēles un nelielas minstināšanās, maksā dārgās sekundes un liedz ieņemt kārotās vietu TOP 20".

Līderes titulu sprintā ieguva šveiciete Simona Ēbersolda, kura finišēja pēc 14 minūtēm 2 sekundēm. 7 sekundes līdz uzvarai pietrūka Terēzai Janosikovai no Čehijas, bet ar bronzas medaļu lepoties var zviedriete Linna Golsatere.

Savukārt starp 163 finišējušiem junioriem labāko rezultātu sprintā starp latviešiem izcīnīja Endijs Titomers - viņam 38. vieta. Līdzīgi kā vidējā distancē, arī sprintā labākais bija soms O. Ojanaho, kurš distanci finišēja pēc 13 minūtēm 59 sekundēm. E. Titomers līderim iepalika 1 minūti 13 sekundes. 2. un 3. vietu izšķīra vien divu sekunžu starpība. Mazliet ātrāks izrādījās jaunzēlandietis Tomijs Heijs, finišējot pēc 14 minūtēm 7 sekundēm un atstājot šveicieti Džoju Hadornu 3. vietā.

Pērējo Latvijas sportistu rezultāti – 58.-60. vietā Matīss Slikšjānis, 61. vietā Ilgvars Caune, 66. vietā Valters Reneslācis, 73. vietā Edgars Ustinovs, bet Uldis Upītis nestartēja. Pirms čempionāta vairākas nedēļas viņam bija veselības problēmas, tāpēc tika nolemts, ka sprintā viņš nestartēs, lai labāk sagatavotos atlikušajai čempionāta daļai - garajai distancei un stafetei -, jo meža distances šajā čempionātā ir viņa galvenie starti.

Pasaules Junioru čempionāts orientēšanās sportā turpinājās 14. jūlijā ar startu garajā distancē. Šeit liela nozīme rezultātā bija tam kādu ceļu sportisti izvēlējās garajā etapā, kas bija pāri gandrīz visai kartei. Kārtējo reizi pierādījās ka taisnākais ceļš ne vienmēr ir arī tas ātrākais. Savu meistarību junioriem nācās apliecināt arī veicot taurenīti, kurā divi no kontrolpunktiem bija jāapmeklē divas reizes.

No Latvijas puišiem labākais Uldis Upītis 21. vieta, mūsējiem Ilgvaram Caunem 57. vieta un Matīsam Slikšjānim 82. vieta.

Pasaules junioru čempionāts noslēdzās sestdien, 15. jūlijā, ar stafeti.

Latviju pārstāvēja šādas komandas:

Pirmā komanda: Endijs Titomers, Matīss Slikšjānis, Uldis Upītis.

Otrā komanda: Edgars Ustinovs , Valters Reneslācis, Ilgvars Caune.

Pavisam uz starta izgāja 61 komanda. Latvijas pirmās komandas dalībnieks Endijs Titomers no Jelgavas labi iesāka distanci , diemžēl vairāku minūšu kļūda tūlīt pēc skatītāju etapa liedza viņam stafeti nodot labāko komandu desmitniekā. Endijs stafeti nodeva 32 vietā , zaudējot Norvēģiem kas bija pirmajā vietā +4:53. Pirms Endija 21. vietā finišēja Latvijas otrās komandas dalībnieks Edgars Ustinovs no Ogres. Viņš līderiem zaudēja tikai +3:41.

Pēc sacensībām E. Titomers stāsta: "Stafete bija mans otais galvenais starts čempionātā aiz sprinta, tāpēc pret to attiecos ļoti nopietni - komandai mērķis un potenciāls bija liels. Sāku droši un stabili, skrēju ar līderiem un viegli ņēmu savus punktus. Kad skrēju caur arēnu, sāku plīst nost un arēnā uzzināju, ka uzreiz aiz tās atlicis vēl viens farsts. Skrienot sāku satraukties un iestādīju pēdējo farstu uz vairākām minūtēm, pieviļot savus komandas biedrus, kuri šodien izdarīja apbrīnojamu darbu. Esmu ļoti vīlies par šādu čempionāta izskaņu un vēlos pateikt paldies par to, ka viņi turpināja cīnīties, veica lieliskus skrējienus un oficiālajos rezultātos uzcēla mūs uz 7. vietu. Viņi ir lieliski!"

Otrajā etapā Latvijas komandai devās Smiltenes BJSS audzēknis Matīss Slikšjānis. Šis bija viens no viņa labākajiem visu laiku skrējieniem. Matīss jau otarjā KP panāca Latvijas otrās komandas dalībnieku Valteru Reneslāci no Ogres. Stafeti Latvijas izlases līderim Uldim Upītim no Saulkrastiem Matīss nodeva 13 vietā, savā etapā uzrādot septīto labāko laiku , garās distances trešās vietas ieguvējam Simonam Hectoram no Zviedrijas zaudējot tikai 25 sekundes. Savukārt Latvijas otrajā komandā V. Reneslācis stafeti Ilgvaram Caunem nodeva 19. vietā etapā uzrādot 16. laiku.

Uldis Upītis distanci veica nevainojami un apsteidza vēl trīs komandas finišējot 10. vietā. Nāciju vērtējumā Latvijas pirmajai komandai sanāca 7. vieta , jo pirms viņiem finišēja trīs valstu otrās komandas. Šis ir atkārtots pagājušā gada rezultāts. Pagājušajā gadā šī komanda startēja tieši tādā pašā sastāvā.

Tikmēr otrās komandas trešā etapa veicējs ILgvars pieļāva vairāku minūšu kļūdu pirmā kontrolpunkta meklējumos. Tālāk gan Ilgvaram kļūdu vairs nebija. Viņš finišēja 24. vietā, kas nāciju vērtējumā komandai dod 17. vietu. Starp trešā etapa veicējiem Ilgvaram 31. rezultāts.

Juniorēm 48 komandu konkurencē Latvijas komanda ar Elizabeti Blūmentāli, Magdu Cigli un Annu Eleonoru Freimani tās sastāvā čempionāta stafetē finišēja 29. vietā. Nāciju vērtējumā viņām 19. vieta.