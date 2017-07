Smiltenes BJSS audzēknei grundzālietei Agnijai Caunei Latvijas jauntanes olimpiādes zelts.

No 7. - 9. jūlijam, Cēsīs notiek VII Latvijas Jaunatnes Olimpiāde - lielākās jaunatnes sporta sacensības Latvijā. Tajā jaunajiem sportistiem iespēja sacensties 29 dažādās disciplīnās, to vidū arī divos neolimpiskajos sporta veidos, no kuriem viens ir orientēšanās sports.





Orientēšanās sacensības Olimpiādes ietvaros notiek divas dienas - 8. un 9. jūlijā. Par sacensību norises vietu izvēlēts Siļķu mežs.





Sestdien sacensības vidējā distancē sākās plkst. 13. Jauniešiem bija jāveic 4,5 km gara distance ar 16 kontrolpunktiem, bet jaunietēm - 3,5 km gara distance ar 15 kontrolpunktiem.





Apvidu raksturo piepilsētas mežs un parks ar biezu taku tīklu, skrienamība - no ļoti labas līdz vidējai, ko vietām apgrūtina ataudzis pamežs. Reljefa formas - vidēji lielas.





Olimpiāde ir lielākās jaunatnes sporta sacensības Latvijā. Tās reizi divos gados rīko Latvijas Olimpiskā komiteja, un organizē kāda no Latvijas novadu pašvaldībām ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu.





Smiltenes novadu šajās sacensībās pārstāvēja 7 sportisti. Dzīvē savu pirmo olimpisko medaļu izcīnīja grundzāliete Agnija Caune. Jo lielāks prieks ka tā ir zelta medaļa. Agnija 3,5km vidējo distanci veica ar rezultātu 28:34





Pirmajā kontrolpunktā viņa uzrādīja ceturto rezultātu , tad jau uz skrienot uz otro KP lai gan etapā viņai ir tikai astotais rezultāts viņa jau izvirzījās otrajā vietā. Uz 3, 4, 5, 6, un 7 kontrolpunktiem Agnija uzrāda labākos etapu laikus un jau ceļā uz 4 KP viņa klūst par sacensību līderi. Finišā viņa jau var atļauties īpaši nesteigties, jo kā kādreiz ir sacījis Edmunds Zvaigzne: Ja distancē viss izdarīts-finišā var atļauties ātri neskriet.





Otrajā vietā Agnijai zaudējot +1:45 Valmieras pilsētas pārstāve Anna Emīlija Suta. , trešā Signe Sirmā no Jelgavas novada. Pārējo Smiltenes novada meiteņu vietas: 11.vieta Elīna Skopāne , 17. vieta Zanda Stabiņa un 19. vieta Annija Slikšjāne. Pavisam kopā startēja 26 meitenes.





Jauniešiem konkurence lielāka un ātrumi arī lielāki. Pirmajās divās vietās tiko Eiropas čempionātā stafetēs surabu izcīnījušie Rihards Krūmiņš un Fricis Jēkabs Spektors. Tā kā Smiltenes novada pārstāvis ILgvars Caune jau devies kopā ar Latvijas juinioru izlasi uz Pasaules junioru čempionātu Somijā, tad viena vieta uz goda pjedestāla palika brīva- tā šoriez tika Paulam Alberingam.





Smiltenes novada puišu rezultāti 29. vieta Oto Rainers Strazdiņš , 36. vieta Renārs Akmins un 39. vieta Ronalds Orniks. Sacensībās startēja 44 dalībnieki.