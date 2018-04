Smiltenes vidusskolai trešā vieta Latvijas Skolu orientēšanās kausā

11. aprīlī Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā aizvadīts 2018. gada Latvijas Skolu orientēšanās kauss. Vislatvijas labākās skolas titulu un SportIdent skolu komplektu izcīnīja Siguldas Valsts ģimnāzija.

Atšķirībā no pagājušā gada, kad skolu kauss norisinājās četros posmos, šogad tikai aizvadīts tikai viens posms, kopā pulcējot 800 skolēnus no 90 Latvijas skolām.

Sacensības noritēja trīs daļās – kvalifikācijā, no kuras 12 labākie katrā vecuma grupā piedalījās pusfinālā un pēc tam seši labākie arī finālā. Skolēni startēja piecās vecuma grupās – 17 līdz 20 gadus veci (SV1), 15 līdz 16 gadus veci (SV2), 13 līdz 14 gadus veci (SV3), 11 līdz 12 gadus veci (SV4), 10 gadi un jaunāki (SV5).

Skolu kopvērtējumā Siguldas Valsts ģimnāzija jau otro gadu pēc kārtas izcīnīja uzvaru. Otrā vieta Ogres pamatskolai, bet trešajā vietā Smiltenes vidusskola.

Vecāko meiteņu grupā (S1) ātrākā bija Elīza Ozola no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, otrās vietas ieguvēju Magdu Cigli no Siguldas Valsts ģimnāzijas apsteidzot par septiņām sekundēm. Trešajā vietā, gandrīz minūti aiz uzvarētājas, finišēja Selīna Paula Sproģe no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas. Starp puišiem (V1) pirmo vieto izcīnīja Rihards Krūmiņš no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, sudrabs Kristapam Bruneram no Siguldas Valsts ģimnāzijas, bet bronza Paulam Alberingam no Valmieras Viestura vidusskolas.

S2 grupā uzvara Kristīnei Brunerei no Siguldas Valsts ģimnāzijas, bet V2 grupā Jēkabs Ločmelis no Valmieras Viestura vidusskolas. S3 grupā labākā Laura Berķe, kura nepārstāvēja nevienu skolu, bet V3 grupā Gustavs Marts Staņa no Rīgas 49. vidusskolas. S4 grupā ātrākā bija Paula Ķirkuma no Ādažu vidusskolas, bet V4 grupā Emīls Šulcs no Ogres sākumskolas. Visjaunākajā, SV5 grupā, labākie Kitija Abula no Grundzāles pamatskolas un Mārtiņš Cīrulis no Ulbrokas vidusskolas.