“Ziemeļu divdienās” uzvar Tamužs un Grosberga

Šajā nedēļas nogalē Ādažu un Carnikavas novados aizvadīts Latvijas kausa orientēšanās sportā otrais posms – “Ziemeļu divdienas”. Elites grupās uzvarēja Jānis Tamužs un Sandra Grosberga, bet paralēli notiekošajās velo orientēšanās sacensībās ātrāki izrādījās kaimiņvalstu sportisti.





Sacensību pirmajā dienā, 15. aprīlī, dalībnieki sacentās Ādažu militārā poligona apkārtnē, kam raksturīgs smilšains apvidus, skrajs priežu mežs un sīkas reljefa formas, savukārt svētdien, 16. aprīlī, sacensības notika Garciemā, un uzvarētājs tika noskaidrots, summējot abās dienās iegūtos rezultātus.





Sieviešu elites kopvērtējumā par uzvaru cīnījās divas spēcīgas Latvijas orientieristes – Sandra Grosberga (CPSS/Meridiāns/Pārgauja) un Aija Skrastiņa (Briksnis SK). Precīzāka abās sacensību dienās bija S. Grosberga, šajā sezonā izcīnot jau otro uzvaru Latvijas kausa izcīņā.





“Tāpat kā pirms nedēļas ‘’Kurzemes pavasarī’’, arī “Ziemeļu divdienās’’ samērā veiksmīgi tiku galā ar tehniskajiem izaicinājumiem abu dienu distancēs. Otrajā dienā Garciemā distances sākumā gan tomēr bija nelielas problēmas jaunajā kartes daļā, kur lielā ātrumā nebija ļoti viegli nolasīt visu vajadzīgo, taču distances plānojums bija man ļoti piemērots – sanāca daudz skriet augšā lejā,” pēc finiša atzina S. Grosberga, norādot, ka šis ir viens no viņas mīļākajiem apvidiem Rīgas tuvumā.





Vīriešu elitē interesants duelis izvērtās starp pirmās un otrās vietas ieguvēju. Pirmajā sacensību dienā precīzāks bija A. Rekuņenko (Azimuts OK-Sm BJSS), finišējot pēc 36 minūtēm 40 sekundēm, kamēr J. Tamužs (Ozons) finišēja 27 sekundes vēlāk, vienas pieļautas kļūdas dēļ nonākot iedzinējos.





“Otrās dienas distanci sāku ar nervozu vienas minūtes kļūdu un tādēļ nebiju drošs, vai ar parādīto sniegumu pietiks uzvarai, taču šoreiz man paveicās, un Artjoms kļūdījās vairāk,” stāsta “Ziemeļu divdienu” uzvarētājs vīru elites grupā Jānis Tamužs. “Duelis ar Artjomu pierādīja, ka aizraujošām sacensībām pietiek ar diviem spēkos līdzīgiem orientieristiem, un esmu priecīgs, ka šoreiz man bija tik cienīgs konkurents. Bijām līdzīgi spēkos - Artjoms nedaudz ātrāks, bet es - precīzāks.’’





“Ziemeļu divdienas” J. Tamužam bija lieliska iespēja turpināt gatavošanos atbildīgajam maija sacensību periodam ar mērķi pārstāvēt Latvijas izlasi Pasaules čempionātā. “Protams, šis uzdevums spēcīgās konkurences un samazināto starta vietu dēļ ir kļuvis ārkārtīgi sarežģīts. Vienīgā iespēja pietuvoties vajadzīgajam līmenim, ir aizvadīt lielisku ziemas treniņu periodu, bet man diemžēl tas neizdevās. Tādēļ izlēmu tam veltīt aprīli, startējot visur pēc kārtas bez īpašas atpūtas vai gatavošanās,” turpina J. Tamužs.





Paralēli orientēšanās skrējienam notika arī velo orientēšanās sacensības ‘’Ziemeļu kauss’’, kas turklāt atklāja arī šī gada MTBO Latvijas kausa izcīņu. Ātrākie elites grupās bija kaimiņi no Baltijas valstīm – Margus Halliks no Igaunijas un Aļģirda Zaļauskaite no Lietuvas, bet labākie latvieši elites grupās bija Aivis Zetmanis (Azimuts OK-Sm BJSS), kurš ierindojās otrajā, bet Aiga Strazdiņa (CPSS/Meridiāns/Pārgauja) – trešajā vietā.





Ar visiem sacensību rezultātiem iespējams iepazīties sacensību mājas lapā: http://www.kapaok.lv. Pēc nedēļas, 22. un 23. aprīlī, 2017. gada Latvijas kausa izcīņa orientēšanās sportā turpināsies ar sacensībām “Rīgas kausi” Vecāķos.

Latvijas kausa izcīņa ir Latvijas Orientēšanās federācijas organizēts orientēšanās sacensību seriāls, kas 2017. gadā sastāv no 16 posmiem un notiek no aprīļa līdz oktobrim. Sacensību kopvērtējumā tiek noskaidroti Latvijas kausa ieguvēji 34 vecuma un meistarības grupās, tostarp arī vīriešu un sieviešu elites grupās. Atsevišķi tiek organizēta arī Latvijas kausa izcīņa orientēšanās sprintā un stafetēs.