Skeletonistes Zunte un Tērauda ieņem sesto un septīto vietu PČ juniorēm

Latvijas skeletonistes Dārta Zunte un Endija Tērauda sestdien pasaules čempionātā junioriem, kas norisinās Siguldas trasē, ieņēma attiecīgi sesto un septīto vietu, bet dubultuzvaru izcīnīja Krievijas sportistes.

Par pasaules junioru čempioni kļuva Jūlija Kanakina, kura divu braucienu summā finišēja pēc minūtes un 45,66 sekundēm, par 0,19 sekundēm pārspējot savu tautieti Renatu Huzinu, kamēr bronzas medaļu ieguva Maksi Justa no Vācijas, atpaliekot vēl par 0,29 sekundēm.

Tikmēr Zunte, kura pēc pirmā brauciena bija septītā, otrajā spēka pakāpties pozīciju augstāk, apsteidzot Tēraudu. Zunte uzvarētājai divu braucienu summā zaudēja 1,24 sekundes, bet Tērauda bija vēl par septiņām simtdaļām lēnāka.

Kanaikina bija ātrākā abos braucienos, tikmēr Zunte otrajā uzrādīja piekto laiku, kamēr Tērauda braucienos bija sestā un septītā.

Pasaules junioru čempionāts Siguldā noslēgsies vēlāk sestdien, kad plkst.12.55 otro braucienu aizvadīs juniori.

Līderis pēc pirmā brauciena ir sacensību favorīts Ņikita Tregubovs no Krievijas, kurš trasi veica 50,66 sekundēs, kamēr Latvijas pārstāvis Krists Netlaus viņam zaudē tikai divas sekundes simtdaļas un ir otrais.

Savukārt piektais ir Ivo Šteinbergs, kurš no līdera atpaliek 0,55 sekundes, bet no goda pjedestāla viņu šķir 0,19 sekundes, tikmēr labāko desmitnieku noslēdz Kristaps Zeila, kurš no pirmās vietas atpaliek jau par 1,22 sekundēm.

Šonedēļ notikušajos treniņos augstvērtīgākos rezultātus uzrādīja Šteinbergs, kurš bija starp pašiem ātrākajiem pirmajās divās treniņu dienās, turklāt ātrs bija arī Netlaus, regulāri ierindojoties pirmajā trijniekā. Tikmēr meitenes treniņos labākos rezultātus uzrādīja tieši piektdien, kad Zunte bija trešā un ceturtā.

Savukārt starp ārvalstu sportistiem viens no šo sacensību favorītiem ir Tregubovs, kurš pašlaik ieņem ceturto vietu Pasaules kausa kopvērtējumā.

Sacensības, kurās piedalās sportisti līdz 23 gadu vecumam, startē 14 valstu sportisti. Latvijai īpaši lielas cerības uz augstu vietu ir vīru konkurencē, jo novembra beigās Siguldā Eiropas kausa sacensībās Šteinbergs un Netlaus guva dubultuzvaru. Juniorēm savainojuma dēļ novembrī nestartēja Tērauda, bet sezonas svarīgākajam startam viņa būs gatava.

Pērn pasaules junioru čempionātā triumfēja Lelde Priedulēna, kura vēl pirms tam divreiz bija guvusi ceturto vietu. Šogad viņa šajās sacensībās vairs nedrīkst piedalīties.

Tikmēr vīru konkurencē pērn triumfēja Tregubovs, kurš šogad cenšas aizstāvēt savu titulu. Viņš pagājušajā nedēļas nogalē Sanktmoricā notikušajā sezonas piektajā Pasaules kausa etapā izcīnīja trešo vietu.

Šogad pasaules junioru čempionāts skeletonā notiek atsevišķi no sacensībām bobslejā. Bobsleja čempioni šajā nedēļas nogalē tiks noskaidroti Vinterbergas trasē.

Zīmīgi, ka Sigulda nozīmīgas sacensības uzņems divas nedēļas nogales pēc kārtas, jo 4. un 5.februārī tur risināsies arī pasaules junioru čempionāts kamaniņu sportā, kur viens no galvenajiem favorītiem būs mājinieks Kristers Aparjods.