Smiltenes novada Gada balvā sportā

Šodien, 12.janvārī, pulksten 19:00 Smiltenes Kultūras centrā notiks Smiltenes novada Gada balvas sportā svinīgā apbalvošanas ceremonija, kurā balvas tiks pasniegtas 12 dažādās nominācijās. Kļuvis zināms, ka pasākumā uzstāsties Latvijas pazīstamā mūziķe Māra Upmane Holšteina no grupas “Astro’n’out".

Smiltenes novada Gada balva sportā šajā gadā tiek rīkota septīto gadu. Pasākuma mērķis ir novada sporta sabiedrības – sportistu, treneru, sporta personību un līdzjutēju – vienošana, kā arī labāko un populārāko godināšana. Decembra mēnesī ikviens novada iedzīvotājs tika aicināts balsot par saviem favorītiem, nosakot populārāko amatieru sportistu un gada sporta notikumu.

Piektdien gaidāmajā Smiltenes novada Gada balvas sportā apbalvošanas ceremonijā balvas tiks pasniegtas kopumā 12 dažādās nominācijās. Zināms, ka balvu par mūža ieguldījumu novada sportā saņems orientēšanās kluba “Azimuts” ilggadējs vadītājs, sacensību organizators, trašu zīmētājs un aktīvs dalībnieks Aldis Lapiņš. Pārējās nominācijās apbalvojumu saņēmēji taps zināmi vien apbalvošanas ceremonijas laikā. Balvas pasniegs Smiltenes novadā un Latvijā labi zināmas personības.

Par muzikālo noformēju šajā gadā rūpēsies brīnišķīgā Latvijas mūziķe Māra Upmane - Holšteina no grupas “Astro’n’out". Gadu no gada pasākuma rīkotāji domā par to, lai muzikālais noformējums lieliski papildinātu apbalvošanas ceremoniju.

Uz Smiltenes novada Gada balvas svinīgo apbalvošanas ceremoniju, kuras pirmajā daļā tiks sumināti Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skolas labākie audzēkņi, aicināts ikviens, kuram sports sirdij tuvs. Pasākuma sākums pulksten 19:00.