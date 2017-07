Smiltenes novada sportisti Jaunatnes olimpiādē izcīna trīs zelta un trīs bronzas medaļas

Noslēgusies Latvijas Jaunatnes olimpiāde, kas no 7. līdz 9.jūlijam notika Cēsīs un citviet Latvijā. Smiltenes novada komandas sportisti Jaunatnes olimpiādē izcīnīja trīs zelta un trīs bronzas medaļas, pašvaldību vērtējumā (pēc izcīnītajām medaļām) ieņem piecpadsmito vietu.

Smiltenes novada komanda Jaunatnes olimpiādē startēja 34 sportistu un 8 treneru sastāvā, pārstāvot 7 sporta veidus. Vislabākie rezultāti tika sasniegti vieglatlētikas disciplīnās, orientēšanās sportā un riteņbraukšanā. Zelta medaļu Smiltenes novadam Jaunatnes olimpiādē izcīnīja šķēpmetējs Klāvs Ozoliņš (rezultāts 58,77 metri), bronzas medaļu Dāvis Krauklis (57,92 m), savukārt 100 metru barjeras skrējienā bronzas medaļa Martai Marksai. MTB riteņbraukšanas sacensībās bronzas medaļa Evai Elīzai Leikartei. Izcili rezultāti arī mūsu orientieristiem - zelta medaļu 3,5km vidējā distancē izcīnīja grundzāliete Agnija Caune, zelta medaļas trīs etapu stafetē arī Smiltenes novada orientieristu komandai (Elīna Skopāne, Zanda Stabiņa, Agnija Caune).

Olimpisko sešinieku sasniedza un diplomu saņēma Smiltenes novada futbola komanda (Kristaps Bareika, Renārs Eberhards, Ričards Eglītis, Eduards Emulovs, Matīss Indričs, Natans Kats, Toms Ķikuts, Nikolass Kupracevičs, Kristaps Kuprišs, Dāvis Andris Miezītis, Olafs Putrālis, Edgars Razumovskis, Kārlis Rozītis, Valters Valts Siliņš), izcīnīta 5.vieta, Krists Dundars - 5.vieta BMX riteņbraukšanas sacensībās, Nadīna Kučere - 6. vieta šosejas riteņbraukšanas sacensībās 10 km individuālajā braucienā, Eva Elīza Leikarte - 6.vieta šosejas riteņbraukšanas sacensībās grupas braucienā, Sabīne Marksa - 5.vieta šķēpmešanas sacensībās.

Smiltenes novada komandas vadītājs, vieglatlētikas treneris Guntars Markss: “Šī ir viena no veiksmīgākajām Jaunatnes olimpiādēm Smiltenes novada komandai – trīs pirmās vietas, trīs trešās vietas – kopumā izcīnītas sešas medaļas – trīs zelta un trīs bronzas. Vēlos pateikt lielu paldies sportistiem, treneriem Gitai Brālēnai, Ģirtam Kātiņam, Agnim Apsei, Mārim Stabiņam, Zandai Beitikai, Andim Rozītim un Raimondam Dūmiņam, kā arī visiem atbalstītājiem. Vienlaicīgi jāatzīmē, ka atšķirībā no citām olimpiādēm, šajās trūka komandas vienotības sajūta, jo sporta veidi bija izkaisīti praktiski par visu Latviju, piemēram, sestdien, kad pats biju sacensībās Ogrē, vienlaicīgi Smiltenē notika pludmales volejbols, kur startēja mūsu meitenes, futbolisti Valmierā, riteņbraucēji Cēsīs, orientieristu starti notika Cēsu apkārtnē, līdz ar to nebija iespējams sekot līdzi pārējiem komandas dalībniekiem.”

Latvijas Jaunatnes olimpiāde ir valsts mēroga sporta sacensības, tās laikā tika noskaidrota sportiskākā Latvijas pašvaldība un labākie sportisti 28 vasaras Olimpisko spēļu sporta veidos, kā arī florbolā un orientēšanās. Smiltenes novada pašvaldība kā sadarbības partneris Latvijas Jaunatnes olimpiādes organizēšanā piedalījās pirmo reizi, līdz ar to arī šāda mēroga sacensības Smiltenē notika pirmo reizi. Atgādinām, ka 7.jūlijā sporta un atpūtas kompleksā “Silva” norisinājās BMX riteņbraukšanas sacensības, kur uz starta izgāja 28 sportisti. 8.jūlijā Smiltenes vidusskolas zālē, Rīgas ielā 16, notika svarcelšanas sacensības, kur dalību ņēma 35 jaunie sportisti, savukārt visas trīs dienas (no 7.-9.jūlijam) sporta un atpūtas kompleksā “Teperis” notika pludmales volejbols, kur sacentās kopumā 26 komandas, Smiltenes tehnikuma zālē par olimpiādes medaļām volejbolā cīnījās piecas meiteņu komandas, bet Smiltenes sporta hallē piecas zēnu komandas.





Guntars Markss: “Kopumā mums, manuprāt, izdevās ļoti veiksmīgi noorganizēt sacensības, to novērtēja arī citu komandu pārstāvji. Atzinīgus vārdus un labas atsauksmes saņēmām par sakopto un ainavisko pludmales volejbola sacensību norisi – sporta un atpūtas kompleksu “Teperis”.” Guntars saka paldies Jānim Dudelim, Kalvim Kurcaltam, Jānim Lapiņam, Guntaram Ozoliņam, Ģirtam Kātiņam, Kitijai Klempnerei, Smiltenes tehnikumam un Smiltenes mediķiem par ieguldīto darbu sacensību organizēšanā un nodrošināšanā.

Smiltenes novada sportistu rezultāti:

Vieglatlētika:

Klāvs Ozoliņš (šķēpmešana) – 1.vieta,

Dāvis Krauklis (šķēpmešana) – 3.vieta,

Marta Marksa (100 m/b skrējiens) – 3.vieta,

Sabīne Marksa (šķēpmešana) – 5.vieta,

Armands Joniņš (augstlēkšana) – 27.vieta.





Orientēšanas sports (vidējā distance):

Agnija Caune 1.vieta,

Elīna Skopāne 11.vieta,

Zanda Stabiņa 17.vieta,

Annija Slikšjāne 19.vieta,

Oto Rainers Strazdiņš 29. vieta,

Renārs Akmins 36. vieta,

Ronalds Orniks 39. vieta.





Orientēšanas sports (trīs etapu stafetē):

Smiltenes novada meiteņu komandai (Elīna Skopāne, Zanda Stabiņa, Agnija Caune) – 1.vieta,

Smiltenes novada zēnu komandai (Renārs Akmins, Oto Rainers Strazdiņš, Ronalds Orniks) - 10.vieta.





BMX riteņbraukšanas sacensībās:

Krists Dundars – 5.vieta.

Ronalds Kalniņš - 15.vieta.

Jēkabs Kalniņš - 21.vieta.

Šosejas riteņbraukšanas sacensības (10 km individuālais brauciens):

Nadīna Kučere - 6.vieta,

Eva Elīza Leikarte – 8.vieta,

Egils Melderis – 27.vieta.

Šosejas riteņbraukšanas sacensībās (MTB):

Eva Elīza Leikarte – 3.vieta,

Egils Melderis – 10.vieta.

Šosejas riteņbraukšanas sacensības (grupas brauciens):

Eva Elīza Leikarte – 6.vieta,

Nadīna Kučere - 7.vieta,

Egils Melderis – 28.vieta.





Futbols - Smiltenes novada komandai 5.vieta

Pludmales volejbolā – Martai Deņīsovai un Kristīnei Miezītei 9.vieta.