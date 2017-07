Latvijas čempionātā MTB XCO krosā elites grupās triumfē Pētersons un Jaunslaviete

Svētdien Priekuļos tika aizvadīts Latvijas čempionāts kalnu riteņbraukšanā (MTB) Olimpiskā krosa (XCO) disciplīnā. Elites vīru grupā pēc gada pārtraukuma par valsts čempionu kļuva “ZZK” komandas sportists Arnis Pētersons, kamēr dāmu konkurencē triumfs viņa komandas biedrenei Katrīnai Jaunslavietei. Pirmo reizi par valsts čempiona titulu sacentās arī “cycling for all” grupu sportisti.

Trešo gadu pēc kārtas Latvijas čempionāts MTB XCO krosā norisinājās paugurainajā Cēsu Olimpiskā centra Priekuļu slēpošanas un biatlona centrā. Sacensības vienkopus pulcēja kā elites, tā arī junioru, jauniešu puišu, jauniešu meiteņu zēnu un dažādu amatieru grupu sportistus. Sacensību rīkotāji bija parūpējušies par gana smagu trasi, kas īpašs pārbaudījums bija jaunāko grupu un cienījamāko amatieru kategoriju braucējiem.

Ar interesi tika gaidītas elites vīru sacensības. Tajās startēja divi trenera Vilmāra Tomsona audzēkņi un “ZZK” komandas sportisti, kuri guvuši atzinību arī starptautiskā līmeņa sacensībās – Mārtiņš Blūms un Arnis Pētersons. Blūms ir Pasaules kausa kopvērtējuma līderis U23 vecuma grupā, kamēr Arnis, pirmo gadu aizvadot elites grupā, pirmajā Pasaules kausa posmā ieguva augsto 20. vietu. Tieši Arnim UCI punkti Latvijas čempionātā bija visnepieciešamākie, jo tie uzlabotu sportista pozīciju Pasaules kausa posmos, kas ir viens no izšķirošajiem faktoriem, lai cerētu uz augstu pozīciju finišā.

Jau no pirmajiem apļiem abi “ZZK” vīri ieguva drošas līderpozīcijas, kuras līdz finišam nespēja apdraudēt neviens no konkurentiem. Arnis un Mārtiņš kopā sasniedza arī finiša taisni, kurā ātrāks izrādījās Pētersons, pēc gada pārtraukuma kļūstot par valsts čempionu un iegūstot vērtīgus UCI punktus. Sešus apļus (viena apļa garums 4,5 kilometri) Arnis veica pēc 1 stundas 27 minūtēm un 50 sekundēm. Vienu sekundi vēlāk finišēja un otro vietu ieguva Mārtiņš Blūms. Tikmēr augsto trešo vietu ieguva vēl viens no “ZZK” braucējiem – Jānis Ozols. Pieredzējušajam tukumniekam šis ir karjeras lielākais sasniegums XCO krosa sacensībās. Jānis no saviem titulētākajiem komandas biedriem atpalika par 3 minūtēm un 53 sekundēm. Otro gadu pēc kārtas “ZZK” komanda vīru elitē aizņēma visu goda pjedestālu. Labāko sešiniekā tikmēr iekļuva arī – “Patria Bottecchia” braucējs Kārlis Baltacis, “Ebike Machine” sportists Konstantīns Smotrovs, kā arī “Subaru AD REM Auto” riteņbraucējs Nauris Birkentāls.

Dāmas veica četrus apļus. Šeit pirms starta izteikta favorīte bija “ZZK” komandas sportiste Katrīna Jaunslaviete, kura savu statusu apliecināja visā krāšņumā.









No Valkas novada nākusī riteņbraucēja ieguva pārliecinošu vadību jau pirmajā aplī. Līdz finišam tuvākās sekotājas viņai nespēja pietuvoties. Katrīnas laiks trasē bija 1 stundas 16 minūtes un 56 sekundes. Otro vietu izcīnīja “KS Sporta klubs” braucēja Rūta Brakovska, no Jaunslavietes atpaliekot vairāk nekā piecas minūtes. Tikmēr uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena kāpa “Baldones velokomandas” braucēja Anita Antone.

Spraigas cīņas izvērtās junioru konkurencē, kur sportisti mērojās spēkiem četros apļos. Pirmos trīs no tiem līderpozīcijas savā starpā dalīja “NN Sporta kluba” braucējs Artūrs Krasts un “Sportlife.lv” vienības sportists Artis Bisnieks. Priekšpēdējā apļa beigās Bisnieks vienā no trases vietām piedzīvoja neveiksmi, burtiski iznīcinot savas velosipēda priekšējo ratu. Kamēr likstas tika novērtas, garām pabrauca “KS Sporta kluba” braucējs Andris Romanovskis. Finišā uzvaru svinēja Krasts, otrais bija Romanovskis, bet labāko trijnieku noslēdza Artis Bisnieks. Uzvarētāja laiks – 1 stunda 5 minūtes un 58 sekundes.

Jauniešu konkurencē trīs apļu distancē no pirmā līdz pēdējam aplim līderpozīcijās turējās un par čempionu kļuva “RRS/ Grīva” braucējs Arvo Godiņš, kurš par 3 minūtēm un 5 sekundēm apsteidza “ZZK” jauno braucēju Rodžeru Petaku. Labāko trijnieku tikmēr noslēdza Godiņa komandas biedrs Roberts Andersons (+00:05:15). Šajā vecumā meitenēm pārliecinoši ātrākā bija “KS Sporta kluba” sportiste Helēna Mūrniece, kuras laiks divos apļos bija 42 minūtes un 31 sekunde. Otrajā vietā ierindojās Dobeles sporta skolas riteņbraucēja Evelīna Ermane Marčenko (+00:01:36), kamēr uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena kāpa Carnikavas sporta centra braucēja Renāte Rodionova (+00:02:32).

Arī zēnu grupas braucēji veica divus apļus. Šeit ātrāks par visiem bija talantīgais “RRS/ Purvciems” braucējs Mārtiņš Maslovs, finišējot pēc 33 minūtēm un 42 sekundēm. Sudraba godalgu ieguva Ronalds Blumbergs no “KS Sporta klubs” komandas, bet trešais bija viņa brālis Oskars Blumbergs.

Pirmo reizi Latvijas čempionāts MTB XCO krosā notika “cycling for all” grupās. Vīru konkurencē triumfēja “MySport veikals” pārstāvis Lauris Purniņš, sev aiz muguras atstājot “ebike Machine” sportistu Kristapu Kipuru un “Baldones velokomandas” braucēju Edgaru Brigmani. Dāmām “cycling for all” un “master” apvienotajā grupā uzvarēja Ingrīda Šmite no “Sportlife.lv”, otrā bija Līga Actiņa (“Elkor”), bet trešā Zanda Rutkovska (“Ādaživelo”).

Interesantas cīņas notika arī kopumā trijās senioru grupās vīriem. S1 grupā 1. Nauris Selga (“Hawaii Express Filter”), 2. Mārtiņš Puriņš (“Patria Bottecchia”), 3. Juris Skrebels (“Dobeles dzirnavnieks/ Focus bike”). S2 grupā 1. Roberts Draugs (“Hawaii Express Filter”), 2. Jānis Roskošs (“Vidzemes mērnieks Dako Ziemeļvidzeme”), 3. Nils Kazaks (“Baldones velokomanda”). S3 grupā 1. Rego Strazdiņš (“Hawaii Express Filter”), 2. Centis Zitāns, 3. Ints Celmraugs (“Gandrs Merida”).