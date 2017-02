Smukulis divas dienas pēc kārtas atrāvienā Francijā, Saramotins strādā uz Saganu Beļģijā

Latvijas šosejas riteņbraucējs Gatis Smukulis divas dienas pēc kārtas iesaistījās atrāvienos Francijā notiekošajos UCI 1.1 kategorijas velobraucienos, sekmējot komandas biedra Mauro Finetto uzvaru “Clasis Sud Ardeche” sacensībās. Tikmēr, Aleksejs Saramotins distances laikā sekmēja sava komandas līdera Peters Sagana pozīcijas Beļģijā notiekošajos “Omloop Het Niewsblad” un “Kīrne – Brisele – Kīrne” sacensībās. Slovākam otrā un pirmā vieta.





Aizvadītā gada Latvijas čempions grupas un individuālajā braucienā Gatis Smukulis “Delko Marseille Provence KTM” komandas sastāvā Francijā piedalījās divos UCI 1.1 kategorijas viendienas velobraucienos – “Clasic Sud Ardeche” un “Royal Bernard Dome Classic” velobraucienos. Tieši ar “Clasic Sud Ardeche” velobraucienu Gatim saistās vislabākās atmiņas, jo 2008. gadā, pārstāvot tieši Marseļas komandu, viņš izcīnīja spožu solo uzvaru. Šī gada velobraucienā dalībniekiem bija jāveic 200 kilometru gara distance ar četriem izteiktākiem kāpumiem un virkni mazākiem pauguriem.





Trases pirmajā daļā izveidojās atrāviens, kuram pievienojās arī Smukulis, rādot aktīvu sniegumu distances laikā. Līdz finišam gan sekotāju grupa atrāvienu pilnībā likvidēja. Uzvarētāja liktenis izšķīrās 13 sportistu grupas finiša spurtā. Tajā lieliski sevi apliecināja Gata Smukuļa komandas biedrs Mauro Finetto. 31 gadu vecais sportists pārspēja visus konkurentus un guva skaistu uzvaru. Otro vietu izcīnīja “Androni Giocattoli” vienības itāļu brucējs Mattia Kataneo no “Androni Giocattoli” vienības, bet trešais bija Kataneo komandas biedrs Frančesko Gavazzi. Uzvarētājs distancē pavadīja 5 stundas 21 minūti un 9 sekundes. Gatis Smukulis, pēc aktīva snieguma atrāvienā, finišēja 78. vietā, 12 minūtes un 46 sekundes aiz uzvarētāja.





Gatis atrāvienā iesaistījās arī svētdien notiekošajā “Royal Bernard Dome Classic” velobraucienā. Kopā ar vēl pieciem sportistiem no Smiltenes novada nākušais sportists ieguva vairāk nekā piecu minūšu pārsvaru pār peletonu. Līdzīgi kā dienu iepriekš, arī šoreiz pārsvars, tuvojoties pēdējiem 50 kilometriem sāka sarukt. Gatis lielajā grupā atgriezās 46 kilometrus pirms finiša. Uzvarētāja liktenis izšķīrās finiša spurtā, kurā pārāks par visiem bija 34 gadus vecais Beļģijas riteņbraucējs Sebastiens Delfsse no profesionālās kontinentālās vienības “WB Veranclassic Aqua Protect”. Otrajā vietā “FDJ” vienības pazīstamais sprinteris Arturs Vihots, bet trešajā vēl vienas franču pasaules tūres komandas – “AG2R La Mondiale” pārstāvis Jans Bakelants. Uzvarētāja laiks trasē bija 5 stundas 6 minūtes un 49 sekundes Nevienam no Smukuļa komandas biedriem labāko desmitniekā neizdevās iekļūt. Latviešu sportistam finišā 76. vieta, 11 minūtes un 33 sekundes aiz uzvarētāja.





Aleksejs Saramotins savas pirmās sacensības vienā komandā ar leģendāro slovāku riteņbraucēju Peteru Saganu aizvadīja sestdien, startējot “Omloop Het Niewsblad” velobraucienā, kas pirmo reizi iekļauts pasaules tūres kalendārā. 198 kilometru garajā distancē, kuras starts un finišs atradās Ģentē, tika iekļauti 13 dažādas kategorijas pauguri un 10 bruģa sektori. Saramotina uzdevums bija rādīt aktīvu sniegumu distances pirmajā daļā, kā arī labākā pozīcijā nogādāt Saganu, kurš kā allaž bija ļoti aktīvs un izkaroja pozīciju līderu grupā. Uzvarētāja liktenis izšķīrās trīs sportistu finiša spurtā. No visiem spēja atrauties trīs lieliski klasiku speciālisti – pasaules čempions Sagans, olimpiskais čempions Gregs Van Avermets (“BMC Racing team”), kā arī Toma Skujiņa komandas biedrs no “Cannondale- Drapac” vienības Seps Vanmarke. Finiša spurtā pārāks izrādījās Van Avermets, otrajā vietā atstājot Saganu, bet trešajā Vanmarki. Latvijas sportists, pēc paveiktā darba apjoma distances pirmajā daļā, vēlāk no sacensībām izstājās.





Svētdien Saramotins bija dalībnieku vidū vēl vienā labi zināmā viendienas klasikā – “Kīrne – Brisele – Kīrne”. 200,7 kilometru garajā distancē tika ietverti 11 dažādas kategorijas pauguri. Tradicionāli distances pirmajā daļā izveidojās atrāviens, kurā gan nebija ne Saramotina, ne arī kāds no favorītiem. Līdz izšķirošajiem notikumiem gan tas tika likvidēts. 27 kilometrus pirms finiša no vadošās grupas izrāvienu veica 2016 gada šo sacensību uzvarētājs Jaspers Stujvens no “Trek Segafredo” vienības.





24 gadus vecajam sportistam drīz vien pievienojās arī Sagans, “Sky” komandas braucējs Lūks Rove, “Lotto Soudal” pārstāvis Taisjs Benots un “Quick Step – Floor” riteņbraucējs Matteo Trentins. Sekotāju vidū bija Van Avermets ar vēl virkni sportistiem, tomēr panākt līderus viņi nespēja. Taktiskā cīņā par uzvaru pārāks bija Sagans, tiekot pie pirmās uzvaras pavasaru klasikās 2017. gadā. Otro vietu izcīnīja Stujvens, bet trešais palika Rove. Uzvarētāja laiks trasē bija 4 stundas 37 minūtes un 49 sekundes. Līdzīgi kā dienu iepriekš, arī šoreiz Saramotins pēc paveiktā darba apjoma pirmajā trases daļā, finišu nesasniedza. Starp finišējušajiem dalībniekiem “Kīrne – Brisele – Kīrne” junioru sacensībās nebija vienīgais mūsu junioru pārstāvis Kristofers Bindemanis.





Diemžēl slimības dēļ no Portugālē notiekošajā UCI 2.1 kategorijas daudzdienu velobrauciena “Volt ao Alentjo” izstāties bija spiests Latvijas sportists Krists Neilands, kurš pēc diviem posmiem ieņēma 15. vietu šo sacensību kopvērtējumā.