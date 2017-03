Smukulis un Saramotins cīnās kalnos, Neilandam tehniska ķibele liedz cerēt uz augstu vietu Nīderlandē

Sestdien četri Latvijas šosejas riteņbraucēji aizvadīja startus starptautiska līmeņa šosejas velobraucienos. Gatis Smukulis finišēja 84. pozīcijā “Parīze – Nica” priekšpēdējā posmā. Aleksejs Saramotins “Tirreno – Adriatico” 4. posmā ieņēma 109. pozīciju. Tikmēr, Krists Neilands ierindojās 57. vietā “Ronde Van Drenthe” klasikā, kamēr Lijai Laizānei 100. pozīcija “Setmana Ciclista Valenciana”pēdējā etapā.

Noslēguma tuvojas prestižais pavasara daudzdienu velobrauciens “Parīze – Nica”. Sestdien tika aizvadīts septītais no astoņiem posmiem. Līdzīgi kā piektdien, arī sestdien dalībniekus sagaidīja nopietns kalnu etaps. 177 kilometru garajā distancē tika iekļauti trīs pirmās un divi otrās kategorijas kāpumi. Pie tam, arī pēdējie kilometri pirms finiša veda garā un stāvā kāpumā. Pēdējo 25 kilometru laikā no 400 metru augstuma virs jūras līmeņa dalībnieki Nicas apkaimē pacēlās līdz 1678 metriem virs jūras līmeņa.

Tāpat kā visos iepriekšējos posmos, arī šoreiz sākuma atrāvienā iesaistījās kāds no Gata Smukuļa pārstāvētās “Delko Marseille Provence KTM” sportistiem. Šoreiz tas bija spānis Delio Fernandezs. Ar viņu kopā atrāvienā sastrādājās vēl četri sportisti, kuri necīnās par augstām vietām kopvērtējumā. Pirms izšķirošā kāpuma gan situācija sacensību vadībā mainījās. Septiņus kilometrus pirms finiša līderu grupā bija 13 sportisti, ieskaitot kopvērtējuma galveno favorītu Alberto Kontadoru. Nedaudz vēlāk līderu grupa, pēc aktīvā “Trek Segafredo” komandas sportista Džarlinsona Pantano izrāviena, sadalījās divās daļās. Par izšķirošo mirkli cīņā par uzvaru kļuva pirmo posmu neveiksminieka Ričija Portes izrāviens 3,3 kilometrus pirms finiša. Neviens no sekotājiem nespēja sekot austrālieša uzņemtajam tempam. “BMC Racing team” komandas riteņbraucējs arī izcīnīja skaistu solo uzvaru, trasē pavadot 5 stundas 1 minūti un 35 sekundes. Tuvākais sekotājs – Alberto Kontadors – atpalika par 21 sekundi. Trijnieku noslēdza īru riteņbraucējs Daniels Martins, kurš Portem zaudēja 32 sekundes.

Visaugstāk no “Delko Marseille Provence KTM” komandas ierindojās Romeins Kombauds, kuram 24. vieta (6 minūtes un 24 sekundes aiz uzvarētāja). Gatis Smukulis finišēja 21 braucēju lielā sekotāju grupā, kas no uzvarētāja atpalika par 24 minūtēm un 30 sekundēm. Mūsu sportists tika ierindots 84. pozīcijā. Kopvērtējumā pirms pēdējā posma līderis ir Kolumbijas čempions no “Sky” vienības Serhio Enao, kurš par 30 sekundēm apsteidz “Quick – Step Floors” sportistu Martinu. Kontadors ir trešais, no kolumbieša atpaliekot par 31 sekundi. Lai arī pēdējā posmā gaidāmi vairāki nozīmīgi kāpumi, tomēr beigu daļa būs līdzenumā, kas, visticamāk, ļaus Enao kļūt par kopvērtējuma uzvarētāju. Šī posma uzvarētājs Porte, kurš cerības uz kopvērtējuma uzvaru zaudēja otrajā posmā, pirms pēdējā etapa ir 12. pozīcijā, 14 minūtes un 26 sekundes aiz līdera.

Aleksejs Saramotins ar komandas biedriem pacilātā noskaņojumā varēja uzsākt Itālijā notiekošā “Tirreno – Adriatico” velobrauciena ceturto posmu. Piektdien Peteram Saganam izdevās izcīnīt uzvaru trešajā posmā. Ceturtajā etapā lielākās cerības no Alekseja komandas biedriem varēja saistīt ar poļu sportistu Rafalu Majku, kam par iemeslu bija lielie kāpumi, kas bija jāpievar dalībniekiem. 171 kilometru garajā distancē tika iekļauti trīs izteikti kāpumi, no kuriem stāvākais, kā arī garākais bija tieši pēdējos kilometros, kad augstuma starpība pārsniedza 1100 metrus.

Līdz pēdējā kāpuma pirmajai daļai skaitliski lielais peletons panāca atrāvienā visus esošos sportistus, starp kuriem pamatā bija profesionālo kontinentālo vienību braucēji. 13 kilometrus pirms finiša pasaules eksčempiona Mihela Kvjatkovska veiktajam izrāvienam spēja sekot vēl četri sportisti, tostarp divi “Katusha” vienības riteņbraucēji – Simons Špilaks un Maurits Lamertinks. Šis atrāviens gan nebija izšķirošs cīņā par uzvaru. Sekotāju grupā aktīvi tempu diktēja Vinčenzo Nibali pārstāvētās “Bahrain” komandas sportisti.

Tomēr ne Nibali, ne arī kāds no viņa komandas biedriem izšķirošajos mirkļos nebija priekšplānā. Sākoties pēdējiem trijiem kilometriem, vadībā turējās Špilaks, tomēr tad savu vārdu teica 2015. gada kopvērtējuma uzvarētājs Nairo Kvintana. “Movistar” komandas riteņbraucējs ātri vien tika vaļā no sekotājiem un apsteidza arī Špilaku. Pēdējos divos kilometros līderpozīcijas kolumbietis neatdeva, svinot solo uzvaru. 27 gadus vecais sportists trasē pavadīja 5 stundas 27 minūtes un 22 sekundes (vidējais ātrums 31,3 kilometri stundā). Otro vietu posmā sasniedza iepriekšējā posma uzvarētājs Gerains Tomass no “Sky” vienības, kurš titulētajam kolumbietim zaudēja 18 sekundes. Trijnieku noslēdza “Orica Scott” talantīgais britu sportists Adams Jeitss, kuru no līdera šķīra 24 sekundes. Kvintana arī pārņēmis kopvērtējuma vadību, tuvāko sekotāju Jeitstu apsteidzot par 33 sekundēm.

Kā jau prognozēts, augstāko vietu no “Bora – Hansgrohe” vienības sasniedza Rio Olimpisko spēļu bronzas medaļnieks Rafals Majka, kuram 19. vieta. (1 minūte un 39 sekundes aiz uzvarētāja) Saganam šoreiz 120. pozīcija. (21 minūte un 24 sekundes aiz uzvarētāja) Mūsu Aleksejs Saramotins ieņēma 109. vietu, finišējot grupā, kas Kvintanam zaudēja 20 minūtes un 22 sekundes.

Pirmās sacensības pēc izveseļošanās, sestdien aizvadīja Krists Neilands, kurš “Israel Cycling academy” startēja Nīderlandē notiekošajā “Ronde Van Drenthe” velobraucienā (UCI 1.1 kategorija). Sacensībās startēja pasaules tūres, profesionālās kontinentālās un kontinentālās vienības. 200,6 kilometru garajā distancē tika iekļauti virkne pauguru, kā arī līkumiem bagātu ceļu. Papildus grūtības sagādāja pavasara spēcīgie vēji. Distances laikā lielā grupa sadalījās. Vadošo sportistu vidū turējās Krists Neilands. 15 kilometrus pirms finiša gan kuldīdznieku piemeklēja velosipēda tehniska problēma – plīsusi riepa. Lai arī kā latviešu sportists pēc tehnisko problēmu novēršanas centās, tomēr līderus panākt neizdevās.

Uzvaru sacensībās izcīnīja “Delta Cycling” komandas riteņbraucējs Jans Van Šips. Nīderlandietis trasē pavadīja 4 stundas 48 minūtes un 55 sekundes. Otro vietu ieguva viņa tautietis Tvans Kasteleinss no “LotoNL Jumbo” vienības, kurš uzvarētājam zaudēja tikai finiša spurtā. Trešais palika “Lotto Soudal” pārstāvis Jaspers De Beists, kurš uzvarētājam zaudēja 11 sekundes.

Krists Neilands līdz pat finišam centās samazināt atstarpi līdz līderiem, finišējot 57. vietā. No uzvarētāja latvietis atpalika par 1 minūti un 1 sekundi. Neskatoties uz velosipēda tehnisko defektu, Neilands finišēja visaugstākajā vietā no savas komandas sportistiem.

Spānijā sestdien noslēdzās četru dienu garais “Setmana Ciclista Valenciana” velobrauciens dāmām (UCI 2.2 kategorija). Dalībnieču vidū arī Latvijas čempione Lija Laizāne. Pēdējā posmā dalībnieces mērojās spēkiem 96 kilometru garajā distancē pa Valensijas pilsētas ielām. Uzvaru posmā izcīnīja īriete Laidija Bojlana, kurai 3 sekundes vēlāk sekoja otrās vietas ieguvēja Kellija Druijta no Beļģijas. Labākā no Laizānes pārstāvētās “Aromitalia Vaiano” komandas sportistēm bija Alessija Bulleri, kurai 71. pozīcija. Lija noslēdza labāko simtnieku, finišējot 41 sekundi aiz uzvarētājas, bet paveicot labu darbu komandas biedreņu labā. Kopvērtējumā velobraucienu Laizāne noslēdza 94. pozīcijā, bet lietuvietei Rasai Lelevaitei 22. pozīcija.