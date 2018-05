Svētdien par godu Latvijas simtgadei notiks Smiltenes novada Vienības brauciens

Svētdien, 13. maijā, ikviens aktīvās atpūtas cienītājs tiek aicināts piedalīties Smiltenes novada Vienības braucienā, kas tiek rīkots par godu Latvijas simtgadei. Kopējais distances garums būs 100 kilometri, bet tiem, kuri nav gatavi veikt pilnu distanci, aicināti izbraukt kādu no četriem distances posmiem. Maršruts vedīs cauri visiem Smiltenes novada pagastiem.

Latvija šajā gadā atzīmē savu simtgadi. Šīs nedēļas svētdien par godu tam, rosīgais un sportiskais Smiltenes novads aicina aktīvās atpūtas cienītājus piedalīties līdz šim nebijušā velo notikumā – Smiltenes novada Vienības braucienā. Tajā ikviens tiek aicināts kopīgi veikt 100 kilometru garu distanci, izbraucot cauri katram Smiltenes novada pagastam. Brauciens ir bez sacensību elementa, ar mērķi vienot Smiltenes novada un visas Latvijas iedzīvotājus.

Tiem velomīļiem, kuriem kopējā distance ir par garu, būs lieliska iespēja izbraukt kādu no četriem trases posmiem. Pirmais no tiem sāksies pulksten 10:00, kad braucēji tiek aicināti pulcēties pie Smiltenes sporta halles (Gaujas ielā 1). Maršruts vedīs uz Launkalni, kam sekos došanās uz Variņiem, kur dalībnieki nokļūs ap pulksten 13:00.

Otrajā posmā distance vedīs no Variņiem uz Palsmani un tālāk Grundzāli. Tam sekos trešais posms - brauciens no Grundzāles līdz Bilskai. Pēdējais posms gaidāms no Bilskas līdz Blomei un no Blomes līdz Smiltenei. Lielais finišs pulksten 19:00 gaidāms Jāņkalna estrādē.

Trasē dalībniekus pavadīs tehniskā palīdzības mašīna, kurā “Velobode Nr1” vadītājs Andis Lapiņš palīdzēs braucējiem, ja gadīsies kāda tehniska liksta. Tāpat trases laikā gaidāmas bezmaksas pusdienas. Reģistrācija nav nepieciešama un dalība ir bezmaksas.

1.posms: 37 km Smiltene-Launkalne- Variņi

plkst.10.00 starts pie Smiltenes Sporta halles

plkst.11.00 ierašanās Launkalnē, pie pagasta nama

plkst.11.10 izbraukšana no Launkalnes

plkst.13.00 ierašanās Variņos, pie pagasta pārvaldes ēkas





2.posms: 18 km Variņi- Palsmane- Grundzāle

plkst.13:30 izbraukšana no Variņiem

plkst.14:00 ierašanās Palsmanē, pie Kultūras nama.

plkst.14:05 izbraukšana no Palsmanes





3.posms: 24 km Grundzāle-Bilska

plkst.14:45 ierašanās Grundzālē, pie estrādes

plkst.15:15 izbraukšana no Grundzāles

plkst.17:00 ierašanās Bilskā pie Bilskas ezera





4.posms: 21 km Bilska- Blome- Smiltene

plkst.17:15 izbraukšana no Bilskas

plkst.18:15 ierašanās Blomē, pie pagasta nama

plkst.18:20 izbraukšana no Blomes

plkst.19:00 finišs Jāņukalna estrādē (Smiltenē)