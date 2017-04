Burtnieka ezerā glābj plēsīgās zivis, makšķerniekiem jauni noteikumi

Ar sestdienu, 29. aprīli, stājušies spēkā Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi, kuri nosaka jaunu kārtību, kā tiks organizēta licencētā makšķerēšana Burtnieka ezerā. Ar tiem Burtnieku novada pašvaldība vēlas pasargāt ļoti nelabvēlīgā situācijā esošās plēsīgās zivis (zandarts, līdaka), tāpēc makšķerniekus sagaida stingrāki ierobežojumi. Galvenās izmaiņas noteikumos ir: samazināts paturamā loma skaits, sezonas krasta bezmaksas licenču īpašnieki lomā nevarēs paturēt plēsīgās zivis, mainīti licenču veidi un to cena, kā arī būs ierobežojumi velcēšanai no laivas u.c.





Kā jau iepriekš ziņots, ilgstoši Burtnieka ezeru ir pētījuši Vides risinājuma institūta pētnieki, kā arī zinātnieki no Somijas un Čehijas. Pētnieki Burtnieka ūdens kvalitāti novērtējuši kā sliktu. Par to liecina gan intensīvā mikroskopisko aļģu ziedēšana vasarā (zaļš ūdens), gan zivju populācijas sastāvs ezerā, kur nomācoši dominē baltās zivis (aptuveni 85%). Šo situāciju ir izraisījuši dažādi iemesli, tostarp arī makšķernieku vēlme lomā paturēt vairāk tieši ekonomiski vērtīgās plēsīgās zivis. Vairākkārt ar Valsts zivju fonda finansiālu atbalstu ezerā ir ielaisti līdaku mazuļi, bet šopavasar pašvaldība uzsāka balto zivju nozvejas jeb melioratīvās zvejas programmu. Lai ilgtermiņā palielinātu plēsīgo zivju populāciju un to izmēru, pašvaldībā tika nolemts, ka jāsamazina arī makšķernieku spiediens uz ezeru, un tika veidoti jauni noteikumi par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā. Pašvaldībā atzīst, ka turpmāk ezers būs vilinošāks sportiskā azarta makšķerniekiem.





Jaunums ir tas, ka vienam makšķerniekam diennaktī lomā atļauts paturēt trīs līdakas un zandartus no katras sugas, nevis piecas zivis, kā tas bija iepriekš. Tāpat laikā no 1. maija līdz 15. jūnijam aizliegts velcēt no laivas, kas aprīkota ar iekšdedzes dzinēju vai elektromotoru, kā arī šajā laika periodā nav atļauts makšķerēt šādās vietās: „Rūjas sēris” un „Kūkuris”. Tās ezerā ir speciāli iezīmētas ar oranžas krāsas bojām.

Īpaša vērība jāpievērš sezonas bezmaksas licenču īpašniekiem, kurus skars ievērojamākās izmaiņas. Tie lomā turpmāk varēs paturēt tikai raudas, plaužus, pličus, vīķes, ķīšus, ruduļus, karpas un karūsas. Tie varēs makšķerēt ar vienu pludiņa vai grunts makšķeri, kas aprīkota ar vienu vienžubura āķi. Šo licenču īpašniekiem nav atļauta arī mākslīgo ēsmu un ēsmas zivtiņu izmantošana.

Diemžēl gadu no gada makšķernieki nelabprāt aizpilda ziņas par iegūto lomu, kas traucē apzināt nozvejoto zivju daudzumu. Visiem licenču īpašniekiem līdakas un zandarti, kas paturēti lomā, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru), ir jāreģistrē nekavējoties, nevis kaut kad vēlāk. Licences bez ierakstītiem, ar nepilnīgiem vai nepatiesiem datiem, vai bez makšķerēšanas laika norādes, vai ar labojumiem tiks uzskatītas par nederīgām.

Turpmāk makšķerēt Burtnieka ezerā varēs ar kādu no piecām licencēm:

Mēneša licence makšķerēšanai Burtnieka ezerā no krasta (arī no laipas vai iebrienot), uz ledus vai no laivas, izņemot makšķerēšanu no laivas maijā, maksās 15 eiro. Tās gadā tiks izsniegtas tikai 1000.

Maija mēneša vienas diennakts licence makšķerēšanai no laivas Burtnieka ezerā maksās 6 eiro. Tās gadā tiks izsniegtas 3000.

Vienas diennakts licence makšķerēšanai Burtnieka ezerā no krasta (arī no laipas vai iebrienot), uz ledus vai no laivas, izņemot makšķerēšanu no laivas maija mēnesī, maksās 3 eiro. Tās gadā tiks izsniegtas 9000.

Ir arī gada bezmaksas licence makšķerēšanai Burtnieka ezerā no krasta, uz ledus vai no laivas, kura nebūs derīga makšķerēšanai no laivas maija mēnesī. Gadā laikā tiks izsniegtas 300 šādu licenču.

Ir arī sezonas bezmaksas licence makšķerēšanai Burtnieka ezerā no krasta (arī no laipas vai laivas), kuras darbosies no 1. jūnija līdz ledus uzsalšanai. Gadā laikā tiks izsniegtas 1000 šādu licenču.





Burtnieku novada pašvaldībai pieejamie dati liecina, ka tikai 2016. gadā pēc iegādāto licenču skaita Burtnieku apmeklējuši aptuveni 9000 makšķernieku. Pērnā gada maijā vien no ezera ir izmakšķerētas 1,4 tonnas līdaku, bet to skaits noteikti ir lielāks, jo no visām iegādātajām licencēm ar aizpildītu informāciju par iegūto lomu atgriezti tikai 27%. Tā ir ievērojama slodze ezera jau tā novājinātajai ekosistēmai. Makšķernieki tiek aicināti būt saprotoši pret jaunajiem noteikumiem un tos ievērot, lai nākotnē atkal varētu „izcelt rekordlomus”.

Kā līdz šim, licences iespējams iegādāties portālā www.epakalpojumi.lv, kā arī 19 tirdzniecības vietās.

Ar saistošajiem noteikumiem par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā var iepazīties Burtnieku novada pašvaldības mājaslapas www.burtniekunovads.lv sadaļā “Burtnieka ezers”.