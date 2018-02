Cepša ezerā aizvadītas zemledus makšķerēšanas sacensības "Badīgais Cepša Ķīsis IV"

Sestdien 10.februārī, Kārķu pagasta Cepša ezerā notika zemledus makšķerēšanas sacensības "Badīgais Cepša Ķīsis IV". Sacensībās startēja 60 dalībnieki no Rīgas, Mārupes, Staiceles, Rūjienas, Valmieras, Vaidavas, Naukšēniem, Endzeles, Valkas, Sēļiem, Lugažiem, Ērģemes un, protams, Kārķiem. Dalībnieku skaitā bija arī 4 daiļā dzimuma pārstāves.

Šogad par sacensību uzvarētāju kļuva Jānis Lotvins no Valkas pagasta Sēļiem, otrais Jānis Aizups no Valmieras, bet trešais Ilgonis Saldūksnis no Vaidavas. Ilgonis arī lielākās zivs izmakšķerētājs (2,3 kg smaga līdaka). Veiksmīgā dāma - Monika Bušujeva no Kārķiem. Lielāko ķīsi (14 g) izmakšķerēja Vitālijs Jančaks no Valkas pagasta Sēļiem.

Kopumā dalībnieki 4 stundās izmakšķerēja 16,3 kg zivju. To starpā 5 līdakas, kuras gan netika skaitītas pie kopējā loma sacensību uzvarētāju noteikšanai.

Balvas veiksmīgākajiem bija sarūpējuši ikgadējie sacensību labvēļi SIA Ligumss, SIA ‘’Brickwood", SIA ‘’Valdis’’, "Aiwa" SIA "Sima 99", Rūjienas saldējums un Valkas novada dome.

24.februārī copmaņu meistarību vērtēs arī Turnas pusē, kur sacensības norisināsies uz Valža ezera. Ezers ir līdzīga izmēra kā Cepšu ezers ar kopplatību - 24,8 ha, vidējo dziļumu 7,5m. Sacensības sāksies plkst.9.00 ar sektoru izlozi.