Aicina uz svinīgu literārā konkursa “Doma izgaismo vārdu” laureātu apbalvošanu

7. janvārī plkst. 13:00 Valkas pilsētas kultūras namā tiks svinīgi apbalvoti bērnu un jauniešu literārā konkursa “Doma izgaismo vārdu” laureāti. Jau trešo gadu konkursu organizē Valkas novada literārā apvienība un Latvijas bērnu fonds, sadarbībā ar Valkas novada domi. Pasākumu vadīs biedrības “Valkas dāmu klubs” vadītāja Mārīte Magone.





Arī šogad žūrija piešķirs balvas trīs konkursa laureātiem katrā vecuma grupā un galveno balvu – 100 eiro - piešķirot vienam no sešiem nominētajiem autoriem.





Konkursa mērķis ir radīt bērniem un jauniešiem dziļāku interesi par Latvijas literātiem un literatūru, atklāt jaunus talantus, veicināt radošās domas attīstību, kā arī rosināt vēlēšanos un dot iespēju izpausties literārajās aktivitātēs. Konkursā tika aicināti piedalīties bērni un jaunieši no visas Latvijas vecumā no 10 līdz 18 gadiem. Dalībniekus vērtēja divās vecuma grupās: no 10 līdz 14 un no 15 līdz 18 gadiem. Literārais konkurss noslēdzās aizvadītā gada 2. decembrī.

Tradicionāli pasākuma laikā notiks jauno autoru dzejas un prozas lasījumi.





Visi interesenti gaidīti uz pasākumu, ieeja - brīva.