Biedrība “Ugunspuķe” aicina Jauno gadu pavadīt skaisti un veselīgi

Piektdien, 13. janvārī plkst. 16.00 Kārķu tautas nama kamīnzālē biedrība “Ugunspuķe” aicina kopā visus interesentus, kuri Jauno gadu vēlas pavadīt skaisti un veselīgi.

Atskatoties uz paveikto un iesākto 2016. gadā, iezīmējot kalendārā Jaunā gada pasākumus, biedrības aktīvistes rosina pagasta iedzīvotājus līdzdarboties un izteikt priekšlikumus saturīgai, veselīgai un interesantai dzīvei Kārķu pagastā.

Lai gan ziema tikai sākusies, neviens neliedz domāt par puķēm dārzā un pļavās, tādēļ saruna ar Vitu Ozerinsku no Burtniekiem par augiem veselībai un skaistumam varētu dot iedvesmu jauniem pavasara darbiem. Vitas gatavotos ziedūdeņus un eliksīrus būs iespēja arī iegādāties.

Fragments no irlv.lv: Ziedu Vitas Ozerinskas mājās netrūkst. Viņas mamma Zenta Skrastiņa ir pazīstama daiļdārzniece un Burtnieku centrā izveidojusi oāzi vairāk nekā hektāra platībā: smaržīgu rožu krūmi mijas ar daudziem nepazīstamiem ziediem. «Tā ir aiva,» iepazīstina Vita un stāsta par cidonijai līdzīgo augli. «Re, parastā čīkstene jeb ķirurgs bez naža. Kad ir pušums - noņem nost lapas virskārtu, kas līdzīga plēvei, un liek virsū.» Vita pasniedz kādu sārtu augli un iesaka pagaršot tā mizu. Garda. Tā esot sešputekšņlapu pēdlape. «Bet tā ir fitolaka. Labi noņem locītavu sāpes. Cilvēki gados mēdz uz nakti lapas salikt ap ķermeni un no rīta pamostas bez sāpēm,» saka Vita un piebilst, ka fitolaka gan neko neizārstē, tikai uz brīdi noņem sāpes. Vaicāju, vai plūškoks ir tik labs, kā daudzi slavē? «Jā. Stiprina imunitāti.» Vitas taisīto eliksīru no melnā plūškoka ogām dēls atzinis par tikpat uzmundrinošu kā kafija. «Daba par visu ir parūpējusies. Koks paceļ zarus, un saules enerģija krīt tam pāri. Nevajag kā mums - skriet uz veikalu pakaļ pārtikai.»