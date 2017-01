Izbaudi latviski aktīvu atpūta Smiltenes novadā!

Starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū “Balttour 2017” Rīgā, Ķīpsalā no 3. līdz 5. februārim tiks prezentēts Smiltenes novada tūrisma piedāvājums kopā ar Raunas, Apes un Alūksnes novadiem zem kopīgā nosaukuma “Vidzemes šosejas pieturas.”

Vidzemes šosejas pieturu stendā Smiltenes novads izstādes apmeklētājus iepazīstinās ar jaunajiem tūrisma piedāvājumiem Smiltenes novadā, starp tiem īpaši izceļot jaunizveidoto velo maršrutu “Izriteņo Dienvidkalni”. Jaunais velo maršruts ir 40 km garš, un tas ved pa Launkalnes kalnaino apvidu. Maršruta laikā ir iespējams aplūkot dažādus apskates objektus kā Cērtenes pilskalnu, mini zoo “Ezerlejas”, atpūtas kompleksu “Silmači”, Mežoles dabas liegumu u.c. Tas ir īpašs ar daudzajiem, mazajiem pakalniem, skaisto reljefu un dabas biotopu daudzveidību maršruta laikā.

Visās trīs izstādes dienās Smiltenes novada TIC kolektīvam pievienosies Smiltenes novada tūrisma uzņēmēji. Piektdien būs iespējams satikt lauku mājas “Donas” saimnieci Ilzi Briedi jeb ‘’Donu Ilzi’’ un nogaršot mājās ceptu maizi ar kaņepju sviestu un īstu lauku speķīti. Sestdien varēs uzzināt par dzirkstošajām bērzu sulām “Birzī” un nogaršot to daudzos veidus. Ar tām iepazīstinās uzņēmīgais saimnieks Ervins Labanovskis. Pēc tam z/s “Tīreļi” saimnieks Jānis Griezāns sniegs iespēju nogaršot dažāda veida kaltētus kārumus no āboliem un ķirbjiem. Sestdienas pēcpusdienā un svētdien varēs klātienē sastapt Firsta madāmu Lilī ar saviem palīgiem no Smiltenes muižas, kas stāstīs un ļaus nogaršot smalkus kārumus un spēcinošus našķus, kuri tiek gatavoti Smiltenes Kalnamuižā.

Izstādes Balttour tirdzniecības sadaļā visas trīs dienas piedalīsies Jānis Krieķis no z/s “Buliņi”. Pagājušajā gadā visus pārsteidzis ar īpašo ābolu sieru, Jānis šogad Smiltenes novada stendā piedalīsies piektdienas pēcpusdienā un cels galdā citu jaunumu – rupjmaizi ar siļķi.

Laipni gaidīsim stendā “Vidzemes šosejas pieturas” (Nr. B 15)!