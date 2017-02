Kalnamuižas firsta madāmai Lilī un Smiltenes tehnikuma viesnīcas “Kalna ligzda” pavārei Inesei Bediķei aizvadītā nedēļa pagāja, gatavojoties ikgadējai starptautiskajai tūrisma izstādei “Balttour 2017”. “Bija vērts censties,” pēc divu dienu “maratona” Ķīpsalā saka Maija Jančevska. Skaistais firsta madāmas tērps nolikts maliņā, šodien viņa atkal ir viesnīcu un restorānu servisa skolotāja.

Izstādē Smiltenes tehnikuma pārstāves ciemiņus gaidīja stendā “Vidzemes šosejas pieturas”. “Tā bija jauka atkalredzēšanās ar kolēģiem no Smiltenes, Raunas, Apes un Alūksnes tūrisma informācijas centriem,” par iespēju nu jau trešo gadu darboties vienā komandā saka Maija Jančevska. Firsta madāma saka vislielāko paldies savai čaklajai un enerģiskajai palīdzei Inesei Bediķei, kura sarūpēja Kalnamuižas gardumus izstādes apmeklētājiem. “Tas ir liels darbs, taču tieši Ķīpsalā pirmoreiz esam satikušas daudzus Kalnamuižas ciemiņus, kas tagad brauc pie mums atkal un atkal. Ikdienā darbs dzen darbu, tāpēc viegli ieslīgt rutīnā,” atzīst Maija Jančevska. “Taču izstādē, kad pienāk viens un otrs apmeklētājs, kurš gan zina Smilteni, bet līdz šim nav neko dzirdējis par Kalnamuižu, pēkšņi attopies – mēs tomēr neesam pasaules centrs, vieta, kas ietverta visos tūrisma ceļvežos. Tāpēc nepārtraukti jādomā ne vien par sava piedāvājuma pilnveidošanu, bet arī jaunu klientu piesaisti.” Tāpat Maija Jančevska par lielu ieguvumu uzskata labo sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem un tūrisma informācijas centriem. “Tūristi bieži ierodas lielās grupās. Viens no iemesliem, kāpēc viņi bieži par savu galamērķi izvēlas tieši Smilteni, ir tas, ka šeit ir divas viesnīcas - “Kalna ligzda” un arī skolas sadarbības partneris - “Brūzis”. Līdz ar to visus varam nodrošināt ar naktsmājām. Tāpat ciemiņi novērtē daudzveidīgo tūrisma piedāvājumu. Mēs, smiltenieši, varam būt lepni, jo varam saviem viesiem piedāvāt ne vien saistošas ekskursijas gida pavadībā, bet arī mazu ceļojumu ar lidmašīnu, interesantus velomaršrutus un tāpat ir tik daudz piedāvājumu gardēžiem.”

Ņemot vērā to, ka Smiltenes tehnikums aizvadītā gada nogalē kļuvis par Eiropas kulinārā mantojuma dalībnieku, izstādē īpašā godā tika celta pēc sentēvu metodēm ceptā rudzu maizīte. Uz izķeršanu bija arī Ineses Bediķes brīnumgardie rudzu rauši un saldā rudzu rīvmaizes rulete. “Sabiedrībā joprojām valda diezgan spēcīgs mīts par to, ka garšīgus našķus var pagatavot tikai no kviešu miltiem. Nogaršojuši Kalnamuižas kārumus, daudzi prasīja receptes. Jaunās māmiņas teica, ka turpmāk saviem mazuļiem ceps veselīgos un garšīgos rudzu rausīšus.”

Tā kā visapkārt neganti plosās dažādi vīrusi, kaņepju sviests šoreiz bija ar ķiplokiem. Firsta madāma Lilī un “Kalna ligzdas” saimniece” “Balttour 2017” guvušas arī vairākas ierosmes nākamās sezonas tūrisma piedāvājumam, bet tas lai pagaidām paliek noslēpums…