Smiltenes novada TIC veiksmīgi aizvadījis tūrisma izstādi “Balttour 2017”

No 3. līdz 5. februārim Ķīpsalā norisinājās starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus “Balttour 2017”. Divās tematiskajās hallēs pulcējās 850 tūrisma uzņēmumi un to pārstāvji no 38 pasaules valstīm. Iedvesmoties Latvijas un pasaules apceļošanai bija ieradušies 28 tūkstoši interesentu, no kuriem 5,5 tūkstoši bija nozares profesionāļi.

Smiltenes novads izstādē piedalījās kopā ar Raunas, Apes un Alūksnes novadiem zem kopīgā nosaukuma “Vidzemes šosejas pieturas” un prezentēja sagatavoto kopīgo tūrisma piedāvājumu, gaidāmos lielākos pasākumus novados un akciju “Apceļo Vidzemes šosejas pieturas”.

Izstādes garumā Smiltenes novada TIC pārstāvji iepazīstināja ar jaunākajiem tūrisma piedāvājumiem Smiltenes novadā, īpaši izceļot jaunizveidoto velo maršrutu “Izriteņo Dienvidkalni”. Velo maršruts ir 40 km garš un ved pa Launkalnes ainavisko apkārtni.

Visās trīs izstādes dienās piedalījās arī Smiltenes novada tūrisma uzņēmēji, kuri prezentēja savu tūrisma piedāvājumu un sniedza iespēju palutināt vēderu ar īstiem lauku labumiem. Lauku mājas saimniece Ilze Briede jeb “Donu Ilze” ļāva nogaršot mājās ceptu maizi ar kaņepju sviestu. Ervins Labanovskis stāstīja par dzirkstošajām bērzu sulām “Birzī” un to tapšanas procesu kā arī piedāvāja nodegustēt bērzu sulu un sīrupu daudzos veidus. Kamēr z/s “Tīreļi” saimnieks Jānis Griezāns piedāvāja dažāda veida veselīgus kaltējumus no dažādiem augļiem, tikmēr Firsta madāma Lilī ar palīgiem no Smiltenes muižas ļāva nogaršot smalkus kārumus un spēcinošus našķus, kuri gatavoti tikai no rudzu maizes.

“Balttour 2017” ir plašākā tūrisma izstāde Baltijā, kas ik gadu sniedz ieskatu par jaunumiem tūrisma nozarē gan Latvijā, gan pasaulē. To rīko Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija (ALTA) un nodrošina Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1.

Nākamgad “Balttour 2018” notiks no 9. līdz 11. februārim!