“Vidzemes šosejas pieturas” piedalās tūrisma izstādē “Balttour 2017”

Starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus “Balttour 2017” Rīgā, Ķīpsalā norisinās no 3. līdz 5. februārim, kurā aktīvi piedalās arī Smiltenes, Apes, Raunas un Alūksnes novadi, lai visi kopā pārstāvētu savu novadu tūrisma piedāvājumu zem kopīgā nosaukuma ‘’Vidzemes šosejas pieturas’’.

“Vidzemes šosejas pieturas” ir sadarbības projekts, kas piedalās tūrisma izstādē Balttour jau trešo gadu pēc kārtas. Tā mērķis ir piedāvāt kopīgu tūrisma piedāvājumu, lai ieinteresētu plašāku auditoriju. Sadarbība sākotnēji izveidojusies Raunas, Smiltenes un Apes novadiem, taču šis gads ir īpašs, jo sadarbība ir paplašinājusies un klāt pievienojies arī Alūksnes novads.

Visas četras pašvaldības kopīgi ir izdevušas tūrisma karti “Vidzemes šosejas pieturas” 2017. gadam, kas ir pieejama piecās valodās – latviešu, angļu, krievu, igauņu un lietuviešu.

Ikvienam interesentam, apmeklējot stendu “Vidzemes šosejas pieturas”, ir iespēja uzzināt par visu četru novadu daudzveidīgo tūrisma piedāvājumu. Katrs novads aicina apmeklēt kultūrvēsturiskās, amatu prasmju, gardēžu, piedzīvojumu un dabas pieturas. Visās trīs dienās apmeklētāji stendā var saņemt ne tikai interesējošo informāciju, bet arī piedalīties degustācijās un palutināt savu vēderu ar īstiem lauku labumiem, tāpēc piedāvājam nelielu ieskatu par to, kas ir pieejams.

Raunas novads trīs dienu laikā kopā ar vietējiem uzņēmējiem iepazīstina ar aktivitātēm, mājražotājiem un ļauj sajust Raunas radošo garu. Piektdien Raunas TIC pārstāvjiem pievienojās tūrisma kompānijas “Balt-go” pārstāvis, kas sniedza informāciju par jaunākajiem ceļojumiem un īpašajiem piedāvājumiem. Šodien Raunas novadam būs uzņēmēju diena, kad visas dienas garumā būs iespēja satikt vairāku vietējo uzņēmēju pārstāvjus, kā, piemēram, “Latvijas Ķiploks”, dabīgo čipsu ražotne “Latnature”, z/s “Jaunieviņas”, alus darītava “Malduguns” u.c. Svētdien būs iespējams satikt z/s “Mežnoras” pārstāvjus un piedalīties vīnu degustācijā, kā arī iepazīties ar Siera un makaronu ražotni, Sandas dabas darbnīcu, dabīgās kosmētikas līnijas “Graeen” un Raunas cepļa informāciju un produkciju.

Smiltenes novads dos ieskatu par jaunajiem tūrisma piedāvājumiem Smiltenes novadā, starp tiem īpaši izceļot jaunizveidoto ainavisko velo maršrutu “Izriteņo Dienvidkalni”, kas ir 40km garš un ved pa Launkalnes kalnaino apvidu. Visās trīs dienās Smiltenes novada TIC kolektīvam pievienosies tūrisma uzņēmēji. Piektdien - lauku mājas “Donas” saimniece Ilze Briede jeb “Donu Ilzi”, kas piedāvāja nogaršot mājās ceptu maizi ar kaņepju sviestu un īstu lauku speķīti. Pēcpusdienā pievienojās Jānis Krieķis no z/s “Buliņi”, kurš cēla galdā īpašu jaunumu – rupjmaizi ar siļķi. Šoedien varēs uzzināt par dzirkstošajām bērzu sulām “Birzī” un nogaršot daudzos sulu veidus, ko piedāvās saimnieks Ervins Labanovskis. Pēc tam z/s “Tīreļi” saimnieks Jānis Griezāns sniegs iespēju nogaršot dažāda veida kaltētus kārumus no āboliem un ķirbjiem. Sestdienas pēcpusdienā un svētdien klātienē varēs sastapt Firsta madāmu Lilī ar saviem palīgiem no Smiltenes muižas, kuri stāstīs un ļaus nogaršot smalkus kārumus un spēcinošus našķus.

Apes novads iepazīstinās apmeklētājus ar daudzveidīgiem tūrisma piedāvājumiem novadā. Apmeklētājus gaida jaunā Tilderu dabas taka Virešos pie Gaujas tilta. Ar atraktīviem vides elementiem papildināta teiksmainā Vaidavas dabas taka Apē. Apes novads sniegs informāciju un rosinās apmeklēt lielākos pasākumus novadā: iecienīto motokrosu “Vaidavas kauss”, velo maratonu, Jāzepa Vītola mūzikas dienas, pierobežas gadatirgus, pilsētas svētkus, laivojumu un citas norises. Uzņēmums “Verry berry”, mudinot iepazīt ogu audzētavu un pārstrādi Gaujienā, piedāvās nodegustēt savu starptautiski pazīstamo veselīgo produkciju. Plašais privātmuzejs “Fazāni” aicinās apmeklētājus atminēt kāda īpaša darbarīka pielietojumu.

Alūksnes novads sniegs informāciju par pilsētā atklātajiem jaunajiem tūrisma objektiem kā skatu torni, gājēju tiltu, kas savieno Pilssalas atpūtas un sporta kompleksu ar Tempļakalna parku un priecē ar apgaismojumu un mūziku, renovētajām pilīm un daudziem citiem apskates objektiem. Alūksnes ezera viļņojošie viļņi vasarā gaidīs ikvienu izbaudīt tā skaistumu no plosta “Kaija” un kuģīša “Marienburg” klāja. Piektdien Alūksnes novada TIC kolektīvam pievienojās baronu fon Fītinghofu pāris un aicināja izspēlēt spēli “Laikmetu mielasts” un pārbaudīt veiklību, saliekot puzli ar Alūksnes simboliem. Šodien varēs pārbaudīt savu spēku, izkaļot monētu kopā ar kalēju Laimoni Bāliņu. Savukārt Jaunlaicenes muzejs aicinās ikvienu pārbaudīt atjautību, noķerot zīli karotē. Viktora Ķirpa Ates muzejs Jūs gaidīs gan sestdien, gan svētdien, aicinot, pārbaudīt zināšanas par senajiem darba rīkiem. Visas trīs dienas būs iespējams uzspēlēt spēli “Der vai neder”, ko piedāvās Bejas novadpētniecības centrs.

Apmeklē “Vidzemes šosejas pieturu” stendu tūrisma izstādē Balttour un uzzini par jauno tūrisma akciju “Apceļo Vidzemes šosejas pieturas”, piedalies un laimē balvas!

Uz tikšanos tūrisma izstādē Balttour 2017 stendā “Vidzemes šosejas pieturas” (Nr. B15)!