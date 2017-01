"Ziemeļlatvijas" abonent! Dodamies braucienā uz Ledus skulptūru festivālu!

No 10. līdz 12. februārim jau 19. reizi Jelgavā norisināsies Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls, kura tēma būs “Karnevāls”. Dalībai festivālā žūrijas komisija ir apstiprinājusi 32 profesionālus tēlniekus no astoņām valstīm: Latvijas, Lietuvas, Itālijas, Turcijas, Krievijas, Mongolijas, Portugāles un Īrijas.





Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” (JPPI “Kultūra”) organizētajā skiču atlases konkursā kopumā tika saņemti 60 mākslinieku pieteikumi un 103 ledus skulptūru skices. Skulptori tēmu interpretē dažādi, kādam karnevāls saistās ar bērnību un svētkiem, kādam – ar romantiku un iepazīšanos, bet citam – manipulēšanu un slēpšanos aiz maskas.

Mākslinieki konkursā piedalīsies divās kategorijās: individuālā skulptūra un komandas skulptūra. Festivāla laikā kopumā taps 45 konkursa skulptūras – 30 mazās (individuālās) un 15 lielās (komandu) –, kā arī papildus tiks veidotas vairākas foto skulptūras un Koskenkorva ledus bārs.

Skulptori Jelgavā ieradīsies 5. februārī un darbus turpinās līdz 10. februārim, savukārt apmeklētāji baudīt karnevāla gaisotni un apskatīt tēlnieku veikumu varēs no 10. līdz 12. februārim.

“Festivāls šo 19 gadu laikā Jelgavu ir iezīmējis pasaules lielāko ledus skulptūru festivālu kartē un ir lielākais šāda veida pasākums Baltijā, uz kuru ik gadu piesakās vairāk nekā 50 profesionāli tēlnieki no visas pasaules. Unikālais brīvdabas pasākums ziemas sezonā ir galvenais tūristu galamērķis Latvijā, kas pulcē tūkstošiem apmeklētājus, ne tikai no Latvijas bet arī no ārzemēm,” – tā par festivālu Mintauts Buškevics, JPPI “Kultūra” vadītājs.

Festivāla viesus sagaida skulptūru spīdēšana un uguņošana, kā arī plaša kultūras un izklaides programma – uzstāsies “CARNIVAL YOUTH”, “Daddy was a milkman” (Lietuva), Lauris Reiniks, Roberto Meloni, “The Roop” (Lietuva), notiks dažādi muzikāli rotaļu uzvedumi bērniem, ledus skulptūru veidošanas paraugdemonstrējumi un daudz kas cits.

"Ziemeļlatvijas" abonentiem ir iespēja pasākumu apmeklēt sestdien, 11. februārī. Brauciena cena - 10 eiro. Vēl izmaksās jārēķinās ar ieejas biļeti (atkarībā no tā vai esat pensionārs, skolēns vai strādājošais), kā arī būs iespēja apmeklēt Jelgavā vai pa ceļam kādu interesantu objektu pēc izvēles un iespējām. Pieteikties pa tālruni - 6 47 81 276. Lūdzu darīt to savlaicīgi, jo - ja līdz 31. janvārim nebūs pietiekams braucēju skaits mēs aicināsim braucējus no Valmieras.







19. Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls – Karnevāls





sestdiena, 2017 .gada 11. februāris, 10:00

Jelgava, Pasta sala

Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls

Tēma: Karnevāls

10. – 12. februāris, 2017

Pasta sala, Jelgava





Sestdiena, 11. februāris / 10:00 – 23:00

11:00 Radošās apvienības Pasaku nams muzikālā rotaļu izrāde bērniem “Talantu meklējot!”

12:30 Liepājas ceļojošā cirka "Beztemata" uzvedums bērniem “Alises piedzīvojumi Brīnumzemē”

13:30 Radošās apvienības "Pasaku nams" muzikālā rotaļu izrāde bērniem “Talantu meklējot!”

15:00 Liepājas ceļojošā cirka "Beztemata" uzvedums bērniem “Brēmenes muzikanti”

17:00 Ledus skulptūru veidošanas paraugdemonstrējumi

18:00 The Roop (Lietuva)

19:00 Ledus skulptūru veidošanas paraugdemonstrējumi

20:00 Lauris Reiniks

21:00 Skulptūru spīdēšana / UGUŅOŠANA

DJ Kress