Lielu nobraukumu dēļ reģionos nepieciešama operatīvā transporta maiņa

Reģionos nepieciešama operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu pakāpeniska nomaiņa, jo patlaban mašīnām nobraukumi ir lieli, intervijā aģentūrai LETA norādīja bijusī dienesta direktore Sarmīte Villere.

Viņa piebilda, ka Rīgā vairāk vai mazāk šajā jautājumā ir kārtība, jo galvaspilsētā pagājušā gada beigās un šī gada sākumā izdevās nomainīt 52 jaunus operatīvos transportlīdzekļus. Tomēr visā pārējā valstī attālumi un nobraukumi ir lieli, kā rezultātā transportlīdzekļi jāmaina.

Bijusī NMPD vadītāja uzskata, ka tuvāko piecu gadu periodā vajadzētu nomainīt vismaz desmit vai 15 mašīnas, lai visu laiku noturētu apriti. Vienlaikus mašīnas, kuras ir vecākas, var turēt rezervē.

Villere skaidroja, ka patlaban NMPD operatīvie transportlīdzekļi ir dažādā vecumā, taču, ņemot vērā Eiropas praksi, transportlīdzekļus, kas vecāki par pieciem gadiem, remontēt un ekspluatēt kļūst apgrūtinoši. Ja transportlīdzekļi ir vecāki par septiņiem gadiem, tas kļūst pat nerentabli.

Villere atgādināja, ka 2015.gada pavasarī NMPD atteicās no transporta izmantošanas ārpakalpojumā, jo, kā konstatēja Valsts kontrole, šāda prakse bija dārga un nekvalitatīva. Šī iemesla dēļ NMPD nolēma autoparku pakāpeniski atjaunot - gan saimnieciskos transportlīdzekļus, gan operatīvo medicīnisko transportu.

Pēc Villeres paustā, patlaban situācija ir salīdzinoši laba, NMPD ir 159 automašīnas, kas tiek lietotas periodu līdz trīs gadiem, no četriem līdz pieciem gadiem - 31, no sešiem līdz septiņiem - viena, no astoņiem līdz desmit gadiem - 47, bet vecākas par desmit gadiem - 46.

Tomēr transporta līdzekļu nomaiņā NMPD saskārusies arī ar grūtībām. Villere skaidroja, ka pirms kāda laika NMPD konkursā ieguva trīs saimnieciskos transportlīdzekļus, kas ir tā saucamie "bulku vāģi", ar kuriem pa visu Latviju ved medicīnas preces un citas saimnieciskas lietas. "Kaut arī iepirkumam NMPD bija gatavi, sākās ļoti interesanta sarakste ar ministriju, kurā tika piedāvāta saimniecisko līdzekļu noma no Saeimas autobāzes," apgalvoja bijusī NMPD vadītāja.

Pēc Villeres domām, ārpakalpojums ne vienā gadījumā nevar būt rentabls. "Mēs sarakstījāmies ārkārtīgi daudz - puskilograms papīra pilnīgi bezjēdzīgu sarunu par tēmu, vai lētāks ir pašpakalpojums vai ārpakalpojums. Man nav šaubu, ka pašpakalpojums ir lētāks, īpaši ņemot vērā arī to, ka ir iespējas kaut kādā mērā šo transportlīdzekli remontēt. Kaut nelielas, bet arī reģionos ir remonta zonas, turklāt visu, ko varam, remontējam paši," stāstīja bijusī NMPD vadītāja.

Vienlaikus viņa norādīja, ka vēl viens ieguvums no pašpakalpojuma ir tas, ka šie transportlīdzekļi var tikt lietoti jebkurā diennakts stundā.

Villere pauda, ka galu galā pie nekāda rezultāta netika nonākts, un, kaut arī NMPD pašu iepirkumam bija paredzēts finansējums un konkurss beidzās ar rezultātu, līguma slēgšana tika apturēta pilnīgi nevajadzīgas sarakstes dēļ. "Tad te man ir jautājums - ko tas nozīmē? Man atbildes nav, bet nu arī šo atbildi vairs nemeklēšu," sacīja Villere.

Jau ziņots, ka pēdējo dienu amatā Villere aizvadīja 25.augustā. Viņa aģentūrai LETA iepriekš skaidroja, ka izlēmusi pamest dienesta direktores amatu, jo progress NMPD neesot noticis nepietiekami strauji.