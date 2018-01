Papildināts valsts kompensējamo zāļu klāsts un mazinātas zāļu cenas

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka no šī gada 1. janvāra valsts kompensējamo zāļu saraksts ir papildināts ar 23 medikamentiem un 27 medicīniskajām ierīcēm. Papildus nākuši klāt galvenokārt ģenēriskie medikamenti tādās jomās kā sirds-asinsvadu slimības, cukura diabēts, infekcijas slimības, glaukoma, astma u.c.





Tas palielina izvēles iespējas ārstiem un pacientiem, nozīmējot zāļu terapiju. Tādējādi valsts kompensējamo zāļu sarakstā no 1. janvāra kopumā ir iekļauti 1665 medikamenti un 281 medicīniskā ierīce.









Pateicoties veselības nozarei piešķirtajam papildu finansējumam, šogad valsts finansējums kompensējamo zāļu nodrošināšanai plānots vairāk nekā 160,6 milj. eiro apmērā. 2017. gadā zāļu iegādes izdevumu kompensācijai no valsts budžeta līdzekļiem izlietoti vairāk nekā 147 milj. eiro.





Būtiski arī tas, ka no šī gada ir paaugstināts kompensācijas apmērs tādām diagnozēm kā Krona slimība, čūlainais kolīts un psoriāze. Līdz ar to turpmāk zāļu iegāde šo slimību ārstēšanai no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāta 100% apmērā, tajā skaitā arī bioloģiskā terapija pacientiem ar smagākām slimības formām.





Arī šogad īpaša uzmanība tiek veltīta infekcijas slimību ārstēšanai, tā mazinot infekcijas izplatīšanās risku sabiedrībā. Kompensējamo zāļu sarakstā ir iekļautas zāles B hepatīta pacientu ārstēšanai, savukārt pacientiem ar HIV/AIDS infekciju ārstēšana tiek uzsākta jau no 500 imūnšūnu līmeņa sasniegšanas, kā arī paredzētas zāles oportūnistisko infekciju ārstēšanai.









Būtisks uzlabojums attiecas uz C hepatīta pacientu medikamentozo ārstēšanu. No 1. februāra pacientu ar hronisku C hepatītu ārstēšanai tiks kompensēta bezinterferona terapija visiem vīrusa genotipiem. Iepriekš tā tika nodrošināta tikai pacientiem ar noteiktu genotipu.









Kompensējamo zāļu sarakstā arīdzan iekļautas jaunas zāles pacientiem ar Parkinsona slimību un pacientiem ar neiroendokrīniem audzējiem.





NVD atgādina, ka 50 %, 75 % vai 100 % apmērā (atkarībā no kompensācijas apmēra konkrētai diagnozei) valsts kompensē lētākās zāles ar līdzvērtīgu efektivitāti. Līdz ar to, ja pacientam ir izvēlētas dārgākas zāles, starpība starp lētākajām un dārgākām zālēm pacientam ir jāsedz pašam. Tāpēc pacienti tiek aicināti pārrunāt ar ārstu un farmaceitu lētāku zāļu lietošanas iespēju, lai ārstētos nepārmaksājot, jo aktīvā viela, kura ārstē konkrēto slimību, līdzvērtīgas efektivitātes zālēm ir viena un tā pati.