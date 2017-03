Pārrunā aktuālos jautājumus veselības aprūpē

Piektdien, 3.martā, veselības ministre Anda Čakša darba vizītē apmeklēja Smilteni, kur tikās ar SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” un pašvaldības vadību, lai pārrunātu aktuālos jautājumus veselības aprūpē.

Smiltenes novada pašvaldības vadība vizītes laikā ar ministri pārrunāja vairākus aktuālus jautājumus – par SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” tālāko attīstību, par valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojuma pieejamību bērniem līdz 18 gadu vecumam Smiltenes novadā, Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmām veselības aprūpei un reģionālo pieeju veselības aprūpes organizēšanā.

Viens no būtiskākajiem tikšanās jautājumiem bija par valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojuma pieejamību bērniem līdz 18 gadu vecumam. Smiltenes novada dome jau 21.februārī nosūtīja vēstuli Veselības ministrijai, vēršot uzmanību uz to, ka Smiltenes novadā no iepriekš 4 zobārstniecības pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedza valsts apmaksātu pakalpojumu bērniem, tikai 2 ir noslēguši līgumu ar Nacionālo Veselības dienestu par valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam. Ar katru gadu bērnu skaits novadā pieaug (2016.gadā bērnu skaits novadā 2435), bet zobārstniecības pakalpojumu sniedzēju skaits ir sarūcis. Pašvaldību tas satrauc, jo zobārstu resursi nav pietiekami pret to bērnu skaitu, kam šis pakalpojums ir akūti nepieciešams. Smiltenes novada domes Sociālais dienests noskaidroja, ka Smiltenes novadā praktizējošie zobārstniecības pakalpojumu sniedzēji atzīst, ka ar valsts finansējumu nevar nosegt pakalpojuma izmaksas un daļa gulstas uz zobārstniecības prakšu pleciem, radot zaudējumus. Tieši zemā zobārstniecības tarifa dēļ valsts apmaksāti bērnu zobārsti vairs nav pieejami pie visiem mūsu novada zobārstniecības pakalpojuma sniedzējiem. Pašvaldība lūdza Veselības ministriju rast risinājumu un pārskatīt tarifu atbilstoši šī brīža izmaksām, lai zobārstniecības pakalpojumi bērniem līdz 18 gadu vecumam būtu valsts apmaksāts pakalpojums un pieejams katrā reģionā pietiekošā apmērā.

Veselības ministre Anda Čakša: “Problēma ir tā, ka kopējais finansējuma apjoms veselības aprūpei ir nepietiekams, tas ir skaidrs. Zobārsti kā privātie uzņēmi negrib slēgt līgumu, jo viņus neapmierina tā cena. Zobārstniecība ir brīvais tirgus, viņiem ir iespējas slēgt vai neslēgt līgumu, mēs nevaram viņus piespiests to darīt. Pagājušajā gada oktobrī mēs mainījām atsevišķa tarifa elementus, samazinājām pakalpojuma grozu, veidojot atbilstošu samaksu par tiem, kas šajā grozā ir, lai zobu labošana būtu pieejama. Mums ir plānā, protams, turpināt palielināt finansējumu un strādāt, lai paplašinātu pakalpojuma grozu bērnu zobārstniecībā. Tālāk, kurš ārsts slēdz līgumu ar Nacionālo veselības dienests būs atkarīgs no katras pilsētas aktivitātes.”

Kopumā veselības ministre atzinīgi novērtēja SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” attīstību, īpaši uzsverot to, ka jau vairākus gadus pašvaldība ir atradusi risinājumu, lai iedzīvotājiem sniegtu palīdzību akūtās situācijās (traumpunkta pakalpojumi), nodrošinātu ambulatoro aprūpi un to integrējot ar sociālo aprūpi. Anda Čakša: “Šis modelis Smiltenei ir šobrīd ir vislabākais, kāds Latvijā ir izstrādāts, mērķis bija apskatīt, kā tas reāli dzīvē funkcionē un kā mēs šo pieredzi varētu pārņemt uz citām vietām.” Tikšanās laikā ministre uzsvēra, ka nākotnē saredz un vēlas, lai pašvaldībām būtu lielāka loma primāras veselības aprūpes organizēšanā, jo Veselības aprūpes reformu plānā skatās uz reģionālu pieeju veselības aprūpes organizēšanā, kur ir reģionālā slimnīca un citas ārstniecības iestādēs kā atbalsta punkti.