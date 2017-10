Sākusies gripas sezona: speciālisti aicina nopietni attiekties pret savu veselību

Uzsākoties jaunajai pretgripas vakcinēšanās sezonai, MFD Veselības grupa aicina iedzīvotājus nopietni attiekties pret savu veselību un sniedz atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Latvijā ik gadu gripas komplikāciju dēļ mirst no 50-70 cilvēkiem, tāpēc infektologi aicina iedzīvotājus nopietni attiekties pret savu veselību un šaubu gadījumā konsultēties ar ārstu. “Tas nenozīmē, ka pilnīgi visiem ir uzreiz jāsteidzas vakcinēties, jo paralēli risku grupām ir arī tādi cilvēki, kas ar gripu neslimo vispār, jo viņu organisma šūnām nav receptoru, kuriem gripas vīrusam pieķerties. Šiem cilvēkiem vakcinēties ieteicams vienīgi, lai nekļūtu par gripas pārnēsātāju, piemēram, ja ģimenē piedzimst bērns”, stāsta MFD Veselības grupas infektoloģe Larisa Ščura.

Lai arī vakcinācija ir visefektīvākais slimību profilakses veids, sabiedrībā joprojām valda pretrunīgi viedokļi un dažādi aizspriedumi, piemēram, ka pārāk daudz vakcīnu var kaitēt veselībai.

Infektoloģe skaidro: “Cilvēkiem dzīvojot uz zemes tūkstošiem gadu, organisms ir spējis pārdzīvot visšausmīgākās sērgas, tāpēc varu apgalvot, ka vakcīnu sastāvā esošie antigēni noteikti nevar kritiski ietekmēt mūsu veselību. Cilvēka organisms spēj uzņemt vienlaicīgi līdz 200 antigēnu vielu. Ja gadiem cilvēks nav vakcinējies un pēkšņi nolemj pāris dienās ‘noķert’ visu iekavēto, tad, protams, tā ir liela slodze imūnsistēmai, it īpaši, ja papildus vēl ir stress darbā vai saskare ar vīrusa slimnieku. Bet situācijā, ja esat ieplānojis ceļojumu, tad mūsu pirmā rekomendācija, lai izvairītos no saslimšanas ceļojuma laikā, kā arī neatvest infekciju mājās, ir obligāti vakcinēties, neskatoties uz to, ka papildus dzeltenā drudža un hepatīta vakcīnai ir jāveic vēl kāda cita vakcīna”.

MFD Veselības punkts galvenais ārsts Leonīds Viškers vakcinēšanos pret gripu iesaka apsvērt arī ceļotājiem, jo gan lidostās, gan attālākās valstīs var būt saskarsme ar citiem gripas paveidiem, piemēram, putnu gripu.