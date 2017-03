Vai iespējams par zālēm maksāt mazāk?

Zāļu valsts aģentūra sadarbībā ar biedrību “Veselības projekti Latvijai” 2017. gada martā un aprīlī īsteno informatīvu kampaņu par iespējām no plašā zāļu klāsta izvēlēties vairākas alternatīvas zāles ar to pašu aktīvo vielu, bet atšķirīgu cenu. Ar informatīvu materiālu palīdzību stāstīsim, kas ir ģenēriskās jeb patentbrīvās zāles, kādas ir to priekšrocības un vai tām var uzticēties.

Latvijas Zāļu reģistrā šobrīd ir gana daudz zāļu, lai Latvijas iedzīvotāji varētu izvēlēties dažādus zāļu produktus ar vienu aktīvo vielu. Zāļu valsts aģentūra līdzās tam, ka nodrošina regulatoro ietvaru zālēm likumīgi atrasties mūsu valsts tirgū, arī sniedz sabiedrībai iespējami daudz informācijas par dažādiem zāļu lietošanas aspektiem un to racionālu lietošanu. Un tas nozīmē – pareiza zāļu deva vispiemērotākajā zāļu formā, īstajā brīdī un, nodrošinot informāciju par zāļu lietošanu, arī iespējamām blaknēm. Turklāt pacientiem vienmēr ir jāuzzina arī par alternatīvām, ja ir pieejamas līdzvērtīgas zāles ar zemāku cenu.

Lai jaunas zāles varētu nonākt tirgū, jāveic sarežģīti un dārgi klīniski pētījumi. Kad tiek pierādīts, ka zāles ir kvalitatīvas, efektīvas un drošas, tās tiek reģistrētas. Dati par šīm zālēm no reģistrācijas brīža kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm ir aizsargāti vismaz 8 – 10 gadus. Pēc datu aizsardzības posma attiecīgās zāles drīkst ražot arī citi zāļu ražotāji, izmantojot tādas pašas aktīvās vielas tādā pašā devā un zāļu formā – tās ir ģenēriskās zāles.

Ja salīdzina tādas plaši lietotas zāles, kurās ir aktīvā viela atorvastatīns, kas paredzēts holesterīna līmeņa pazemināšanai pieaugušajiem, cena oriģinālajām zālēm un ģenēriskajām atšķiras vairākas reizes. Vidējā viena 30 tablešu iepakojuma cena atorvastatīnu saturošām oriģinālajām zālēm 2015. gadā bija EUR 13,90, bet to pašu atorvastatīnu saturošām ģenēriskajām zālēm – EUR 1,50 (10 mg apvalkotās tabletes). Un šādu piemēru ir daudz.

Līdz ar to kampaņas ietvaros Zāļu valsts aģentūra aicina pacientus iztaujāt ārstu un farmaceitu par zālēm, noskaidrojot, vai zālēm ar šo aktīvo vielu ir alternatīvas. Pacientam vienmēr ir tiesības jautāt līdzvērtīgas iedabības zāles ar zemāku cenu, kā arī tiesības lūgt izsniegt jebkuras zāles jebkurā aptiekā. Zāļu valsts aģentūra par pacienta tiesībām atgādina arī inforgrafikā